В РФ привезут новый огромный и мощный внедорожник: что известно

Состоялся анонс начала продаж нового внедорожника Tank 700 в России в 2024 году

Китайский автопроизводитель Great Wall откроет продажи внедорожников Tank 700 в РФ до конца текущего года, автомобиль станет флагманом модельного ряда в стране.

Tank 700

Tank 700 имеет самые большие габариты в линейке, его длина равна 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Модель оснащена гибридной силовой установкой на базе трехлитрового турбированного двигателя V6 и электромоторов. Их общая отдача равна 517 л. с. (750 Нм), а в связке с агрегатами работает 9-ступенчатая АКП. Привод полный, с раздаточной коробкой и понижающей передачей.

Интерьер Tank 700

Внедорожник оборудован пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Среди опций фигурирует цифровая приборная панель, большой дисплей мультимедиасистемы, а также богатый набор электронных помощников.

Марка Tank на данном этапе в России представлена внедорожниками с индексами 300 и 500.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы лучшие из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей.

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Источник: Quto