Повод: премьера самой популярной Тойоты.
Место действия: Испания.
Впечатления. Узнав размер колесной базы, можно подумать, что 12-е по счету поколение Короллы базируется на платформе предшественницы — ее величина составляет все те же 2700 мм. Но это лишь совпадение.
На самом деле новая Corolla построена с использованием архитектуры TNGA, опробованной ранее на Приусе и кроссовере C-HR. В передней подвеске ожидаемо оставили стойки МакФерсон, а вот сзади вместо упругой балки используется многорычажка. Вкупе с сокращенным на 10 мм центром масс это наделило Короллу куда более «вкусной» управляемостью — она стала азартней предшественницы и не противится быстрой езде по извилистым дорожкам.
Что мешало кайфовать от хорошо настроенного шасси, так это скромные возможности безальтернативного 1,6-литрового 122-сильного атмосферника. Работающий в связке с вариатором, он не в силах придать машине бойкую разгонную динамику — в горах это было особенно заметно.
Но при спокойной езде Corolla воспринимается гармоничным и покладистым автомобилем.
Нельзя не отметить более современный и удобный салон, а также возросший уровень оснащения. Так, в богатых комплектациях теперь есть проекционный дисплей (уникальное для сегмента предложение), беспроводной зарядник для смартфонов, а также система удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль.
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Спереди Corolla стала напоминать уменьшенную в размерах Camry.
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В России будут предлагать исключительно версии с кузовом седан.
Перспективы. Светлого будущего в России при стартовой цене 1 173 000 рублей (версия с вариатором стоит от 1 318 000 рублей) можно не ждать. Toyota Corolla вряд ли сможет на равных состязаться с популярными одноклассниками вроде Kia Cerato и Skoda Octavia. Для этого нужна локализация производства, а ее пока не предвидится.
Оценка. Новая Corolla неплохо сбалансирована и не вызывает негативных эмоций ни в какой из дисциплин. Разве что в качестве альтернативы двигателю 1.6 не помешало бы предложить более мощный агрегат.
Подробности. ЗР, 2019, №04.
Фото: Toyota
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