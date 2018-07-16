Какие документы нужны для восстановления утраченного, украденного или поврежденного полиса каско?

Полис каско — это один из важных документов, за сохранностью которого нужно тщательно следить. Но, если вы его потеряли, повредили или, хуже, ваш полис украли, важно немедленно заняться получением его дубликата, ведь без него высока вероятность столкнуться с трудностями при получении страхового возмещения. В этой статье — список документов, которые нужны для восстановления полиса каско.