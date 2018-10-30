Названы самые популярные подержанные SUV в России

Определены десять самых продаваемых на вторичном рынке России кроссоверов и внедорожников.

Лидер рейтинга Lada 4x4

За три квартала 2018 года на вторичном рынке России было продано 853 400 внедорожников и кроссоверов. Аналитики фиксируют рост спроса на автомобили этого сегмента на внушительные 7%.

Самым популярным среди перепродаваемых внедорожников оказалась Lada 4x4. Как уточняет агентство «Автостат», первое место для этой модели в рейтинге является традиционным. За 9 месяцев было реализовано 67 200 Lada 4x4, но это уже на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года, а значит популярность автомобиля медленно, но снижается. На втором месте по популярности находится Chevrolet Niva с результатом 51 800 проданных экземпляров и 5-процентным ростом по отношению к прошлому году. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4. Этот кроссовер выбрали 30 400 покупателей, что на 8% больше, чем за три квартала 2017 года.

На четвертом месте расположился Nissan Qashqai, спрос на который вырос на 15%, что позволило продажам достигнуть отметки в 25 000 проданных кроссоверов. Пятое место досталось Nissan X-Trail, который выбрали 24 800 россиян, пришедших за автомобилем на вторичный рынок. Это на 12% больше, чем годом ранее.

Шестое место в рейтинге досталось Renault Duster — 21 000 проданных экземпляров, что на 27% больше, чем за три квартала 2017 года. На седьмой строчке расположился Mitsubishi Outlander с результатом 20 800 купленных автомобилей и ростом продаж на 15%. Восьмое место досталось Honda CR-V за 20 600 проданных экземпляров. Спрос на эти японские кроссоверы вырос всего на 1%. Замыкают список топ-10 кроссоверы Volkswagen Tiguan, проданные в количестве 16 700 машин (рост на 28%) и Kia Sportage, на котором остановили свой выбор 16 700 россиян (рост спроса на 21%).

Топ-10 самых продаваемых на вторичном авторынке России внедорожников и кроссоверов с января по сентябрь 2018 года

Место Марка, модель Продано, шт. Изменение продаж, % 1 Lada 4x4 67 200 —4 2 Chevrolet Niva 51 800 +5 3 Toyota RAV4 30 400 +8 4 Nissan Qashqai 25 000 +15 5 Nissan X-Trail 24 800 +12 6 Renault Duster 21 000 +27 7 Mitsubishi Outlander 20 800 +15 8 Honda CR-V 20 600 +1 9 Volkswagen Tiguan 16 700 +28 10 Kia Sportage 16 700 +21

Этот топ-10 во многом, но не во всем повторяет топ-5 самых ликвидных автомобилей на вторичном авторынке России. Сравнить результаты этих двух исследований будет очень интересно.

В Европе тем временем растет спрос на кроссоверы. В топ-50 популярных автомобилей Старого Света они вплотную подобрались к тройке лидеров.

Фото: Lada