Самые популярные внедорожники и кроссоверы октября

Согласно информации Комитета автопроизводителей АЕБ, вслед за лидером топа-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников октября (Hyundai Creta — 5865 проданных автомобилей) расположился Renault Duster — 3877 штук (-4%), на третьей строчке — Volkswagen Tiguan — 3309 шт. (+24%). Четвертое место за Lada 4x4 — 3221 шт.(+12%), пятое — за Renault Kaptur —2233 шт. (+2%). В топовую десятку также вошли Chevrolet Niva — 2741 шт. (-8%), Hyundai Tucson — 2349 шт. (+68%), Mitsubishi Outlander — 2278 шт. (+23%), Skoda Kodiaq — 2233 шт. (+686%) и Nissan Qashqai — 2228 шт. (+49%). Как видно из списка, больше всего (на 1949 штук) продажи выросли у Шкоды Кадьяк, что вполне объяснимо. На старте продаж в апреле 2017 года семиместный кроссовер чешской марки предлагали только в дорогих комплектациях, цены начинались от 2 млн рублей. В феврале этого года производство модели локализовали на мощностях ГАЗа и в продаже появились более доступные версии кроссовера. Сейчас цены на Кадьяк стартуют с отметки 1 389 000 рублей.
В топ-25 самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей российского рынка, который традиционно дает AEB, также вошли Kia Sportage (1193 шт.; +6%) и Nissan X-Trail (2136 штук; +28%).
- Подробнее об итогах продаж в прошлом месяце вы можете узнать из нашей предыдущей публикации. В целом российский рынок в октябре вырос на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
- Топ самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников России в третьем квартале этого года возглавила Lada 4x4.
Самые продаваемые новые кроссоверы и внедорожники в РФ в октябре 2018 года
|
Модель
|
Бренд
|
Продажи в октябре 2018 года (шт.)
|
Динамика продаж (относительно октября 2017 года)
|
Creta
|
Hyundai
|
5865
|
—9%
|
Duster
|
Renault
|
3877
|
—4%
|
Tiguan
|
Volkswagen
|
3309
|
+24%
|
4x4
|
Lada
|
3221
|
+12%
|
Kaptur
|
Renault
|
2832
|
+2%
|
Niva
|
Chevrolet
|
2741
|
—8%
|
Tucson
|
Hyundai
|
2349
|
68%
|
Outlander
|
Mitsubishi
|
2278
|
23%
|
Kodiaq
|
Skoda
|
2233
|
686%
|
Qashqai
|
Nissan
|
2228
|
49%
Коллаж: «За рулем»
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