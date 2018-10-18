Самые популярные подержанные автомобили в России. Топ-10

В десятку самых популярных в России автомобилей с пробегом попали лишь две иномарки.

Lada Priora

Наиболее популярными на вторичном рынке России являются автомобили отечественного производства — бренда Lada. Помимо них в топ-10 попали лишь две иномарки — это Ford Focus и Hyundai Solaris.

Рейтинг популярных на вторичном рынке России автомобилей был составлен аналитиками «Авито Авто», которые проанализировали предпочтения россиян в третьем квартале этого года. Пальму первенства по-прежнему держит снятая с производства Lada Priora. Несмотря на увеличивающийся возраст и отсутствие свежих экземпляров на рынке, ее средняя цена выросла на 2%, до 238 000 рублей.

Среди иномарок самым популярным оказался Ford Focus, занявший четвертое место рейтинга. Что касается другой иномарки — Hyundai Solaris, — ей досталось лишь десятое место, на которое она взобралась, вытеснив из топ-10 одну из двух старых отечественных моделей: ВАЗ-2109, или Lada Samara. Другую модель потеснила Lada Granta.

Следует отметить, что самым дешевым автомобилем в топ-10 оказался ВАЗ-2107, средняя цена которого составила 64 100 рублей, а самым дорогим — Hyundai Solaris, средняя стоимость которого равняется 508 400 рублей.

Топ-10 самых популярных автомобилей на вторичном рынке России

Место Модель Средняя цена, рублей 1 Lada Priora 238 000 2 Lada Samara 118 900 3 Lada 2110 81 600 4 Ford Focus 357 400 5 ВАЗ-2107 64 100 6 Lada 2112 96 800 7 Lada Kalina 214 000 8 Lada Granta 310 400 9 Lada 4x4 (Нива) 213 500 10 Hyundai Solaris 508 400

Пристрастия автомобилистов из разных городов России несколько разнятся. Например, лидер рынка Lada Priora популярна лишь в девяти городах. В других семи городах популярнее иномарки, причем не только те, что вошли в топ-10. Например, автомобилисты Новосибирска, Иркутска и Красноярска жить не могут без Toyota Corolla. В Москве же и в Санкт-Петербурге жители предпочитают Ford Focus. Особняком стоят Ростов-на-Дону и Тюмень, автомобилисты которых выбирают Hyundai Accent и Daewoo Nexia соответственно.

Самые популярные автомобили на вторичном рынке разных городов России

Город Модель Средняя цена, рублей Омск Lada 2110 84 700 Пермь Lada Samara 104 500 Ижевск Lada Samara 106 600 Казань Lada Samara 110 700 Тюмень Daewoo Nexia 115 300 Нижний Новгород Lada Samara 119 500 Екатеринбург Lada Samara 123 200 Челябинск Lada Priora 208 600 Ульяновск Lada Priora 211 300 Самара Lada Priora 217 100 Уфа Lada Priora 217 200 Саратов Lada Priora 222 900 Воронеж Lada Priora 231 000 Ростов-на-Дону Hyundai Accent 232 100 Волгоград Lada Priora 235 600 Краснодар Lada Priora 269 600 Тольятти Lada Priora 280 600 Новосибирск Toyota Corolla 310 700 Иркутск Toyota Corolla 321 300 Санкт-Петербург Ford Focus 349 600 Москва Ford Focus 379 300 Красноярск Toyota Corolla 385 100

При составлении рейтинга также выяснилось, что в третьем квартале этого года средняя стоимость автомобилей с пробегом в России выросла на 6% по сравнению с тем же периодом 2017 года и достигла 449 000 рублей.

У охотников — собственный рейтинг популярных автомобилей. Им подавай внедорожники. Хотя нет, не только их.

Если вас интересуют исключительно иномарки, то вот топ-10 самых популярных на вторичном рынке.

Фото: Lada