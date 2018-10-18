Самые популярные подержанные автомобили в России. Топ-10

В десятку самых популярных в России автомобилей с пробегом попали лишь две иномарки.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Hyundai Accent
Hyundai Accent

Hyundai > Accent

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Toyota > Corolla

Daewoo Nexia
Daewoo Nexia

Daewoo > Nexia

Lada Priora
Lada Priora

LADA > Priora

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

Lada Priora
Lada Priora

Наиболее популярными на вторичном рынке России являются автомобили отечественного производства — бренда Lada. Помимо них в топ-10 попали лишь две иномарки — это Ford Focus и Hyundai Solaris.

Рейтинг популярных на вторичном рынке России автомобилей был составлен аналитиками «Авито Авто», которые проанализировали предпочтения россиян в третьем квартале этого года. Пальму первенства по-прежнему держит снятая с производства Lada Priora. Несмотря на увеличивающийся возраст и отсутствие свежих экземпляров на рынке, ее средняя цена выросла на 2%, до 238 000 рублей.

Среди иномарок самым популярным оказался Ford Focus, занявший четвертое место рейтинга. Что касается другой иномарки — Hyundai Solaris, — ей досталось лишь десятое место, на которое она взобралась, вытеснив из топ-10 одну из двух старых отечественных моделей: ВАЗ-2109, или Lada Samara. Другую модель потеснила Lada Granta.

Следует отметить, что самым дешевым автомобилем в топ-10 оказался ВАЗ-2107, средняя цена которого составила 64 100 рублей, а самым дорогим — Hyundai Solaris, средняя стоимость которого равняется 508 400 рублей.

Топ-10 самых популярных автомобилей на вторичном рынке России

Место

Модель

Средняя цена, рублей

1

Lada Priora

238 000

2

Lada Samara

118 900

3

Lada 2110

81 600

4

Ford Focus

357 400

5

ВАЗ-2107

64 100

6

Lada 2112

96 800

7

Lada Kalina

214 000

8

Lada Granta

310 400

9

Lada 4x4 (Нива)

213 500

10

Hyundai Solaris

508 400

Пристрастия автомобилистов из разных городов России несколько разнятся. Например, лидер рынка Lada Priora популярна лишь в девяти городах. В других семи городах популярнее иномарки, причем не только те, что вошли в топ-10. Например, автомобилисты Новосибирска, Иркутска и Красноярска жить не могут без Toyota Corolla. В Москве же и в Санкт-Петербурге жители предпочитают Ford Focus. Особняком стоят Ростов-на-Дону и Тюмень, автомобилисты которых выбирают Hyundai Accent и Daewoo Nexia соответственно.

Самые популярные автомобили на вторичном рынке разных городов России

Город

Модель

Средняя цена, рублей

Омск

Lada 2110

84 700

Пермь

Lada Samara

104 500

Ижевск

Lada Samara

106 600

Казань

Lada Samara

110 700

Тюмень

Daewoo Nexia

115 300

Нижний Новгород

Lada Samara

119 500

Екатеринбург

Lada Samara

123 200

Челябинск

Lada Priora

208 600

Ульяновск

Lada Priora

211 300

Самара

Lada Priora

217 100

Уфа

Lada Priora

217 200

Саратов

Lada Priora

222 900

Воронеж

Lada Priora

231 000

Ростов-на-Дону

Hyundai Accent

232 100

Волгоград

Lada Priora

235 600

Краснодар

Lada Priora

269 600

Тольятти

Lada Priora

280 600

Новосибирск

Toyota Corolla

310 700

Иркутск

Toyota Corolla

321 300

Санкт-Петербург

Ford Focus

349 600

Москва

Ford Focus

379 300

Красноярск

Toyota Corolla

385 100

При составлении рейтинга также выяснилось, что в третьем квартале этого года средняя стоимость автомобилей с пробегом в России выросла на 6% по сравнению с тем же периодом 2017 года и достигла 449 000 рублей.

Фото: Lada

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