Эксперты выбрали 10 лучших моторов 2019 года, среди которых оказались не только двигатели внутреннего сгорания.

Авторитетное североамериканское издание WardsAuto назвало 10 лучших двигателей 2019 года. В процессе отбора эксперты дали свою оценку 34 моторам, среди которых не только двигатели внутреннего сгорания, но и гибридные силовые установки, электромоторы и даже агрегаты, работающие на топливных элементах.

Тесты кандидатов длились на протяжении двух месяцев, и хотя некоторые двигатели устанавливаются сразу на несколько моделей, эксперты выделили 10 автомобилей, на которых данные моторы лучше всего раскрывают свой потенциал.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею, в которой мы расскажем подробнее о каждом моторе и покажем автомобили, на которые они установлены. Отобранные кандидаты представлены в алфавитном порядке, а не по какой бы то ни было градации, так как это не финалисты, а победители.

На этой неделе был представлен рейтинг самых надежных и ремонтопригодных двигателей.

В рейтинге самых популярных в мире автомобилей есть далеко не все из представленных в этом материале автомобилей. « Лучший » не всегда значит « популярный » .

Фото: BMW, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Lexus, Dodge