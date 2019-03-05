Toyota начала продажи новой Corolla

Новый автомобиль уже появился в дилерских центрах, но прокатиться на нем клиенты смогут только с 15 марта.

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В России стартовали продажи нового поколения Toyota Corolla, который теперь во многом похож на бизнес-седан Camry. Автомобиль построен на платформе Toyota New Global Architecture (TNGA) и обещает быть комфортным и технологичным. Стоимость новинки составляет от 1 173 000 до 1 700 000 рублей.

Архитектура салона была полностью изменена. Монитор медиасистемы теперь возвышается над центральной консолью, а все кнопки спрятаны так, чтобы не нарушать минималистичный дизайн. Под экраном расположен блок управления климат-контролем, а ниже — полка с беспроводным зарядным устройством и usb-портом. Салон теперь обшит мягким пластиком и эффектно освещается. Для большего комфорта был изменен и наклон спинки заднего дивана.

Corolla нового поколения предлагается в нашей стране с 1,6-литровым двигателем Dual VVT-I мощностью 122 л.с., который работает в паре либо с вариатором Multidrive, либо с 6-ступенчатой механикой. Скромный выбор моторов компенсируется обилием комплектаций. Всего их пять: «Стандарт», «Классик», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety».

В базе Toyota Corolla оснащена шестью подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, антипробуксовочной системой и системой помощи при подъеме в гору. Кроме того, автомобиль имеет светодиодные задние фонари, монохромный 3,5-дюймовый дисплей на панели приборов, кондиционер и аудиоподготовку на 4 динамика. Стандартный зимний пакет включает в себя обогрев передних сидений и боковых зеркал заднего вида, а также дополнительный электрический отопитель салона.

В комплектации «Классик» автомобиль оснащается уже не только механикой (1 261 000 рублей), но и вариатором (1 318 000 рублей), а также легкосплавными колесными дисками и шинами 205/55 R16, кожаным мультифункциональным рулевым колесом с обогревом, цветным информационным 4,2-дюймовым дисплеем на панели приборов, аудиосистемой с 6 динамиками, Bluetooth, аудиовходом AUX и разъемом USB, а также обогревом лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.

В комплектации «Комфорт» (1 434 000 рублей), оснащаемой только вариатором, Corolla может дополнительно похвастать контрастной прострочкой нижней части центральной консоли и хромированной отделкой, подсветкой зеркал в солнечных козырьках и амбиентной подсветкой дверей, центральной консоли и передних подстаканников. Кроме того, автомобиль оснащен датчиком дождя, круиз-контролем, 7-дюймовым дисплеем на панели приборов, электроприводом складывания зеркал, двухзонным климат-контролем, электрорегулировкой положения поясничной опоры для водителя, регулируемыми подголовниками задних боковых сидений и задним подлокотником с подстаканниками. Также в список оборудования машины входят мультимедийная система CY'17 с 8-дюймовым дисплеем, шторки безопасности для первого и второго рядов сидений, воздуховоды для второго ряда сидений и индикатор низкого уровня омывающей жидкости.

Версия «Престиж» за 1 580 000 рублей дополнительно имеет светодиодные фары, 17-дюймовые колеса, комбинированную обивку салона кожей и тканью, мягкую отделку верхней части дверных панелей с прострочкой, беспроводное зарядное устройство, систему бесключевого доступа в салон Smart Entry и пуска двигателя с кнопки Push Start, передние и задние парктроники, а также обогрев задних сидений.

В версии «Престиж Safety» (1 700 000 рублей) Toyota Corolla дополнительно оснащается системой предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS), круиз-контролем с функцией поддержания безопасной дистанции, системой оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA), системой контроля и информирования об усталости водителя (SWS), системой автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) и системой распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA). Кроме того, автомобиль в топовой комплектации оснащается цветным информационным 7-дюймовым 3D-дисплеем на панели приборов и 10-дюймовым проекционным дисплеем, отображающим информацию на лобовом стекле.

О причинах, почему новая Toyota Corolla стоит так дорого, можно узнать здесь.

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Фото: Toyota