Какой кроссовер удастся быстрее и без потерь продать? Рейтинг

Самым удобным для перепродажи автомобилем среди популярных внедорожников и кроссоверов оказался Chevrolet Niva.

Рейтинг ликвидности позволяет определить, как быстро можно продать ту или иную машину. В рейтинг вошли 20 самых массовых моделей внедорожников и кроссоверов, достигших возраста 2–4 года, которые были выставлены на продажу по всей России за последние полтора месяца. Исследовать решили именно внедорожники, потому что их доля на рынке постоянно растет, только в этом году — еще на 2,2 п.п. Внутри каждой модели авто выбраны две модификации: с максимальным и минимальным показателем ликвидности. Специалисты CarPrice проанализировали собственные данные компании, а также объявления по продаже автомобилей в открытых источниках (онлайн-ресурсах youla.ru, drom.ru, avito.ru, auto.ru). В онлайн-режиме видны любые изменения по каждому автомобилю, в том числе снижение цены в зависимости от времени продажи. В 98% случаев система по определенным маркерам предсказывает точную дату и финальную цену продажи каждого автомобиля.

«Ликвидность» рассчитывали по формуле, которая учитывала количество машин, выставленных на продажу, а также срок реализации и цену автомобиля по отношению к 45 дням (гарантированный в большинстве стран мира срок реализации подержанного автомобиля). Чем выше показатель, тем меньше проблем с продажей автомобиля будет у продавца.

Согласно исследованию, наиболее ликвидным внедорожником стал Chevrolet Niva 1.7MT, набравший 39,86 балла. На втором месте — Lada 4x4 1.7МТ — 29,14 балла. На третьем — Nissan Qashqai 2.0 CVT — 18,18 балла, на четвертом — Renault Duster 2.0MT — 17,78 и замыкает пятерку лидеров — Kia Sportage 3 2.0 AT(150 л.с.) — 17,27 балла.

Наименее ликвидными авто стали Kia Sportage 3 2.0d AT (136 л.с.) и Skoda Yeti 1.2 AT, показавшая всего 0,68 балла.

«Скорость продажи автомобиля напрямую связана с ликвидностью, однако она зависит и от того, насколько адекватно оценивает продавец уровень спроса и сроки реализации своего автомобиля и, соответственно, насколько адекватную цену он хотел бы за него получить. Как правило, все продавцы закладывают какой-то процент в цене на торг, только в случае ликвидного авто машина продается быстро и с минимальным торгом. А вот автомобиль с низкой ликвидностью будет продан лишь со значительным дисконтом», — отмечают авторы исследования.

Топ-5 самых ликвидных моделей автомобилей на российском рынке*:

Бренд Модель Модификация Ликвидность Срок реализации, дни CHEVROLET NIVA 1.7 MT (80 л.с.) 4WD 39,86 42 LADA 4X4 1.7 MT (83 л.с.) 4WD 29,14 43 NISSAN QASHQAI 2.0 CVT (144 л.с.) 18,18 33 RENAULT DUSTER 2.0 MT (135 л.с.) 4WD 17,78 27 KIA SPORTAGE 3 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 17,27 26

С полным рейтингом ликвидности автомобилей сегмента SUV можно ознакомиться по ссылке (*.pdf)

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