Самые продаваемые автомобили в мире: борьба кроссоверов за лидерство

Лидеры по глобальным продажам в мире остались прежними, но в сегменте кроссоверов идет ожесточенная борьба за право быть первым.

На мировом рынке в сентябре было отмечено рекордное снижение продаж легковых автомобилей: —18%. Связано оно с вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей в Европе (WLTP), а также значительным падением продаж в Китае, которое аналитики уже назвали кризисом.

Несмотря на снижение продаж, глобальный лидер по итогам первых трех кварталов остался прежним: это Toyota Corolla, продажи которой, впрочем, в 2018 году снизились на 2,8%, до 900 997 автомобилей. Ее позициям пока ничто не угрожает: идущий на втором месте пикап Ford F-Series разошелся тиражом 813 486 автомобилей, что на 1,9% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку еще одна Тойота, на этот раз кроссовер RAV4, который по сравнению с прошлым годом улучшил свое положение сразу на два места (632 353 автомобиля; +4,8%). Следом идут Honda Civic с результатом 631 728 автомобилей, а замыкает пятерку европейский лидер, Volkswagen Golf с результатом 614 613 автомобилей. Он не только опустился на две позиции в рейтинге, но и может утратить свое место в пятерке: на пятки ему наступает VW Tiguan, который за первые девять месяцев разошелся тиражом 597 511 автомобилей, показав рост в 14,3%.

При этом именно кроссоверы показали наибольший рост по итогам января-сентября этого года. Так, например, Jeep Compass после смены поколений прибавил 85,6%, взлетев с 83-го места на 29-е (314 492 авто). Продажи Mazda CX-5 выросли на 16,1%, позволив модели подняться с 30-го на 22-е место, а китайский Baojun 510 показал рост в 32,8%, заняв 36-ю строчку в рейтинге.

Ни одна из российских моделей в Топ-100 самых продаваемых в мире не вошла: замыкает сотню Peugeot 2008 (169 879 автомобилей; —0,5%).

Аналитики сохраняют негативный прогноз продаж на четвертый квартал этого года, так что у кроссоверов, которые чаще всего являются глобальными моделями, а значит не так зависят от одного рынка, есть шанс потеснить традиционных лидеров еще больше.

Топ-10 самых продаваемых моделей в мире в январе-сентябре 2018 г.*:

Место, 2018 г. Место, 2017 г. Модель Продажи, шт К 2017 г., % 1. 1. Toyota Corolla 900 997 —2,8 2. 2. Ford F-Series 813 486 +1,3 3. 5. Toyota RAV4 632 353 +4,6 4. 4. Honda Civic 631 728 +3,1 5. 3. VW Golf 614 631 —6,3 6. 7. VW Tiguan 597 511 +14,3 7. 10. VW Polo 553 784 +10 8. 6. Honda CR-V 528 124 —3,1 9. 11. Toyota Camry 504 255 +2,4 10. 8. Chevrolet Silverado 480 964 +1,1

* по данным агентства focus2move

Недавно Toyota показала новое поколение седана Corolla. Так что в 2019-м у седана есть все шансы на рост продаж.

В начале ноября аналитики назвали самые популярные у россиян бюджетные автомобили, которые они покупают повторно.

Фото: Toyota