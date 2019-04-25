Новая Toyota Corolla: почти Camry (и по цене тоже)

Я отлично помню ездовую презентацию предыдущей Короллы на Майорке. Японцы были в восторге от самих себя: мы сделали маленькую Camry!
Шесть лет спустя я вновь на прекрасном острове, а передо мной тойотовский бестселлер уже в двенадцатом поколении. И что на этот раз твердили японцы? Внимание, правильный ответ (в этот момент где-то загрустил Александр Друзь): Corolla — это маленькая Camry!
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Toyota Corolla
Длина / ширина / высота / база 4630 / 1780 / 1435 / 2700 мм
* В скобках — данные для версий с вариатором.
Ушла на базу
Прежняя Corolla базировалась на собственной платформе, теперь в ее основе — модульная архитектура TNGA в модификации GA-C, уже использованной в гибриде Prius и кроссовере C‑HR.
Длина и ширина кузова почти прежние, а вот высота уменьшена на 30 мм. Ниже не только крыша, но и капот (-35 мм) и багажник (-20 мм). Передний свес стал ближе к асфальту на 5 мм, а задний — дальше от него на 15 мм. Увеличен угол наклона стоек крыши, боковые зеркалá установлены на ножках. В итоге на фоне предшественницы новая Corolla выглядит более приземистой и атлетичной. Действительно напоминает усеченную Camry!
Колесная база не изменилась — 2700 мм. В передней подвеске ожидаемо остались стойки McPherson, а сзади вместо упругой балки отныне многорычажка.Как поведал мне шеф-инженер проекта Ясуши Уеда, его команда держала в голове манифест президента компании Акио Тойоды: «Я хочу производить лучшие автомобили!». А независимая подвеска — это очень хорошо для управляемости. Расположенный на 10 мм ниже центр тяжести — тоже.
В России важна другая «управляемость» — для объезда колдобин. Поэтому центр тяжести будет выше, а клиренс вырастет с европейских 135 мм до приемлемых 150 мм.
У наших машин объем бачка омывателя увеличен до 4,8 литра, есть дополнительные воздуховоды для пассажиров второго ряда, повышена мощность обогрева заднего стекла.
В Россию привезут лишь седаны турецкой сборки. Хэтчбек и универсал теперь тоже носят имя Corolla (забудьте про Auris); к нам их поставлять не будут — спроса почти нет.
Блеск?
Интерьер прежней Короллы изначально казался старомодным. Примитивные электронные часики на передней панели явно отставали от веяний времени. Новый салон — модный и взрослый: «планшет» информационно-развлекательной системы (в базовой комплектации вместо экрана — заглушка), USB-разъемов два, богатые версии щеголяют декоративной подсветкой. Подкупает единый, без прежнего разнобоя, цвет фурнитуры и стильная отстрочка мягкой передней панели.
Электроники много: комплекс Safety Sense 2.0 с системой удержания в полосе, активным круиз-контролем, автоматическим торможением, информированием о дорожных знаках и об усталости водителя. Выделяется 10‑дюймовый проекционный дисплей — подобного у одноклассников нет. Двухзонный климат-контроль распознаёт, есть ли в салоне пассажиры, и в «безлюдную» часть салона дует по минимуму.
Круто, но не без вопросов. Например, мультимедиасистема Toyota Touch 2 в российской спецификации лишена навигатора. И поддержки протоколов Apple CarPlay и Android Auto нет. Крепить на переднюю панель телефон, как в старину?
Передние сиденья далеки от идеала и установлены высоко — хочется «приземлиться» на пару сантиметров. Спинке не хватает боковой поддержки, она заметно люфтит. Турецкая сборка? А еще озадачили неожиданно твердые подголовники.
Садиться назад неудобно. Дверь распахивается на малый угол, проем низковат — нужно беречь голову. Японцы говорят, что мéста сзади стало больше, но я не верю: потолок низкий, ступням тесно…
И еще эта экономия на спичках: в начальных версиях спинки передних сидений лишены карманов, а в богатых есть только один. Сколько денег на этом «поднимет» Toyota?
Нет гибридам!
В Европе Короллу предлагают с бензиновым атмосферником 1.6 и аж в двух гибридных версиях — 122‑сильной 1.8 и 180‑сильной 2.0. Говорят, доля «зеленых» модификаций в Европе составит аж 77%.
В России гибридов не будет — дорого! Выбора нет: старый добрый 1,6‑литровый мотор мощностью 122 силы — с механической коробкой или вариатором. Беру то, что дают, и отправляюсь петлять по живописным дорожкам Майорки.
В городе тандем мотора и вариатора понравился: как нажмешь, так и поедешь. За городом силенок мотору хватает едва-едва — с 90 км/ч Corolla ускоряется неохотно. Выйти на резкий обгон — всё равно что поросенка стричь: визгу много, а толку чуть. Рев мотора донимает уже при 3500 об/мин, а это самый что ни на есть рабочий режим. На 5000 оборотах хочется воткнуть беруши. Зато мотор переваривает АИ‑92. Для нас это важно.
Едет Corolla по-прежнему плавно, энергоемкость подвески хороша. Я специально проезжал «лежачие полицейские» быстрее разумного — пробоев не дождался. В рулевой рейке появился демпфер — он призван избавить руль от ударов. На разбитых дорогах мы это оценим.Не ожидал, что вальяжная машина будет с цепкостью пиявки держаться за траекторию. Шины Dunlop 225/45 R17 начинают скрипеть лишь при откровенных провокациях со скоростью. Toyota логично и легко идет под сброс газа внутрь виража и плывет наружу под открытие дросселя. Но в моих руках — Corolla с европейской подвеской. А как поедет «русифицированная» версия? Скоро узнаем!
* * *
Спору нет, Corolla стала интереснее. Лучше управляется, богаче оснащена, да и собой хороша. Но за все надо платить.
Базовая Corolla 1.6 с механической коробкой стоит 1 173 000 рублей, а с вариатором — уже 1 318 000. Самый доступный Kia Cerato обойдется в 1 134 900 рублей, с автоматом — в 1 159 900. Аналогичная Skoda Octavia оценена в 1 081 000 и 1 161 000 целковых соответственно.
Ценник топ-версии — 1 700 000 рублей! Упомянутые конкуренты «в топе» дешевле тысяч на двести, а моторы у них мощнее. Даже Camry с двухлитровым двигателем обходится в 1 573 000 рубля! Вы же помните: Corolla — это маленькая Camry.
|Ездовой комфорт и оснащение
|Дорого, слабый мотор
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НЕ ПРО НАС
Напоследок удалось прохватить на 2-литровом гибридном хэтчбеке, который позиционируют как топ-модификацию. Выглядит такая Corolla на 18‑дюймовых колесах задиристо. Цепкие сиденья, богатая отделка, замшевый потолок... Но главное не в этом.Если седан по водительскому кайфу можно сравнить с воздушным поцелуем, то хэтч — с французским! Пятидверка порадовала бодрыми ускорениями (на разгон до сотни уходит 7,9 секунды) и пылкой управляемостью, обусловленной, помимо прочего, подрезанной на 60 мм колесной базой. Как лихо она подыгрывает задней многорычажкой!
Конечно, заявленный расход 3,7 л/100 км недостижим, но даже 6 литров — отменный результат для темпераментной машины. Жаль, что этой версии в России не будет. По-моему, такая Corolla могла бы успешно заменить чудаковатый Prius с чахлой динамикой.
Фото: Юрий Тимкин и Toyota
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