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Современный дизайн: что известно о новом кроссовере на базе Lada Vesta

Президент АВТОВАЗа Соколов рассказал о новом автомобиле на базе Lada Vesta

Одним из главных проектов, находящихся в разработке АВТОВАЗа, стал новый кроссовер под условным наименованием B-Cross на базе Vesta. О ходе работ над проектом рассказал глава компании Максим Соколов. По его словам, был зафиксирован дизайн новинки, а также открыты тендерные процедуры для поставщиков АВТОВАЗа.

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«Мы семимильными шагами ведем работу по локализации компонентной базы этого автомобиля», – сказал Соколов.

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Также он пояснил, что у автомобиля будет «абсолютно иной, современный дизайн».

Что касается платформы, то ее глава АВТОВАЗа охарактеризовал как «практически новую». Поэтому предстоит большой объем работы, в том числе с поставщиками запчастей.

Ранее «За рулем» назвал топ-3 практичных и экономичных седанов с пробегом.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
26.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Vesta SW  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

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