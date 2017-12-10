Mitsubishi отзывает в России почти 145 тысяч автомобилей

Mitsubishi отзывает в России почти 144 856 кроссоверов из-за обнаруженной у них неисправности стояночного тормоза. Это модели Outlander, включая гибридную версию PHEV, и ASX.
Владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, Outlander и ASX, эффективность стояночных тормозов которых находится под сомнением, автопроизводитель извещает о начале отзывной кампании при помощи рассылки писем и телефонных звонков. Им предлагается приехать к ближайшему официальному дилеру марки Mitsubishi и бесплатно устранить неисправность. При этом в автомобилях будет производиться ремонт задних тормозных суппортов или полная их замена.
Напомним, что это не первая сервисная кампания бренда Mitsubishi в России, в ходе которой машины подвергаются бесплатному для владельцев ремонту.
- В прошлом месяце компания Mitsubishi отзывала кроссоверы Outlander из-за возможного отсоединения стекла люка крыши от рамки.
- В апреле этого года Mitsubishi под сервисную кампанию попала модель Lancer. Причина крылась в подушках безопасности.
- За месяц до Лансеров, в конце марта, в России из-за проблем с дворниками были отозваны 86 620 кроссоверов Outlander.
- В том же месяце, 1 марта, Mitsubishi отзывала почти 39 тысяч кроссоверов Outlander и ASX по причине дефекта в реле блока управления двигателем.
- Январь запомнился сервисменам Mitsubishi заменой подушек безопасности у моделей i-MiEV и Pajero.
Фото: Mitsubishi
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