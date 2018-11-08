Самые популярные внедорожники и кроссоверы октября

В лидерах по-прежнему Hyundai Creta, правда, продажи модели впервые за все время продаж сократились на 9%.

Согласно информации Комитета автопроизводителей АЕБ, вслед за лидером топа-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников октября (Hyundai Creta — 5865 проданных автомобилей) расположился Renault Duster — 3877 штук (-4%), на третьей строчке — Volkswagen Tiguan — 3309 шт. (+24%). Четвертое место за Lada 4x4 — 3221 шт.(+12%), пятое — за Renault Kaptur —2233 шт. (+2%). В топовую десятку также вошли Chevrolet Niva — 2741 шт. (-8%), Hyundai Tucson — 2349 шт. (+68%), Mitsubishi Outlander — 2278 шт. (+23%), Skoda Kodiaq — 2233 шт. (+686%) и Nissan Qashqai — 2228 шт. (+49%). Как видно из списка, больше всего (на 1949 штук) продажи выросли у Шкоды Кадьяк, что вполне объяснимо. На старте продаж в апреле 2017 года семиместный кроссовер чешской марки предлагали только в дорогих комплектациях, цены начинались от 2 млн рублей. В феврале этого года производство модели локализовали на мощностях ГАЗа и в продаже появились более доступные версии кроссовера. Сейчас цены на Кадьяк стартуют с отметки 1 389 000 рублей.

В топ-25 самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей российского рынка, который традиционно дает AEB, также вошли Kia Sportage (1193 шт.; +6%) и Nissan X-Trail (2136 штук; +28%).

Самые продаваемые новые кроссоверы и внедорожники в РФ в октябре 2018 года

Модель

Бренд

Продажи в октябре 2018 года (шт.)

Динамика продаж (относительно октября 2017 года)

Creta

Hyundai

5865

—9%

Duster

Renault

3877 

—4%

Tiguan

Volkswagen

3309

+24%

4x4

Lada

3221

+12%

Kaptur

Renault

2832

+2%

Niva

Chevrolet

2741

—8%

Tucson

Hyundai

2349

68%

Outlander

Mitsubishi

2278

23%

Kodiaq

Skoda

2233

686%

Qashqai

Nissan

2228

49%

Коллаж: «За рулем»

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