В России начали собирать обновленную Mazda 6

Автозавод Mazda Sollers во Владивостоке сегодня приступил к производству рестайлингового седана. Цены стартуют от 1 451 000 рублей.

Внешне автомобиль изменился несущественно: у него новые радиаторная решетка, бампер, а в версиях подороже появились светодиодные фары. Обновленная Mazda 6 получила солнцезащитную шторку заднего окна с электроприводом, электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и в районе передней левой стойки кузова, а также электрообогрев и электропривод наружных зеркал заднего вида. Усовершенствованы подушки и боковые надувные шторки безопасности, система вызова экстренных служб и вентиляционный люк в крыше. В топовой комплектации появятся камеры кругового обзора 360 градусов и вентиляция передних сидений.

Обновленную Mazda 6 для российского рынка оснащают 2- и 2,5-литровым атмосферниками мощностью 150 л.с. и 194 л.с соответственно и новым турбированным 2,5-литровым двигателем Skyactiv-G 2.5T мощностью в 231 л.с. Впрочем, новый он только для «шестерки», им уже оснащается кроссовер CX-9.

Комплектаций на российском рынке предложат пять: Drive, Active, Supreme Plus, Executive и Executive Plus. Автомобиль в начальной версии с 2-литровым мотором обойдется от 1 451 000 рублей, в топовой версии Executive Plus с турбированным двигателем 2,5 л цены начинаются от 2 172 000 рублей.

Покупателям предложат 9 цветов автомобиля на выбор.

Продажи обновленной Mazda 6 в России стартуют 1 декабря 2018 года.

На совместном предприятии компаний Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс» во Владивостоке выпускают также кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9.

Цены на текущую версию автомобиля Mazda6 стартуют с отметки 1 млн 377 тыс. рублей.



Недавно японский автопроизводитель объявил отзыв на российском рынке седанов Mazda 6, проданных в период с июня 2002 года по декабрь 2008 года. Возможен сбой при срабатывании подушек безопасности.

Рестай линговую «шестерку» представили осенью 2017 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, а этой весной она появилась на европейском рынке.



Фото: Mazda