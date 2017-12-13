Land Rover Defender: первые фото серийной машины

Британская компания вывела на дороги предсерийные прототипы Дефендера нового поколения.

Причем в Land Rover даже не пытаются скрывать: на обклеенных маскировочной пленкой машинах красуется огромный и вызывающий хэштег #BEST4X4FAR, то есть «Лучший внедорожник всех времен». Так что неудивительно, что в Инстаграме немедленно появились фотографии прототипов с таким же хэштегом.

Правда, судя по информации, которая просочилась в прессу, от идеологии классического Дефендера не осталось практически ничего, ну разве что открывающаяся в сторону задняя дверь. Возможно, маскировочная пленка скрывает какие-то детали и британцам все же удалось добиться сходства со старым «Дефом» не только угловатыми формами кузова.

Технически машина будет пересекаться с последним поколением Land Rover Discovery, получит независимую подвеску всех колес, но в компании неоднократно утверждали о том, что по своим внедорожным способностям автомобиль не уступит легендарному предку, производство которого было прекращено два года назад.

Машина будет оснащаться дизельными и бензиновыми двигателями. Предусмотрен в гамме и гибридный вариант, сегодня без этого никуда. Полностью электрическая версия, скорее всего, не появится.

Как и старый Land Rover Defender, новый будет иметь массу модификаций: трех- и пятидверные внедорожники, пикапы и фургоны с разной длиной колесной базы. Не исключено и появление открытой версии с мягким верхом.

Машина серьезно прибавит в цене, но касается это только тех Дефендеров, которые предназначены для Европы и Северной Америки. Для бедных стран в Land Rover готовят максимально облегченные утилитарные версии.

Официально машину представят в 2019 году, но ее производство начнется только в 2020-м.

В начале года Land Rover нашел один из трех предсерийных прототипов модели Series I, которая и стала прародителем Дефендера. Машину восстановили в отделении Jaguar Land Rover Classic.

В Land Rover начали разработку недорогой модели, которая займет место снятого с производства Freelander.

Фото: Instagram