Самые продаваемые автомобили в мире: борьба кроссоверов за лидерство

На мировом рынке в сентябре было отмечено рекордное снижение продаж легковых автомобилей: —18%. Связано оно с вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей в Европе (WLTP), а также значительным падением продаж в Китае, которое аналитики уже назвали кризисом.
Несмотря на снижение продаж, глобальный лидер по итогам первых трех кварталов остался прежним: это Toyota Corolla, продажи которой, впрочем, в 2018 году снизились на 2,8%, до 900 997 автомобилей. Ее позициям пока ничто не угрожает: идущий на втором месте пикап Ford F-Series разошелся тиражом 813 486 автомобилей, что на 1,9% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку еще одна Тойота, на этот раз кроссовер RAV4, который по сравнению с прошлым годом улучшил свое положение сразу на два места (632 353 автомобиля; +4,8%). Следом идут Honda Civic с результатом 631 728 автомобилей, а замыкает пятерку европейский лидер, Volkswagen Golf с результатом 614 613 автомобилей. Он не только опустился на две позиции в рейтинге, но и может утратить свое место в пятерке: на пятки ему наступает VW Tiguan, который за первые девять месяцев разошелся тиражом 597 511 автомобилей, показав рост в 14,3%.
При этом именно кроссоверы показали наибольший рост по итогам января-сентября этого года. Так, например, Jeep Compass после смены поколений прибавил 85,6%, взлетев с 83-го места на 29-е (314 492 авто). Продажи Mazda CX-5 выросли на 16,1%, позволив модели подняться с 30-го на 22-е место, а китайский Baojun 510 показал рост в 32,8%, заняв 36-ю строчку в рейтинге.
Ни одна из российских моделей в Топ-100 самых продаваемых в мире не вошла: замыкает сотню Peugeot 2008 (169 879 автомобилей; —0,5%).
Аналитики сохраняют негативный прогноз продаж на четвертый квартал этого года, так что у кроссоверов, которые чаще всего являются глобальными моделями, а значит не так зависят от одного рынка, есть шанс потеснить традиционных лидеров еще больше.
Топ-10 самых продаваемых моделей в мире в январе-сентябре 2018 г.*:
|
Место, 2018 г.
|
Место, 2017 г.
|
Модель
|
Продажи, шт
|
К 2017 г., %
|
1.
|
1.
|
Toyota Corolla
|
900 997
|
—2,8
|
2.
|
2.
|
Ford F-Series
|
813 486
|
+1,3
|
3.
|
5.
|
Toyota RAV4
|
632 353
|
+4,6
|
4.
|
4.
|
Honda Civic
|
631 728
|
+3,1
|
5.
|
3.
|
VW Golf
|
614 631
|
—6,3
|
6.
|
7.
|
VW Tiguan
|
597 511
|
+14,3
|
7.
|
10.
|
VW Polo
|
553 784
|
+10
|
8.
|
6.
|
Honda CR-V
|
528 124
|
—3,1
|
9.
|
11.
|
Toyota Camry
|
504 255
|
+2,4
|
10.
|
8.
|
Chevrolet Silverado
|
480 964
|
+1,1
* по данным агентства focus2move
- Недавно Toyota показала новое поколение седана Corolla. Так что в 2019-м у седана есть все шансы на рост продаж.
- В начале ноября аналитики назвали самые популярные у россиян бюджетные автомобили, которые они покупают повторно.
Фото: Toyota
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