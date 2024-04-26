Современный дизайн: что известно о новом кроссовере на базе Lada Vesta
Одним из главных проектов, находящихся в разработке АВТОВАЗа, стал новый кроссовер под условным наименованием B-Cross на базе Vesta. О ходе работ над проектом рассказал глава компании Максим Соколов. По его словам, был зафиксирован дизайн новинки, а также открыты тендерные процедуры для поставщиков АВТОВАЗа.
«Мы семимильными шагами ведем работу по локализации компонентной базы этого автомобиля», – сказал Соколов.
Также он пояснил, что у автомобиля будет «абсолютно иной, современный дизайн».
Что касается платформы, то ее глава АВТОВАЗа охарактеризовал как «практически новую». Поэтому предстоит большой объем работы, в том числе с поставщиками запчастей.
Ранее «За рулем» назвал топ-3 практичных и экономичных седанов с пробегом.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: ТАСС
Отзывы о LADA Vesta SW (6)
Комфорт, практичность.
невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.
машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.