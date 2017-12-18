Mitsubishi опять отзывает в России небезопасные Лансеры

Два года назад Mitsubishi уже отзывала в России более 140 тысяч Лансеров для замены смертельно опасных подушек безопасности Takata, а теперь выявлена дополнительная партия из 4780 машин, несущих в себе потенциальную угрозу, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта.
Как и во время предыдущего отзыва, механикам авторизированных сервисных центров Mitsubishi предстоит бесплатно для автовладельцев заменить на каждом Лансере фронтальную пассажирскую подушку безопасности.
Напомним, что японская фирма Takata, выпускающая эйрбэги, спровоцировала самый масштабный отзыв в истории мирового автопрома, затрагивающий сотни тысяч автомобилей разных производителей. Из-за дефектных инфляторов подушек Takata в мире погибло по меньшей мере два десятка человек: эйрбэги взрывались с избыточной силой и наносили людям смертельные осколочные ранения.
- На прошлой неделе Mitsubishi объявила об отзыве в России 86 620 кроссоверов Outlander, у которых могут отказать дворники.
- В начале марта Mitsubishi отзывала в нашей стране почти 40 тысяч кроссоверов Outlander и ASX из-за дефектного реле блока управления двигателя.
- В январе Mitsubishi меняла бракованные подушки безопасности на электромобилях i-MiEV и внедорожниках Pajero.
Фото: Mitsubishi
Читать комментарии (1)