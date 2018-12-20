Camry и Solaris стали самыми угоняемыми автомобилями

Страховые компании назвали самые угоняемые модели автомобилей в нашей стране.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

Toyota Camry и Hyundai Solaris стали абсолютными лидерами сводного рейтинга угонов автомобилей в России, составленного страховщиками.

Данные об угонах были предоставлены РИА «Новости» не ГИБДД, а четырьмя крупными страховыми компаниями: «МАКС», «Росгосстрах», «Ренессанс страхование» и «РЕСО-Гарантия».

По предоставленным данным, Toyota Camry стала самым угоняемым автомобилем России и занимает первые строчки рейтингов все четырех страховщиков. Следом за ней идет Hyundai Solaris, который тоже присутствует в предоставленных рейтингах, занимая лидирующие позиции.

Также особое внимание угонщики уделяют таким моделям, как Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser, не брезгуя и продукцией отечественного автопрома, подворовывая автомобили ВАЗ-2121, ГАЗ и UAZ Patriot.

В столице чаще других автомобилей угоняют Toyota RAV4 и Land Cruiser, а в Санкт-Петербурге — Hyundai Santa Fe.

Фото: Toyota

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