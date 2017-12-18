Mitsubishi опять отзывает в России небезопасные Лансеры

Ребенок на переднем сиденье, права в МФЦ, пленка на фарах... — новые ответы ГИБДД Разрешено ли возить десятилетнего ребенка на переднем сиденье с адаптером; имеет ли право инспектор оштрафовать за отсутствие распечатки полиса ОСАГО, оформленного через интернет, и остановить для проверки документов управляющего снегоходом; что нужно, чтобы поменять водительские права в МФЦ; законна ли «нанопленка» на фарах; почему суд не признал водителя виновным в ДТП, но постановил оплатить лечение пострадавшего виновника? Можно ли получить налоговый вычет за покупку автомобиля? Среди мер по поддержке автопрома многие порой называют возможность получения налогового вычета при покупке автомобиля. Так ли это на самом деле? 5 лайфхаков: как попасть в свою машину без ключей По какой-то причине вы оказались рядом со своим автомобилем, а ключей нет. Как попасть внутрь и уехать на своей машине?