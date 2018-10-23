Какой кроссовер удастся быстрее и без потерь продать? Рейтинг

Рейтинг ликвидности позволяет определить, как быстро можно продать ту или иную машину. В рейтинг вошли 20 самых массовых моделей внедорожников и кроссоверов, достигших возраста 2–4 года, которые были выставлены на продажу по всей России за последние полтора месяца. Исследовать решили именно внедорожники, потому что их доля на рынке постоянно растет, только в этом году — еще на 2,2 п.п. Внутри каждой модели авто выбраны две модификации: с максимальным и минимальным показателем ликвидности. Специалисты CarPrice проанализировали собственные данные компании, а также объявления по продаже автомобилей в открытых источниках (онлайн-ресурсах youla.ru, drom.ru, avito.ru, auto.ru). В онлайн-режиме видны любые изменения по каждому автомобилю, в том числе снижение цены в зависимости от времени продажи. В 98% случаев система по определенным маркерам предсказывает точную дату и финальную цену продажи каждого автомобиля.
«Ликвидность» рассчитывали по формуле, которая учитывала количество машин, выставленных на продажу, а также срок реализации и цену автомобиля по отношению к 45 дням (гарантированный в большинстве стран мира срок реализации подержанного автомобиля). Чем выше показатель, тем меньше проблем с продажей автомобиля будет у продавца.
Согласно исследованию, наиболее ликвидным внедорожником стал Chevrolet Niva 1.7MT, набравший 39,86 балла. На втором месте — Lada 4x4 1.7МТ — 29,14 балла. На третьем — Nissan Qashqai 2.0 CVT — 18,18 балла, на четвертом — Renault Duster 2.0MT — 17,78 и замыкает пятерку лидеров — Kia Sportage 3 2.0 AT(150 л.с.) — 17,27 балла.
Наименее ликвидными авто стали Kia Sportage 3 2.0d AT (136 л.с.) и Skoda Yeti 1.2 AT, показавшая всего 0,68 балла.
«Скорость продажи автомобиля напрямую связана с ликвидностью, однако она зависит и от того, насколько адекватно оценивает продавец уровень спроса и сроки реализации своего автомобиля и, соответственно, насколько адекватную цену он хотел бы за него получить. Как правило, все продавцы закладывают какой-то процент в цене на торг, только в случае ликвидного авто машина продается быстро и с минимальным торгом. А вот автомобиль с низкой ликвидностью будет продан лишь со значительным дисконтом», — отмечают авторы исследования.
Топ-5 самых ликвидных моделей автомобилей на российском рынке*:
|
Бренд
|
Модель
|
Модификация
|
Ликвидность
|
Срок реализации,
дни
|
CHEVROLET
|
NIVA
|
1.7 MT (80 л.с.) 4WD
|
39,86
|
42
|
LADA
|
4X4
|
1.7 MT (83 л.с.) 4WD
|
29,14
|
43
|
NISSAN
|
QASHQAI
|
2.0 CVT (144 л.с.)
|
18,18
|
33
|
RENAULT
|
DUSTER
|
2.0 MT (135 л.с.) 4WD
|
17,78
|
27
|
KIA
|
SPORTAGE 3
|
2.0 AT (150 л.с.) 4WD
|
17,27
|
26
С полным рейтингом ликвидности автомобилей сегмента SUV можно ознакомиться по ссылке (*.pdf)
- В рейтинге автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП, лидирует Honda.
- В десятку самых популярных в России автомобилей с пробегом попали лишь две иномарки.
Фото: Depositphotos
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