В России начали собирать обновленную Mazda 6

Автозавод Mazda Sollers во Владивостоке сегодня приступил к производству рестайлингового седана. Цены стартуют от 1 451 000 рублей.

Mazda 6
Mazda 6

Mazda > 6

Внешне автомобиль изменился несущественно: у него новые радиаторная решетка, бампер, а в версиях подороже появились светодиодные фары. Обновленная Mazda 6 получила солнцезащитную шторку заднего окна с электроприводом, электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и в районе передней левой стойки кузова, а также электрообогрев и электропривод наружных зеркал заднего вида. Усовершенствованы подушки и боковые надувные шторки безопасности, система вызова экстренных служб и вентиляционный люк в крыше. В топовой комплектации появятся камеры кругового обзора 360 градусов и вентиляция передних сидений.

Обновленную Mazda 6 для российского рынка оснащают 2- и 2,5-литровым атмосферниками мощностью 150 л.с. и 194 л.с соответственно и новым турбированным 2,5-литровым двигателем Skyactiv-G 2.5T мощностью в 231 л.с. Впрочем, новый он только для «шестерки», им уже оснащается кроссовер CX-9.

Комплектаций на российском рынке предложат пять: Drive, Active, Supreme Plus, Executive и Executive Plus. Автомобиль в начальной версии с 2-литровым мотором обойдется от 1 451 000 рублей, в топовой версии Executive Plus с турбированным двигателем 2,5 л цены начинаются от 2 172 000 рублей.

Покупателям предложат 9 цветов автомобиля на выбор.

Продажи обновленной Mazda 6 в России стартуют 1 декабря 2018 года.

На совместном предприятии компаний Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс» во Владивостоке выпускают также кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9.

  • Цены на текущую версию автомобиля Mazda6 стартуют с отметки 1 млн 377 тыс. рублей.
  • Недавно японский автопроизводитель объявил отзыв на российском рынке седанов Mazda 6, проданных в период с июня 2002 года по декабрь 2008 года. Возможен сбой при срабатывании подушек безопасности.

Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda 6 (1)

Mazda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

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