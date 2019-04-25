Новая Toyota Corolla: почти Camry (и по цене тоже)

На фоне предшественницы эта Corolla выглядит более приземистой и атлетичной. Да, в ней много комфорта, много электроники. Но «За рулем» выяснил, чего ей все-таки не хватает.

Я отлично помню ездовую презентацию предыдущей Короллы на Майорке. Японцы были в восторге от самих себя: мы сделали маленькую Camry!

Шесть лет спустя я вновь на прекрасном острове, а передо мной тойотовский бестселлер уже в двенадцатом поколении. И что на этот раз твердили японцы? Внимание, правильный ответ (в этот момент где-то загрустил Александр Друзь): Corolla — это маленькая Camry!

Toyota Corolla

Toyota Corolla Длина / ширина / высота / база 4630 / 1780 / 1435 / 2700 мм

Объем багажника 470 л

Снаряженная / полная масса 1370 / 1785 (1385 / 1805)* кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 90 кВт /122 л. с. при 6050 об/мин; 153 Н·м при 5200 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 11,0 (10,8) с

Максимальная скорость 195 (185) км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 50 л

Трансмиссия передний привод; M6 (CVT) * В скобках — данные для версий с вариатором.

Ушла на базу

Прежняя Corolla базировалась на собственной платформе, теперь в ее основе — модульная архитектура TNGA в модификации GA-C, уже использованной в гибриде Prius и кроссовере C‑HR.

Полностью светодиодные фары — прерогатива машин в комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety».

Длина и ширина кузова почти прежние, а вот высота уменьшена на 30 мм. Ниже не только крыша, но и капот (-35 мм) и багажник (-20 мм). Передний свес стал ближе к асфальту на 5 мм, а задний — дальше от него на 15 мм. Увеличен угол наклона стоек крыши, боковые зеркалá установлены на ножках. В итоге на фоне предшественницы новая Corolla выглядит более приземистой и атлетичной. Действительно напоминает усеченную Camry!

Колесная база не изменилась — 2700 мм. В передней подвеске ожидаемо остались стойки McPherson, а сзади вместо упругой балки отныне многорычажка.Как поведал мне шеф-инженер проекта Ясуши Уеда, его команда держала в голове манифест президента компании Акио Тойоды: «Я хочу производить лучшие автомобили!». А независимая подвеска — это очень хорошо для управляемости. Расположенный на 10 мм ниже центр тяжести — тоже.

В России важна другая «управля­емость» — для объезда колдобин. Поэтому центр тяжести будет выше, а клиренс вырастет с европейских 135 мм до приемлемых 150 мм.

У наших машин объем бачка омывателя увеличен до 4,8 литра, есть дополнительные воздуховоды для пассажиров второго ряда, повышена мощность обогрева заднего стекла.

В Россию привезут лишь седаны турецкой сборки. Хэтчбек и универсал теперь тоже носят имя Corolla (забудьте про Auris); к нам их поставлять не будут — спроса почти нет.

Блеск?

Интерьер прежней Короллы изначально казался старомодным. Примитивные электронные часики на передней панели явно отставали от веяний времени. Новый салон — модный и взрослый: «планшет» информационно-развлекательной системы (в базовой комплектации вместо экрана — заглушка), USB-разъемов два, богатые версии щеголяют декоративной подсветкой. Подкупает единый, без прежнего разнобоя, цвет фурнитуры и стильная отстрочка мягкой передней панели.

Для автомобилей гольф-класса проекционный дисплей пока экзотика. Удобная штука!

Цветной дисплей на панели приборов — 7 дюймов по диагонали.

Наконец-то Corolla получила симпатичный и современный салон, в котором больше нет решений родом из девяностых. Качество отделки достойное.

Электроники много: комплекс Safety Sense 2.0 с системой удержания в полосе, активным круиз-контролем, автоматическим торможением, информированием о дорожных знаках и об усталости водителя. Выделяется 10‑дюймовый проекционный дисплей — подобного у одноклас­сников нет. Двухзонный климат-контроль распознаёт, есть ли в салоне пассажиры, и в «безлюдную» часть салона дует по минимуму.

Круто, но не без вопросов. Например, мультимедиасистема Toyota Touch 2 в российской спецификации лишена навигатора. И поддержки протоколов Apple CarPlay и Android Auto нет. Крепить на переднюю панель телефон, как в старину?

Картинка с камеры заднего вида отныне — с динамической разметкой, раньше была статическая.

В богатых версиях площадка под смартфон дополнена беспроводным зарядником.

Передние сиденья далеки от идеала и установлены высоко — хочется «приземлиться» на пару сантиметров. Спинке не хватает боковой поддержки, она заметно люфтит. Турецкая сборка? А еще озадачили неожиданно твердые подголовники.

Садиться назад неудобно. Дверь распахивается на малый угол, проем низковат — нужно беречь голову. Японцы говорят, что мéста сзади стало больше, но я не верю: потолок низкий, ступням тесно…

И еще эта экономия на спичках: в начальных версиях спинки передних сидений лишены карманов, а в богатых есть только один. Сколько денег на этом «поднимет» Toyota?

Болтающаяся спинка сиденья плохо увязывается с тойотовским качеством. Кнопка включения обогрева расположена в слепой зоне.

Такое ощущение, что сзади стало теснее. Подлокотник длиннее и удобнее прежнего, но это слабое утешение.

Нет гибридам!

В Европе Короллу предлагают с бензиновым атмосферником 1.6 и аж в двух гибридных версиях — 122‑сильной 1.8 и 180‑сильной 2.0. Говорят, доля «зеленых» модификаций в Европе составит аж 77%.

Нам Corolla доступна исключительно с 1,6‑литровым 122‑сильным бензиновым атмосферником 1ZR-FE с изменяемыми фазами газораспределения на впуске и выпуске. Из плюсов — приспособленность к 92‑му бензину. Мотор 1.8 исчез из гаммы. Отчасти его мог бы заменить доступный европейцам 132‑сильный 1.6, однако и его из-за дорого­­- ви­зны решили не поставлять.

В России гибридов не будет — дорого! Выбора нет: старый добрый 1,6‑литровый мотор мощностью 122 силы — с механической коробкой или вариатором. Беру то, что дают, и отправляюсь петлять по живописным дорожкам Майорки.