Названы самые популярные подержанные SUV в России

Определены десять самых продаваемых на вторичном рынке России кроссоверов и внедорожников.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Nissan > Qashqai

Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda > CR-V

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

Лидер рейтинга Lada 4x4
Лидер рейтинга Lada 4x4

За три квартала 2018 года на вторичном рынке России было продано 853 400 внедорожников и кроссоверов. Аналитики фиксируют рост спроса на автомобили этого сегмента на внушительные 7%.

Самым популярным среди перепродаваемых внедорожников оказалась Lada 4x4. Как уточняет агентство «Автостат», первое место для этой модели в рейтинге является традиционным. За 9 месяцев было реализовано 67 200 Lada 4x4, но это уже на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года, а значит популярность автомобиля медленно, но снижается. На втором месте по популярности находится Chevrolet Niva с результатом 51 800 проданных экземпляров и 5-процентным ростом по отношению к прошлому году. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4. Этот кроссовер выбрали 30 400 покупателей, что на 8% больше, чем за три квартала 2017 года.

На четвертом месте расположился Nissan Qashqai, спрос на который вырос на 15%, что позволило продажам достигнуть отметки в 25 000 проданных кроссоверов. Пятое место досталось Nissan X-Trail, который выбрали 24 800 россиян, пришедших за автомобилем на вторичный рынок. Это на 12% больше, чем годом ранее.

Шестое место в рейтинге досталось Renault Duster — 21 000 проданных экземпляров, что на 27% больше, чем за три квартала 2017 года. На седьмой строчке расположился Mitsubishi Outlander с результатом 20 800 купленных автомобилей и ростом продаж на 15%. Восьмое место досталось Honda CR-V за 20 600 проданных экземпляров. Спрос на эти японские кроссоверы вырос всего на 1%. Замыкают список топ-10 кроссоверы Volkswagen Tiguan, проданные в количестве 16 700 машин (рост на 28%) и Kia Sportage, на котором остановили свой выбор 16 700 россиян (рост спроса на 21%).

Топ-10 самых продаваемых на вторичном авторынке России внедорожников и кроссоверов с января по сентябрь 2018 года

Место

Марка, модель

Продано, шт.

Изменение продаж, %

1

Lada 4x4

67 200

—4

2

Chevrolet Niva

51 800

+5

3

Toyota RAV4

30 400

+8

4

Nissan Qashqai

25 000

+15

5

Nissan X-Trail

24 800

+12

6

Renault Duster

21 000

+27

7

Mitsubishi Outlander

20 800

+15

8

Honda CR-V

20 600

+1

9

Volkswagen Tiguan

16 700

+28

10

Kia Sportage

16 700

+21

Фото: Lada

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