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Стоимость владения этим российским авто за 5 лет оказалась больше его цены

НАПИ: владение Lada Largus обойдется в 1,7 млн рублей за пять лет

Стоимость владения автомобилем Lada Largus обойдется в 1,7 млн рублей за пять лет. Подсчет производился при условии владения машиной в российской столице. Новая Lada Largus сейчас стоит 1,66 млн рублей.

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В год на содержание авто придется потратить 343,2 тыс. рублей, километр пробега стоит 22,9 рубля. За пять лет собственник машины израсходует 193,1 тыс. рублей на регламентное ТО, 23,9 тыс. рублей уйдет на текущий ремонт. Еще 376,6 тыс. рублей придется потратить на бензин, 43,3 тыс. рублей – на покрышки и услуги шиномонтажа. Каско обойдется в 349,4 тыс. рублей за указанный период, 70,1 тыс. рублей будет стоить полис ОСАГО.

За пять лет с общим пробегом 75 тыс. км Largus обесценится на 651,5 тыс. рублей, его остаточная стоимость составит 1 млн рублей.

Lada Largus
Lada Largus

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 12
12.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+22