Mitsubishi отзывает в России почти 145 тысяч автомобилей

Под сервисную кампанию попали автомобили, проданные в период с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.

При устранении неисправности может потребоваться замена задних тормозных суппортов

Mitsubishi отзывает в России почти 144 856 кроссоверов из-за обнаруженной у них неисправности стояночного тормоза. Это модели Outlander, включая гибридную версию PHEV, и ASX.

Владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, Outlander и ASX, эффективность стояночных тормозов которых находится под сомнением, автопроизводитель извещает о начале отзывной кампании при помощи рассылки писем и телефонных звонков. Им предлагается приехать к ближайшему официальному дилеру марки Mitsubishi и бесплатно устранить неисправность. При этом в автомобилях будет производиться ремонт задних тормозных суппортов или полная их замена.

Напомним, что это не первая сервисная кампания бренда Mitsubishi в России, в ходе которой машины подвергаются бесплатному для владельцев ремонту.

Фото: Mitsubishi