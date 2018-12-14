10 лучших двигателей 2019 года

Эксперты выбрали 10 лучших моторов 2019 года, среди которых оказались не только двигатели внутреннего сгорания.

Авторитетное североамериканское издание WardsAuto назвало 10 лучших двигателей 2019 года. В процессе отбора эксперты дали свою оценку 34 моторам, среди которых не только двигатели внутреннего сгорания, но и гибридные силовые установки, электромоторы и даже агрегаты, работающие на топливных элементах.

Тесты кандидатов длились на протяжении двух месяцев, и хотя некоторые двигатели устанавливаются сразу на несколько моделей, эксперты выделили 10 автомобилей, на которых данные моторы лучше всего раскрывают свой потенциал.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею, в которой мы расскажем подробнее о каждом моторе и покажем автомобили, на которые они установлены. Отобранные кандидаты представлены в алфавитном порядке, а не по какой бы то ни было градации, так как это не финалисты, а победители.

10 лучших двигателей 2019 года

Фото: BMW, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Lexus, Dodge

10 лучших двигателей 2019 года
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (26)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые