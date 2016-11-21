Mazda отзывает в России более 20 тысяч автомобилей

Под сервисную кампанию попали автомобили Mazda 6, проданные в период с июня 2002 года по декабрь 2008 года.

Mazda 6 2005 года выпуска

Российское отделение Мазды сообщило о добровольном отзыве 20 891 автомобиля Mazda 6 по причине растрескивания корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира из-за влажности и, как следствие, к сбоям при их срабатывании в случае столкновения. Кроме того, куски растрескавшихся корпусов, разлетаясь, могут ранить или даже убить водителя и пассажиров.

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 20 891 транспортного средства марки Mazda 6. Программы мероприятий представлены ООО „Мазда Мотор РУС“, являющимся официальным представителем изготовителя Mazda на российском рынке», — говорится в сообщении компании, направленном в Росстандарт.

Для устранения неисправности достаточно обратиться в ближайший дилерский центр Mazda. Все работы проведут бесплатно для владельцев.

Ремонт машин будет производиться за счет ООО «Мазда Мотор РУС», работники которого известят владельцев неисправных машин по телефону или по почте. Узнать о том, попадает ли автомобиль под сервисную кампанию, можно, найдя его VIN-код в одном из трех списков, размещенных на сайте Росстандарта («ПереченьVIN-номеров для автомобилей Mazda 6», «Перечень VIN-номеров для автомобилей Mazda 6 (2002–2005)» и «Перечень VIN-номеров для автомобилей Mazda 6(2006–2008)» *.pdf).

Фото: Mazda