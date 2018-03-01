Mitsubishi отзывает в России почти 40 тысяч автомобилей

Mitsubishi ASX
Осенью прошлого года Mitsubishi уже отзывала в России без малого 90 тысяч кроссоверов ASX из-за проблем с электроприводом передних дворников, а теперь проблема более серьезная: у ASX и соплатформенных кроссоверов Outlander может заглохнуть двигатель. Вот как описана проблема на сайте Росстандарта, там же можно скачать список VIN—номеров отзываемых автомобилей:
«Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander). В результате двигатель внутреннего сгорания может заглохнуть, повторный запуск двигателя будет невозможен, может гореть контрольная лампа неисправности двигателя на щитке приборов, а также может быть задействован аварийный режим».
Mitsubishi Outlander
Всего отзыву подлежат 5493 экземпляра модели ASX и 33 406 Аутлендеров. Механики авторизированных сервисных центров Mitsubishi бесплатно для автовладельцев заменят потенциально дефектные узлы на новые, надлежащего качества.
- В январе Mitsubishi отзывала в России электромобили i-MiEV и внедорожники Pajero из-за проблем с подушками безопасности.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
- О том, почему автопроизводители стали чаще отзывать свои машины, читайте в материале нашего эксперта.
Фото: Mitsubishi
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