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В резонансном деле о шантаже семьи гонщика Формулы-1 появились новые подробности

Бывшей медсестре Шумахера грозит следствие и суд за участие в шантаже его семьи

Бывшая медсестра семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера может предстать перед судом за причастность к шантажу семьи гонщика почти на 15 млн евро. Об этом пишут зарубежные таблоиды

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Суд по делу начался 10 декабря, всего по делу проходит трое мужчин, один из них обвиняется в попытке вымогательства в особо крупном размере, двое других – в пособничестве. Согласно материалам следствия, бывший сотрудник службы безопасности Шумахера сделал копии примерно 1500 личных фото и видео и передал шантажисту.

Вымогатель требовал от семьи Шумахера 15 млн евро (примерно 1,6 млрд рублей по текущему курсу), а в случае отказа грозил опубликовать личные фотографии и видео семьи гонщика в даркнете.

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Один из подсудимых заявил, что фотографии Шумахера передала им медсестра. Женщине пока не предъявили обвинений, но власти Швейцарии, где живет семья Шумахеров, расследуют вопрос о ее непосредственной причастности. Теперь немецкой прокуратуре предстоит решить – нужно ли начать расследование в отношении подозреваемой.

Напомним, пилот Ф-1 Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года при падении во время катания на горнолыжном курорте во французском Мерибеле.

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Источник: dailymail.co.uk

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Светлана Тарасенко
Фото:AP/TASS
Количество просмотров 8
12.12.2024 
Фото:AP/TASS
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