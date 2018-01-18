Берегись автомобиля: почему все больше машин отзывают в сервис в России?

С каждым годом в России растет количество автомобилей, отзываемых дилерами в ремонт из-за выявленных неисправностей. Неужели настолько ухудшилось их качество? И почему большинство приглашенных в сервис россиян предпочитают там не появляться, продолжая ездить на свой страх и риск?

Книга отзывов

Рекорды по числу проданных в России машин остались в прошлом? Не беда — у нас найдутся и другие, с приставкой «анти». В 2017 году автопроизводителями из-за выявленных дефектов в сервис было отозвано наибольшее число машин. За год провели более 140 сервисных кампаний (и сайт «За рулем.РФ» сообщает о них регулярно), под которые попало свыше 1,5 млн автомобилей. Для сравнения: ровно столько же новых машин было продано за отчетный период. Причем поголовье подлежащих отзыву автомобилей увеличивается с каждым годом: если в 2015-м их было около 280 тысяч, то 2016-м — уже 1,1 миллиона, гласят данные Росстандарта.

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В надзорном ведомстве данную динамику считают «очень позитивной». Мол, автопроизводители активнее осознают свою ответственность за безопасность выпускаемой ими продукции, да и надзиратели не дремлют. Так, в прошлом году Росстандартом было проверено 16 автопроизводителей на предмет соответствия их продукции установленным требованиям технического регламента Таможенного союза — эту практику ведомство планирует продолжать в дальнейшем.

Рост числа отзываемых в России автомобилей связан с общей низкой надежностью производимых машин и маркетинговыми решениями компаний, которые всячески стремятся показать заботу о клиенте, говорит директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко. По его мнению, отзывные кампании не портят имидж автопроизводителей, а, скорее, даже наоборот. У большинства потребителей уже есть сложившееся мнение о брендах, многие покупают машины, зная об их многочисленных недостатках, и готовы с этим мириться.

Директор автосалона «Мерседес-Бенц Авилон Воздвиженка» Ренат Тюктеев подтверждает, что производители действительно отслеживают свои репутационные риски. Изменилось и взаимодействие между автопроизводителями и государством. «Но нам еще есть куда расти. Для сравнения: в США только за 2016 год под отзыв попало более 50 миллионов легковых автомобилей», — отмечает эксперт.

Кого отзывают

Главным виновником всех прошлогодних отзывов стали набившие оскомину подушки безопасности Takata.
Главным виновником всех прошлогодних отзывов стали набившие оскомину подушки безопасности Takata.

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Согласно данным, подготовленным Росстандартом специально для «За рулем.РФ», в 2017 году чаще всего попадали под отзыв автомобили марок Nissan, Volkswagen, Toyota, Jeep, Audi и Skoda. Причиной для проведения сервисной кампании в большинстве случаев становились выявленные дефекты в подушках безопасности водителя и переднего пассажира, также в ремнях безопасности, что могло привести к отказу этих систем.

Самой массовой в прошлом году в нашей стране стала сервисная кампания Хонды, в которой приняли участие более 135 тыс. автомобилей Honda Civic 4D, CR-V, Jazz, FR-V, Legend 4D из-за возможности некорректного срабатывания подушек безопасности. Проблемы с эйрбэгами коснулись и Ниссана (два крупных отзыва), затронувших в общей сложности около 235 тыс. машин восьми моделей. Их виновник — поставщик подушек безопасности Takata. В российском офисе Nissan отмечают, что отзыв определенного числа машин по сервисной кампании не тождественен наличию неисправности во всех автомобилях. По статистике, наличие проблем обнаруживается лишь в нескольких процентах случаев от общего числа попадающих под отзыв машин.

Среди лидеров по количеству отозванных автомобилей в 2017 году оказались и отечественные автопроизводители, которые начали практику сервисных кампаний лишь несколько лет назад. Так, Ульяновский автозавод отправил на проверку свыше 80 тыс. машин УАЗ Патриот, Пикап и Карго. АВТОВАЗ в прошлом году трижды проверял в общей сложности более 130 тыс. автомобилей Lada Granta, Kalina и XRAY. Причем у последнего потенциальная неисправность была выявлена через 1,5 года с момента старта продаж, и под отзыв попала почти половина всех реализованных в стране Иксреев.

Вазовской новинке — Ладе Иксрей — не удалось скрыть дефект даже спустя 1,5 года после старта продаж.
Вазовской новинке — Ладе Иксрей — не удалось скрыть дефект даже спустя 1,5 года после старта продаж.

«На АВТОВАЗе существует многоступенчатая система контроля качества как нашей продукции, так и поставляемых комплектующих. Данная система работает на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. Мы отслеживаем состояние выпускаемых и проданных нами автомобилей и незамедлительно реагируем на возможные проблемы», — рассказали «За рулем.РФ» в пресс-службе АВТОВАЗа.

Как отзывают

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Основанием для начала отзывной кампании могут быть как результаты внутреннего аудита автопроизводителей, так и результаты проверок со стороны органов государственного надзора. В первом случае автопроизводители руководствуются своими внутренними методиками, которые учитывают в том числе факты и статистику поломок автомобилей и аварии по причинам неисправностей. Во втором — Росстандарт, как орган государственного надзора, предписывает разработать программу отзыва продукции и приостанавливает продажи автомобилей с потенциальной неисправностью.

По данным Росстандарта, чаще всего причиной отзывов автомобилей являются ошибки при сборке или качество комплектующих деталей, реже — недоработки конструкторов и разработчиков. Как видно из опыта даже самых щепетильных в вопросах качества продукции компаний, ни один автопроизводитель не может быть полностью застрахован от проведения отзывов продукции, поскольку невозможно исключить появление дефектов сборки или неисправностей некоторых комплектующих, а также в процессе эксплуатации, констатируют в ведомстве.

Инициировать отзывную кампанию может как сам автопроизводитель, так и Росстандарт.
Инициировать отзывную кампанию может как сам автопроизводитель, так и Росстандарт.

Действительно, случаются проблемы и у премиальных и люксовых марок. К примеру, в прошлом году под отзыв в России попадали суперкары Lamborghini Aventador и даже один Porsche 918 Spyder за 80 млн рублей. «Мы действуем на опережение и в ряде случаев просто перестраховываемся», — говорят про свои сервисные кампании в Volvo Cars.

Их разыскивают дилеры

Если на развитых авторынках отзывы уже давно стали стандартом послепродажного обслуживания клиентов, то российские автомобилисты в большинстве своем к этой практике не приучены. Автовладельцы, которые приглашаются в сервисные центры для проверки возможных неисправностей в машине, далеко не всегда заглядывают на огонек. Впрочем, отмечают в Росстандарте, у сервисной кампании нет срока давности — обратиться к дилеру бесплатно можно в любой момент.

По мнению аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, автовладельцы вряд ли сильно радуются, когда производитель объявляет отзыв машин, и не хотят тратить свое время на посещение сервисного центра. Однако они имеют полное право отказаться от замены дефектной детали, несмотря на то, что все ремонтные работы проводятся бесплатно. Даже в развитых странах так поступают более трети автовладельцев, а в нашей стране — более 70%.

Владельцы отзываемых автомобилей редко спешат в сервис — большинство из них не хотят тратить свое время, продолжая ездить на свой страх и риск.
Владельцы отзываемых автомобилей редко спешат в сервис — большинство из них не хотят тратить свое время, продолжая ездить на свой страх и риск.

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Между тем у автопроизводителей зачастую возникает проблема: как довести информацию о начале сервисных кампаний до всех автовладельцев. Например, при смене собственников таких машин или из-за отсутствия их контактных данных у дилеров. Для решения этой проблемы в Росстандарте предлагают задействовать систему ЭРА-ГЛОНАСС и вводимые с июля электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). В ближайшее время операторы этих систем планируют дополнить их соответствующей функцией.

Система ЭРА-ГЛОНАСС создана со значительным запасом возможных функций, и это большая заслуга ее разработчиков, отмечает Дмитрий Лукашов. По его мнению, функция оповещения автовладельцев об отзыве машин точно не будет лишней, ведь это действительно очень удобно.

Кроме того, в 2018 году должен появиться электронный онлайн-сервис, позволяющий автовладельцу оперативно получить по VIN-номеру его автомобиля информацию о том, попадает ли его транспортное средство под отзывную кампанию. В настоящее время Росстандарт прорабатывает вопрос создания такой платформы, в том числе в формате мобильного приложения.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС, depositphotos.com и АВТОВАЗ

Берегись автомобиля: почему все больше машин отзывают в сервис в России?
Берегись автомобиля: почему все больше машин отзывают в сервис в России?
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