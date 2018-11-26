Самые продаваемые автомобили в мире: борьба кроссоверов за лидерство

Лидеры по глобальным продажам в мире остались прежними, но в сегменте кроссоверов идет ожесточенная борьба за право быть первым.

На мировом рынке в сентябре было отмечено рекордное снижение продаж легковых автомобилей: —18%. Связано оно с вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей в Европе (WLTP), а также значительным падением продаж в Китае, которое аналитики уже назвали кризисом.

Несмотря на снижение продаж, глобальный лидер по итогам первых трех кварталов остался прежним: это Toyota Corolla, продажи которой, впрочем, в 2018 году снизились на 2,8%, до 900 997 автомобилей. Ее позициям пока ничто не угрожает: идущий на втором месте пикап Ford F-Series разошелся тиражом 813 486 автомобилей, что на 1,9% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку еще одна Тойота, на этот раз кроссовер RAV4, который по сравнению с прошлым годом улучшил свое положение сразу на два места (632 353 автомобиля; +4,8%). Следом идут Honda Civic с результатом 631 728 автомобилей, а замыкает пятерку европейский лидер, Volkswagen Golf с результатом 614 613 автомобилей. Он не только опустился на две позиции в рейтинге, но и может утратить свое место в пятерке: на пятки ему наступает VW Tiguan, который за первые девять месяцев разошелся тиражом 597 511 автомобилей, показав рост в 14,3%.

При этом именно кроссоверы показали наибольший рост по итогам января-сентября этого года. Так, например, Jeep Compass после смены поколений прибавил 85,6%, взлетев с 83-го места на 29-е (314 492 авто). Продажи Mazda CX-5 выросли на 16,1%, позволив модели подняться с 30-го на 22-е место, а китайский Baojun 510 показал рост в 32,8%, заняв 36-ю строчку в рейтинге.

Ни одна из российских моделей в Топ-100 самых продаваемых в мире не вошла: замыкает сотню Peugeot 2008 (169 879 автомобилей; —0,5%).

Аналитики сохраняют негативный прогноз продаж на четвертый квартал этого года, так что у кроссоверов, которые чаще всего являются глобальными моделями, а значит не так зависят от одного рынка, есть шанс потеснить традиционных лидеров еще больше.

Топ-10 самых продаваемых моделей в мире в январе-сентябре 2018 г.*:

Место, 2018 г.

Место, 2017 г.

Модель

Продажи, шт

К 2017 г., %

1.

1.

Toyota Corolla

900 997

—2,8

2.

2.

Ford F-Series

813 486

+1,3

3.

5.

Toyota RAV4

632 353

+4,6

4.

4.

Honda Civic

631 728

+3,1

5.

3.

VW Golf

614 631

—6,3

6.

7.

VW Tiguan

597 511

+14,3

7.

10.

VW Polo

553 784

+10

8.

6.

Honda CR-V

528 124

—3,1

9.

11.

Toyota Camry

504 255

+2,4

10.

8.

Chevrolet Silverado

480 964

+1,1

* по данным агентства focus2move

Фото: Toyota

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