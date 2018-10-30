Названы самые популярные подержанные SUV в России

За три квартала 2018 года на вторичном рынке России было продано 853 400 внедорожников и кроссоверов. Аналитики фиксируют рост спроса на автомобили этого сегмента на внушительные 7%.
Самым популярным среди перепродаваемых внедорожников оказалась Lada 4x4. Как уточняет агентство «Автостат», первое место для этой модели в рейтинге является традиционным. За 9 месяцев было реализовано 67 200 Lada 4x4, но это уже на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года, а значит популярность автомобиля медленно, но снижается. На втором месте по популярности находится Chevrolet Niva с результатом 51 800 проданных экземпляров и 5-процентным ростом по отношению к прошлому году. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4. Этот кроссовер выбрали 30 400 покупателей, что на 8% больше, чем за три квартала 2017 года.
На четвертом месте расположился Nissan Qashqai, спрос на который вырос на 15%, что позволило продажам достигнуть отметки в 25 000 проданных кроссоверов. Пятое место досталось Nissan X-Trail, который выбрали 24 800 россиян, пришедших за автомобилем на вторичный рынок. Это на 12% больше, чем годом ранее.
Шестое место в рейтинге досталось Renault Duster — 21 000 проданных экземпляров, что на 27% больше, чем за три квартала 2017 года. На седьмой строчке расположился Mitsubishi Outlander с результатом 20 800 купленных автомобилей и ростом продаж на 15%. Восьмое место досталось Honda CR-V за 20 600 проданных экземпляров. Спрос на эти японские кроссоверы вырос всего на 1%. Замыкают список топ-10 кроссоверы Volkswagen Tiguan, проданные в количестве 16 700 машин (рост на 28%) и Kia Sportage, на котором остановили свой выбор 16 700 россиян (рост спроса на 21%).
Топ-10 самых продаваемых на вторичном авторынке России внедорожников и кроссоверов с января по сентябрь 2018 года
|
Место
|
Марка, модель
|
Продано, шт.
|
Изменение продаж, %
|
1
|
Lada 4x4
|
67 200
|
—4
|
2
|
Chevrolet Niva
|
51 800
|
+5
|
3
|
Toyota RAV4
|
30 400
|
+8
|
4
|
Nissan Qashqai
|
25 000
|
+15
|
5
|
Nissan X-Trail
|
24 800
|
+12
|
6
|
Renault Duster
|
21 000
|
+27
|
7
|
Mitsubishi Outlander
|
20 800
|
+15
|
8
|
Honda CR-V
|
20 600
|
+1
|
9
|
Volkswagen Tiguan
|
16 700
|
+28
|
10
|
Kia Sportage
|
16 700
|
+21
- Этот топ-10 во многом, но не во всем повторяет топ-5 самых ликвидных автомобилей на вторичном авторынке России. Сравнить результаты этих двух исследований будет очень интересно.
- В Европе тем временем растет спрос на кроссоверы. В топ-50 популярных автомобилей Старого Света они вплотную подобрались к тройке лидеров.
Фото: Lada
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