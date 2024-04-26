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Длина 5090 мм, 517 л.с.: этот новый внедорожник появится в России в двух версиях

Состоялся анонс начала продаж нового внедорожника Tank 700 в РФ в двух версиях

Китайский автопроизводитель Great Wall привезет в РФ внедорожник Tank 700 в двух версиях, сообщил директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. Автомобиль будет продаваться как с бензиновым мотором, так и с гибридной силовой установкой, рассказал он.

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Tank 700
Tank 700

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Ранее сообщалось, что Haval привезет в РФ внедорожник Tank 700 до конца 2024 года. В России он станет флагманом модельного ряда. Точная дата появления новинки пока не раскрывается.

Длина автомобиля равна 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Это самый большой внедорожник в линейке. Гибридный Tank 700 оснащен 3-литровым V6 мощностью 360 л.с., работающим в паре с электродвигателем и 9-ступенчатой АКП. Общая мощность силового агрегата составляет 517 л.с. (750 Нм).

Tank 700
Tank 700

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Источник: ­­«Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Tank
26.04.2024
Фото:Tank
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