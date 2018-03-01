Mitsubishi отзывает в России почти 40 тысяч автомобилей

Отзыву подлежат кроссоверы Mitsubishi Outlander и ASX, реализованные на российском рынке официальными дилерами в период с февраля 2015 года по июнь 2017-го. Из-за дефектных комплектующих они могут заглохнуть.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Осенью прошлого года Mitsubishi уже отзывала в России без малого 90 тысяч кроссоверов ASX из-за проблем с электроприводом передних дворников, а теперь проблема более серьезная: у ASX и соплатформенных кроссоверов Outlander может заглохнуть двигатель. Вот как описана проблема на сайте Росстандарта, там же можно скачать список VIN—номеров отзываемых автомобилей:

«Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander). В результате двигатель внутреннего сгорания может заглохнуть, повторный запуск двигателя будет невозможен, может гореть контрольная лампа неисправности двигателя на щитке приборов, а также может быть задействован аварийный режим».

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Всего отзыву подлежат 5493 экземпляра модели ASX и 33 406 Аутлендеров. Механики авторизированных сервисных центров Mitsubishi бесплатно для автовладельцев заменят потенциально дефектные узлы на новые, надлежащего качества.

Фото: Mitsubishi

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