Названы бюджетные модели автомобилей, которые россияне покупают повторно

Победителей рейтинга определили путем опроса российских владельцев автомобилей массового сегмента. Кажется, водителей в них все устраивает.

Как говорится в таком случае: лучшее — враг хорошего. А может быть, это лишь вопрос привычки, с которой трудно расстаться? Специалисты аналитического агентства «Автостат» выявили автомобили с наивысшим индексом повторной покупки. Этот показатель характеризует долю владельцев, которые повторно приобрели ту же модель автомобиля, что у них была до этого.

Почему-то не удивляет, что лидируют в этом рейтинге Renault Logan и Ford Focus, действительно очень сбалансированные по соотношению цена/качество машины. У этих моделей индекс повторной покупки составил 19,4%. С небольшим отставанием догоняет лидеров бизнес-седан Toyota Camry с показателем 19%. Далее следуют Chery Tiggo (16,5%), Skoda Octavia (15,2%), Chevrolet Niva (14,9%), Subaru Forester (14,6%), Honda CR-V (13,3%), Opel Astra (12,8%) и Kia Sportage (10,3%).

В опросе участвовали владельцы машин 2011–2018 годов выпуска. Для составления оценки исследователи взяли по одной самой популярной модели из рейтинга продаж 32 автомобильных брендов. По каждой такой модели было опрошено порядка 300 владельцев.

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