Mitsubishi отзывает в России старые Outlander из-за люков

Под сервисную кампанию попали автомобили, проданные с января 2007 по сентябрь 2009 года.

Судя по уведомлению, которое российское отделение компании направило в Росстандарт, под отзыв попадает 20 934 кроссовера Outalnder. В коротком сообщении указано, что «причиной отзыва является возможное отсоединение стекла люка крыши от рамки».

На сервисных центрах будет заменено стекло люка. Все работы, естественно, будут бесплатными для владельцев автомобилей. Дилеры уведомят их по телефону или письмом о необходимости посетить сервисную станцию для проведения необходимых работ. Впрочем, можно ознакомиться со списком VIN-кодов отзываемых автомобилей (*.pdf) и, не дожидаясь уведомления, самостоятельно записаться на ремонт, если машина оказалась в списке.

Весной этого года Mitsubishi отзывала в России Lancer для замены подушек безопасности.

В конце марта Mitsubishi объявила об отзыве в России 86 620 кроссоверов Outlander, у которых могут отказать дворники.

В начале марта Mitsubishi отзывала в нашей стране почти 40 тысяч кроссоверов Outlander и ASX из-за дефектного реле блока управления двигателем.

В январе Mitsubishi меняла бракованные подушки безопасности на электромобилях i-MiEV и внедорожниках Pajero.

Фото: Mitsubishi