Современный дизайн: что известно о новом кроссовере на базе Lada Vesta

Президент АВТОВАЗа Соколов рассказал о новом автомобиле на базе Lada Vesta

Одним из главных проектов, находящихся в разработке АВТОВАЗа, стал новый кроссовер под условным наименованием B-Cross на базе Vesta. О ходе работ над проектом рассказал глава компании Максим Соколов. По его словам, был зафиксирован дизайн новинки, а также открыты тендерные процедуры для поставщиков АВТОВАЗа.

«Мы семимильными шагами ведем работу по локализации компонентной базы этого автомобиля», – сказал Соколов.

Также он пояснил, что у автомобиля будет «абсолютно иной, современный дизайн».

Что касается платформы, то ее глава АВТОВАЗа охарактеризовал как «практически новую». Поэтому предстоит большой объем работы, в том числе с поставщиками запчастей.

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Источник: ТАСС