Самые популярные подержанные автомобили в России. Топ-10

Наиболее популярными на вторичном рынке России являются автомобили отечественного производства — бренда Lada. Помимо них в топ-10 попали лишь две иномарки — это Ford Focus и Hyundai Solaris.
Рейтинг популярных на вторичном рынке России автомобилей был составлен аналитиками «Авито Авто», которые проанализировали предпочтения россиян в третьем квартале этого года. Пальму первенства по-прежнему держит снятая с производства Lada Priora. Несмотря на увеличивающийся возраст и отсутствие свежих экземпляров на рынке, ее средняя цена выросла на 2%, до 238 000 рублей.
Среди иномарок самым популярным оказался Ford Focus, занявший четвертое место рейтинга. Что касается другой иномарки — Hyundai Solaris, — ей досталось лишь десятое место, на которое она взобралась, вытеснив из топ-10 одну из двух старых отечественных моделей: ВАЗ-2109, или Lada Samara. Другую модель потеснила Lada Granta.
Следует отметить, что самым дешевым автомобилем в топ-10 оказался ВАЗ-2107, средняя цена которого составила 64 100 рублей, а самым дорогим — Hyundai Solaris, средняя стоимость которого равняется 508 400 рублей.
Топ-10 самых популярных автомобилей на вторичном рынке России
|
Место
|
Модель
|
Средняя цена, рублей
|
1
|
Lada Priora
|
238 000
|
2
|
Lada Samara
|
118 900
|
3
|
Lada 2110
|
81 600
|
4
|
Ford Focus
|
357 400
|
5
|
ВАЗ-2107
|
64 100
|
6
|
Lada 2112
|
96 800
|
7
|
Lada Kalina
|
214 000
|
8
|
Lada Granta
|
310 400
|
9
|
Lada 4x4 (Нива)
|
213 500
|
10
|
Hyundai Solaris
|
508 400
Пристрастия автомобилистов из разных городов России несколько разнятся. Например, лидер рынка Lada Priora популярна лишь в девяти городах. В других семи городах популярнее иномарки, причем не только те, что вошли в топ-10. Например, автомобилисты Новосибирска, Иркутска и Красноярска жить не могут без Toyota Corolla. В Москве же и в Санкт-Петербурге жители предпочитают Ford Focus. Особняком стоят Ростов-на-Дону и Тюмень, автомобилисты которых выбирают Hyundai Accent и Daewoo Nexia соответственно.
Самые популярные автомобили на вторичном рынке разных городов России
|
Город
|
Модель
|
Средняя цена, рублей
|
Омск
|
Lada 2110
|
84 700
|
Пермь
|
Lada Samara
|
104 500
|
Ижевск
|
Lada Samara
|
106 600
|
Казань
|
Lada Samara
|
110 700
|
Тюмень
|
Daewoo Nexia
|
115 300
|
Нижний Новгород
|
Lada Samara
|
119 500
|
Екатеринбург
|
Lada Samara
|
123 200
|
Челябинск
|
Lada Priora
|
208 600
|
Ульяновск
|
Lada Priora
|
211 300
|
Самара
|
Lada Priora
|
217 100
|
Уфа
|
Lada Priora
|
217 200
|
Саратов
|
Lada Priora
|
222 900
|
Воронеж
|
Lada Priora
|
231 000
|
Ростов-на-Дону
|
Hyundai Accent
|
232 100
|
Волгоград
|
Lada Priora
|
235 600
|
Краснодар
|
Lada Priora
|
269 600
|
Тольятти
|
Lada Priora
|
280 600
|
Новосибирск
|
Toyota Corolla
|
310 700
|
Иркутск
|
Toyota Corolla
|
321 300
|
Санкт-Петербург
|
Ford Focus
|
349 600
|
Москва
|
Ford Focus
|
379 300
|
Красноярск
|
Toyota Corolla
|
385 100
При составлении рейтинга также выяснилось, что в третьем квартале этого года средняя стоимость автомобилей с пробегом в России выросла на 6% по сравнению с тем же периодом 2017 года и достигла 449 000 рублей.
- У охотников — собственный рейтинг популярных автомобилей. Им подавай внедорожники. Хотя нет, не только их.
- Если вас интересуют исключительно иномарки, то вот топ-10 самых популярных на вторичном рынке.
Фото: Lada
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