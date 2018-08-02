Названы самые популярные иномарки с пробегом в России

Всего за шесть месяцев с начала года на нашем рынке было зарегистрировано 1 млн 820 тыс. подержанных легковых автомобилей зарубежных марок, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.

Среди иномарок уже продолжительное время лидирует Ford Focus, в первом полугодии 2018 г. подержанные автомобили этой модели разошлись на российском авторынке в количестве 63,2 тыс. единиц, что на 2,3% больше, чем год назад. На втором месте Toyota Corolla (49,7 тыс. шт.; +2,3%). Далее следуют Hyundai Solaris (44,1 тыс. шт.; +24,1%), Kia Rio (39,1 тыс. шт.; +31,1%), Toyota Camry (37,3 тыс. шт.; +6,3%), Renault Logan (35,8 тыс. шт.; +8,1%), Chevrolet Niva (33,7 тыс. шт.; +4,9%), Opel Astra (30 тыс. шт.; +2,1%), Daewoo Nexia (29,1 тыс. шт.; —4,4%), и замыкает ведущую десятку Volkswagen Passat (25,7 тыс. шт.; —3,1%), такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Если же брать общие продажи бэушек, вместе с российскими автомобилями, то в первом полугодии объем рынка этих машин составил 2,5 млн единиц, что на 2% больше, чем в прошлом году. В этом рейтинге безусловным лидером является Lada, а среди моделей — Lada 2114.

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Фото: Ford