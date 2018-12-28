Новая Mazda 3: как японцы скрестили бензиновый мотор с дизельным

На автосалон в Лос-Анджелес стоило лететь уже ради того, чтобы первым увидеть и пощупать «трешку» нового поколения, которая способна произвести такой же фурор, какой вызвала в свое время первая Mazda 3. Изюминка этой «трешки» — новый бензиновый двигатель SkyActiv-X. В одних режимах он будет работать с воспламенением от искры, в других — как дизель, с воспламенением от сжатия.

Mazda 3

Mazda 3 первого поколения дебютировала в далеком 2003 году и сменила собой Мазду 323. Она выглядела свежо, а ехала так, что ее не стыдно было сравнивать с лучшими европейскими автомобилями. Главные конкуренты новой машины, во всяком случае по части управляемости, - это Volkswagen Golf и Ford Focus. А еще Audi A3. Дело, конечно, не только в ездовых свойствах: Mazda по-прежнему стремится вырваться из стана массовых брендов и занять нишу почти премиальных продуктов, - а может, и по-настоящему премиальных.

Mazda 3 Число мест 5

Длина × ширина × высота (спецификация для США) седан: 4662 мм × 1797 мм × 1445 мм; хэтчбек: 4459 мм × 1797 мм × 1440 мм

Колесная база 2725 мм

Двигатели: SkyActiv-G 1.5; SkyActiv-G 2.0; SkyActiv-G 2.5; SkyActiv-D 1.8; SkyActiv-X 2.0

Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка; 6-ступенчатый автомат; передний или полный привод

Передняя подвеска независимая, со стойками McPherson

Задняя подвеска полузависимая, с торсионной балкой

Рулевое управление реечное, с усилителем

Тормоза спереди/сзади дисковые, вентилируемые/дисковые

Шины 205/60 R16, 215/45 R18

Седан и хэтч

Японцы презентовали сразу две версии — пятидверный хэтчбек и седан. Трехдверки не будет. Универсала — тоже. Ни присесть, ни заглянуть под капот, ни понажимать кнопки — предсерийные машины! Что ж, обойдем вокруг.

Седан — эдакая маздовская классика. Покатая крыша, как бы купе. И маленький хвостик багажника. Чистые линии, ничего лишнего.

Хэтч агрессивнее. Похож ли на концепткар Mazda Kai? Сзади — точно да. Заднее стекло сильно выгнутое. Спойлер мощнее. Поднимающаяся линия бокового остекления — спорный элемент. Эдакая японская Alfa Romeo Brera. Кого-то отпугнет обилие металла на филейной части машины. Но лучше нестандартные формы, чем как у всех.

Колесная база выросла с 2700 до 2725 мм. Но если седан стал заметно крупнее (длина увеличилась с 4580 до 4662 мм), то хэтчбек, напротив, чуть-чуть поджался: 4459 мм вместо прежних 4475 мм.

Колесная база выросла до 2725 мм (+25 мм), но сзади мéста по-прежнему немного. Охранники не позволили сесть в выставочные автомобили, но даже на глаз видно, что «трешка» остается одним из самых тесных ­автомобилей в классе.

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Интерьер — царство чистых линий. Японский минимализм. И мне это нравится! Чуть развернутый к водителю центральный дисплей недвусмысленно намекает, кто здесь главный. Рукоятку коробки передач перенесли ближе к передней панели — так удобнее переносить руку с руля. Регулировка руля по вылету увеличилась — теперь 70 мм (+10 мм).

Это первая Mazda с коленной подушкой безопасности для водителя. В этом вопросе японцы отставали, но понемногу начали наверстывать упущенное. Коленная подушка — стандартное оснащение машин для всех рынков.

Улучшена обзорность: стойки лобового стекла стали тоньше, а «водительский» стеклоочиститель подходит практически вплотную к стойке. Форсунки омывателя теперь расположены на поводках дворников.

Интерьер — это минимализм в дизайне и максимализм в выборе матери­алов. На центральной консоли — лишь блок управления микроклиматом и несколько «горячих клавиш». Центральный дисплей слегка развернут к водителю. Шайба мультимедийной системы и селектор коробки сдвинуты немного вперед — чтобы удобнее было переносить руку с руля. Сиденье водителя опущено чуть ниже прежнего. Трехспицевый руль — с удобными кнопками и клавишами. Приборы — стрелочные.

Балка вместо многорычажки

Мазда начинает новый виток обновления модельного ряда. «Трешка» — первый автомобиль на новой платформе SkyActiv-Vehicle Architecture, которая подразумевает, помимо прочего, более низкую посадку и радикальные технологические решения.

Во‑первых, это новый бензиновый двигатель SkyActiv-X объемом 2,0 литра с приводным нагнетателем и технологией SPCCI, то есть spark plug controlled compression ignition, что можно перевести так: воспламенение от сжатия, управляемое искровым зажиганием. Как вы уже догадались, инженеры пытались совместить достоинства бензиновых моторов и дизелей. Японцы пока не делятся подробностями, но говорят, что новый двигатель по мощностным характеристикам будет соответствовать известному атмосферному мотору 2.5 SkyActiv-G, а в экономичности не уступит дизелю.

После того как Mazda долгое время использовала заднюю подвеску со сдвоенными трапециевидными рычагами, в 2003 году первую «трешку» перевели на фордовскую платформу С1 с задней многорычажкой, роднившей ее с Фокусом второго поколения. Теперь японцы переходят на полунезависимую подвеску со скручивающейся балкой. Она дешевле в изготовлении, менее проблемна в эксплуатации и занимает меньше места, позволяя отвести больше пространства под багажник. Проведя массу испытаний новой платформы, инженеры добились идеального сочетания между управляемостью на высоких скоростях, плавностью хода на плохих дорогах, а также шумо- и виброизоляцией. Одним из ориентиров для подражания стал Peugeot 308, задняя подвеска которого, по мнению японцев, является одной из лучших в классе. Спереди — по-прежнему стойки McPherson.

Это не образные выражения. В некоторых режимах мотор будет работать с воспламенением от искры (как обычный бензиновый) — например, при холодном пуске, при недостаточной температуре в камере сгорания, а также при высоких нагрузках. А в прочих режимах, например при спокойной езде по шоссе, - как дизель, с воспламенением от сжатия, поскольку степень сжатия существенно выше, чем у обычного бензинового мотора.

Переход из одного режима в другой совершенно незаметен. При отдаче около 187 л.с. такой мотор существенно чище, меньше дает выбросов, чем столь же экономичный дизель. В ходе заводских испытаний был показан расход около 6 литров на 100 км. В сравнимых условиях он экономичнее на 20–30%, чем мотор 2.5 SkyActiv-G.

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Глава компании Mazda Акиро Марумото сказал, что новый мотор удачно компонуется с «мягким» гибридом (с небольшой батареей), когда электромотор лишь немного помогает на разгоне. И добавил, что полноценная гибридная силовая установка с большой батареей не нужна — вполне достаточно «мягкого» гибрида.

«Мягкий» гибрид — это ключевой компонент в стратегии Мазды, которая заключается в том, чтобы электрифицировать (хотя бы частично) весь модельный ряд к 2030 году. Чистые электромобили и подзаряжаемые гибриды составят всего 5% в модельном ряду, остальные 95% — «мягкие» гибриды.

Американцы не дураки, на эксперименты идут не сразу, поэтому для рынка Северной Америки в роли базового сохранят тот самый безнаддувный двигатель SkyActiv-G 2.5, с которым сравнивают новый мотор. Кроме того, будут доступны старые атмосферники нынешнего семейства SkyActiv-G — это моторы 1.5, 2.0 и 2.5, которые на уходящей «тройке» развивают от 100 до 184 л.с. В Европе будет и дизель — это новый агрегат SkyActiv-D объемом 1,8 литра, как на кроссовере Mazda CX‑3. Коробки передач прежние — 6-ступенчатые механика и автомат.

Двухлитровый бензиновый двигатель SkyActiv-X с приводным нагнетателем интересен технологией SPCCI — spark plug controlled compression ignition, «воспламенение от сжатия, управляемое искровым зажиганием». При холодном пуске и высоких нагрузках он работает с воспламенением от искры, а при спокойной езде и малых нагрузках — с воспламенением от сжатия, как дизель. Инженеры уверяют, что мотор может работать на обедненной рабочей смеси, поэтому в определенных режимах расход топлива по сравнению с мотором SkyActiv-G той же мощности ниже на 20–30% — при солидной тяге. Японцы не дают полных характеристик, но, как мне удалось узнать, предельный крутящий момент достигает 230 Н•м.

Шасси тоже изменилось. Фанаты, рвите на себе волосы: японцы отказались от задней многорычажки! Теперь — простая скручивающая балка, полунезависимая подвеска. Катастрофы нет, тем паче что создатели обещают более высокую плавность хода. Но ведь фанатам нужна острая управляемость! Ну, подождем.

Явный плюс — полноприводные версии, которые прежде были доступны только на рынке Японии. Хорошая новость, поскольку трансмиссия i‑Activ с многодисковой муфтой подключения задней оси совмещена с электронной системой G‑Vectoring Control Plus, которая варьирует тягу двигателя и выборочно подтормаживает колеса в зависимости от угла и интенсивности поворота руля, скорости и действующих на автомобиль ускорений.

А какая подвеска у полноприводных версий сзади? Неужели тоже балка? Японцы молчат — судя по всему, готовят сюрприз.

Еще инженеры говорят о хорошей шумоизоляции. Доля сверхвысокопрочных сталей (предел текучести — 980 МПа) в силовой структуре кузова выросла до 30%.

Новая «трешка» — первая Mazda c коленной подушкой безопасности под рулевой колонкой. Она входит в серийное оснащение всех машин. Доля сверхвысокопрочных сталей в кузове увеличена на 30%. Новые сминаемые зоны кузова эффективнее поглощают энергию удара. Передний бампер спроектирован так, чтобы в случае наезда на пешехода меньше травмировать колени.

Когда?

Продажи новой Мазды 3 в США начнутся в первой половине 2019 года — тогда же станут известны подробные технические характеристики.

В России новая «трешка» появится позже. Если вы уже размечтались о полном приводе и новом супермоторе SkyActiv-X, спешу расстроить: у нас подобных версий, скорее всего, не будет. Потому что дорого. Для нашего рынка припасут старые проверенные атмосферники — беспроблемные, надежные. И это хорошо. Ибо даже с ними, как уверяли меня японцы в Лос-Анджелесе, новая Mazda 3 едет божественно — несмотря на простую балку вместо многорычажки. Я им верю. А вы?

Фото: Mazda