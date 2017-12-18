Mitsubishi опять отзывает в России небезопасные Лансеры

Под отзыв попали автомобили, реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с июля 2009 года по февраль 2010-го. На них необходимо заменить дефектные подушки безопасности.

Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer

Mitsubishi > Lancer

Два года назад Mitsubishi уже отзывала в России более 140 тысяч Лансеров для замены смертельно опасных подушек безопасности Takata, а теперь выявлена дополнительная партия из 4780 машин, несущих в себе потенциальную угрозу, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта.

Как и во время предыдущего отзыва, механикам авторизированных сервисных центров Mitsubishi предстоит бесплатно для автовладельцев заменить на каждом Лансере фронтальную пассажирскую подушку безопасности.

Напомним, что японская фирма Takata, выпускающая эйрбэги, спровоцировала самый масштабный отзыв в истории мирового автопрома, затрагивающий сотни тысяч автомобилей разных производителей. Из-за дефектных инфляторов подушек Takata в мире погибло по меньшей мере два десятка человек: эйрбэги взрывались с избыточной силой и наносили людям смертельные осколочные ранения.

Фото: Mitsubishi

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Отзывы о Mitsubishi Lancer (5)

Mitsubishi 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Японское качество и резвость

Недостатки:

Низкий бампер, высокий расход бензина

Комментарий:

Лансер в комплектации «Спорт» с 2.0-литровым движком купил новым в салоне в конце 2006. Выбирал между ним Маздой трешкой и Короллой. В итоге остановился на нем. От обычного 1.6 отличается, понятное дело, двигателем (4g63, 135 л.с., два распредвала), под капотом стоит растяжка передних чашек (кажд...

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