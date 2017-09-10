В прошлом поколении Corolla предлагалась исключительно с кузовом седан, а хэтчбеки и универсалы носили имя Auris. Теперь же японцы вернулись к единообразию — Corolla и только Corolla! Впрочем, в Россию привезут исключительно седан по цене далеко за миллион рублей. ЗР выяснил, стоит ли Corolla таких денег.

Повод: премьера самой популярной Тойоты.

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Место действия: Испания.

Впечатления. Узнав размер колесной базы, можно подумать, что 12-е по счету поколение Короллы базируется на платформе предшественницы — ее величина составляет все те же 2700 мм. Но это лишь совпадение.

На самом деле новая Corolla построена с использованием архитектуры TNGA, опробованной ранее на Приусе и кроссовере C-HR. В передней подвеске ожидаемо оставили стойки МакФерсон, а вот сзади вместо упругой балки используется многорычажка. Вкупе с сокращенным на 10 мм центром масс это наделило Короллу куда более «вкусной» управляемостью — она стала азартней предшественницы и не противится быстрой езде по извилистым дорожкам.

Интерьер выглядит прогрессивно, материалы отделки достаточно качественные, да и оснащение на приличном уровне. За одной оговоркой — навигатора не будет.

Богатые версии оснащаются проекционным дисплеем — новое для С-сегмента оборудование.

Что мешало кайфовать от хорошо настроенного шасси, так это скромные возможности безальтернативного 1,6-литрового 122-сильного атмосферника. Работающий в связке с вариатором, он не в силах придать машине бойкую разгонную динамику — в горах это было особенно заметно.

Но при спокойной езде Corolla воспринимается гармоничным и покладистым автомобилем.

Нельзя не отметить более современный и удобный салон, а также возросший уровень оснащения. Так, в богатых комплектациях теперь есть проекционный дисплей (уникальное для сегмента предложение), беспроводной зарядник для смартфонов, а также система удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль.

На втором ряду рослым пассажирам не тесно, однако какого-то сверхзапаса Corolla не предлагает — в С-сегменте есть модели и попросторнее.

Спереди Corolla стала напоминать уменьшенную в размерах Camry.

В России будут предлагать исключительно версии с кузовом седан.



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Перспективы. Светлого будущего в России при стартовой цене 1 173 000 рублей (версия с вариатором стоит от 1 318 000 рублей) можно не ждать. Toyota Corolla вряд ли сможет на равных состязаться с популярными одноклассниками вроде Kia Cerato и Skoda Octavia. Для этого нужна локализация производства, а ее пока не предвидится.

Оценка. Новая Corolla неплохо сбалансирована и не вызывает негативных эмоций ни в какой из дисциплин. Разве что в качестве альтернативы двигателю 1.6 не помешало бы предложить более мощный агрегат.

Подробности. ЗР, 2019, №04.

Фото: Toyota