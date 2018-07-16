Toyota C-HR: купе с высокой (на деле — нет) посадкой

На российском рынке только что появился новый компактный кроссовер Toyota C-HR. «За рулем» уже протестировал эту машину. Каковы ее перспективы, смотрите в нашем видеообзоре.

Toyota C-HR
Toyota C-HR

Toyota > C-HR

Люди из Тойоты говорят, что Nissan Juke — не конкурент новой Тойоте C-HR, поскольку слишком маленький. А с кем тогда сравнивать C-HR? Для кого эта машина? Попавший к нам кроссовер с двухлитровым мотором (148 л.с.) и вариатором оценен в 1 млн 670 тысяч, а с учетом опций — в 1 млн 790 тысяч 800 рублей. Однако!

Фото: Онлайн-редакция
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