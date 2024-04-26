Узнали, сколько стоит новый Tank 700!

На автосалоне в Пекине представлен флагманский внедорожник Tank 700

На 18-м Международном Пекинском автосалоне представлена флагманская модель бренда Tank – заметно более крупный, чем уже продающаяся у нас «пятисотка», огромный Tank 700. Если быть точным, габаритная длина составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм.

Tank 700

Силовая установка представленной машины – гибридная: суммарная отдача турбированного V6 3.0 и электромоторов составляет 517 л. с. и 750 Нм. Крутящий момент на все четыре колеса передается через 9-ступенчатую АКП и раздаточную коробку с понижающим рядом.

Tank 700

Арсенал шасси под стать: пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, богатый набор ассистентов. Несмотря на габариты, третий ряд сидений не положен по статусу, отмечает находящийся в Пекине эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

Tank 700

Все здесь говорит о том, что эта машина для избранных – помимо прочего, с дисплеями на передней панели отлично соседствуют стильные аналоговые часы... Да и цена уже продающегося в КНР гибридного Tank 700, что называется, как бы намекает: на наши деньги – около 8 млн рублей.

Tank 700

К нам Tank 700 приедет уже совсем скоро – обещают, что к концу года – причем будут и чисто бензиновые версии. Как бы то ни было, а российская цена будет тоже довольно внушительной: во всяком случае, ощутимо выше, чем на Tank 500...

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Видео: Кирилл Милешкин