Новая Toyota Corolla появится в России со старым мотором

Седан нового поколения предложат с двигателем 1,6 л, механической коробкой передач или обновленным вариатором.

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В основе нового поколения седана Toyota Corolla лежит высокотехнологичная платформа GA-C, благодаря которой автомобиль получил увеличенную жесткость кузова, заниженный центр тяжести и новую многорычажную подвеску.

Кузов Toyota Corolla стал значительно жестче, что улучшило маневренность на высоких скоростях. Автомобиль получил обновленную независимую подвеску, конструктивно схожую с той, что устанавливается на Toyota Camry. Передняя подвеска на стойках Мак-Ферсона внешне осталась прежней, но все компоненты были переработаны под новую платформу GA-C. Сзади седан теперь оснащается многорычажной подвеской, обеспечивающей оптимальное сочетание плавности хода с отменной управляемостью.

Автомобиль изменился внешне — у него полностью обновлена передняя часть, появилась светодиодная оптика и эффектные молдинги и накладки. Внушительная решетка радиатора получила горизонтальные ламели — в этом она схожа с бизнес-седаном Toyota Camry. У Короллы легкосплавные 17-дюймовые диски, а выштамповки на боковых панелях из клиновидных превратились в прямые, что добавило модели энергичности.

В салоне улучшена эргономика, обновлено рулевое колесо, появилась кожаная комбинированная обивка сидений с двойной прострочкой. Сиденья стали более комфортными за счет изменения конструкции и увеличения толщины наполнителя.

Один из немногих в классе, автомобиль оснащен 7-дюймовым цветным дисплеем на панели приборов, а также 10-дюймовым проекционным дисплеем, транслирующим изображение на лобовое стекло. Последний расположен прямо перед водителем и отображает актуальную информацию: скорость, режим коробки передач и сообщения от системы распознавания дорожных знаков. В автомобиле установлена мультимедийная система Toyota Touch нового поколения с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

В оснащение автомобиля входит система распознавания дорожных знаков, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции и системой оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу движения, система мониторинга слепых зон, контроля давления в шинах, помощи при выезде задним ходом, камера заднего вида с динамической разметкой, парктроники.

Двухзонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления автоматически направляет потоки воздуха на пассажиров, улавливает и подавляет несвежие запахи, а также самостоятельно переключается в режим притока внешнего воздуха на парковке. К услугам будущего владельца также беспроводная зарядка для телефона.

Двигатель пока остается старый, это Dual VVT-I объемом 1,6 литра, мощностью 122 л.с. и крутящим моментом 153 Нм. Он агрегатируется шестиступенчатой механической коробкой передач или обновленным вариатором Multidrive. Информацию о том, будут ли другие моторы, пока держат в секрете. Дату старта продаж, цены и комплектации обещают объявить совсем скоро, для ориентировки — это первый квартал 2019 года.

Напомним, что текущая Королла продается сейчас по цене от 1 030 00 рублей. На российском рынке доступны автомобили с моторами 1,33 л (99 л.с.),1,6 л (122 л.с.) и 1,85 л (140 л.с.), 6-ступенчатой механикой и вариатором.

В феврале под отзыв на российском рынке попали более 80 тыс. автомобилей, есть среди них и Corolla. Причиной отзыва стали подушки безопасности уже обанкротившейся компании Tаkata.

Toyota Camry и Hyundai Solaris стали абсолютными лидерами сводного рейтинга угонов автомобилей в России, составленного страховщиками.



Фото: Toyota