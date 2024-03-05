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В России почти на 1 млн подешевел внедорожник Tank 500

На Tank 500 в оснащении Adventure скидка в марте выросла почти до 1 млн рублей

Китайский производитель Tank обновил прайс-листы в России, цены на автомобили не изменились, но исчезли выгоды на Tank 300, а у Tank 500 в одной из комплектаций дисконт составляет почти один миллион рублей.

До настоящего времени Tank 300 из прошлогодних поставок продавался со скидкой в 200 тысяч рублей, а флагманский внедорожник Tank 500 2023 года выпуска в любой из комплектаций предлагался с дисконтом в 250 тысяч рублей.

Tank 500
Tank 500
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Теперь с марта «прошлогодний» Tank 300 с выгодой исчез из прайса, а для Tank 500 в одной из самых доступных бензиновых комплектаций Adventure размер выгоды увеличился с 250 до 950 тысяч рублей. Соответственно, младший Tank подорожал на 200 тысяч рублей, а старший в одной из версий стал доступнее на 700 тысяч рублей. Сейчас цена Tank 300 составляет от 4,099 до 4,699 млн рублей, а цена на бензиновый Tank 500 варьируется от 5,349 до 6,649 млн рублей.

Отмечается, что оснащение внедорожников при этом не изменилось. Tank 300 оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 л мощностью 220 л.с., в паре с ним работает 8-ступенчатый автомат. Жестко подключаемый полный привод дополнен понижающей передачей и функцией принудительной блокировки дифференциалов (в базовом исполнении блокируется только задний).

У Tank 500 – бензиновая битурбо-«шестерка» объемом 3,0 л мощностью 299 л.с., с ней сочетается 9-ступенчатый автомат и система полного привода с демультипликатором и функцией блокировки обоих межколесных дифференциалов (в «базе» блокируется только задний).

Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
05.03.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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