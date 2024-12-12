Стоимость владения этим российским авто за 5 лет оказалась больше его цены
Стоимость владения автомобилем Lada Largus обойдется в 1,7 млн рублей за пять лет. Подсчет производился при условии владения машиной в российской столице. Новая Lada Largus сейчас стоит 1,66 млн рублей.
В год на содержание авто придется потратить 343,2 тыс. рублей, километр пробега стоит 22,9 рубля. За пять лет собственник машины израсходует 193,1 тыс. рублей на регламентное ТО, 23,9 тыс. рублей уйдет на текущий ремонт. Еще 376,6 тыс. рублей придется потратить на бензин, 43,3 тыс. рублей – на покрышки и услуги шиномонтажа. Каско обойдется в 349,4 тыс. рублей за указанный период, 70,1 тыс. рублей будет стоить полис ОСАГО.
За пять лет с общим пробегом 75 тыс. км Largus обесценится на 651,5 тыс. рублей, его остаточная стоимость составит 1 млн рублей.
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Источник: НАПИ