Длина 5090 мм, 517 л.с.: этот новый внедорожник появится в России в двух версиях

Состоялся анонс начала продаж нового внедорожника Tank 700 в РФ в двух версиях

Китайский автопроизводитель Great Wall привезет в РФ внедорожник Tank 700 в двух версиях, сообщил директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. Автомобиль будет продаваться как с бензиновым мотором, так и с гибридной силовой установкой, рассказал он.

Tank 700

Ранее сообщалось, что Haval привезет в РФ внедорожник Tank 700 до конца 2024 года. В России он станет флагманом модельного ряда. Точная дата появления новинки пока не раскрывается.

Длина автомобиля равна 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Это самый большой внедорожник в линейке. Гибридный Tank 700 оснащен 3-литровым V6 мощностью 360 л.с., работающим в паре с электродвигателем и 9-ступенчатой АКП. Общая мощность силового агрегата составляет 517 л.с. (750 Нм).

Tank 700

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Источник: ­­«Газета.Ru»