Стало известно, какие машины чаще других попадают в ДТП

Лидируют в рейтинге автомобили японского и немецкого производства, а реже всего в авариях бывают машины премиум-класса и внедорожники.

Для исследования аналитики взяли автомобили не старше 10 лет и проанализировали их отчеты по VIN, в которые попадают данные о дорожно-транспортных происшествиях. В выборке приняли участие более 1,5 млн автомобилей.

В топе по маркам рейтинга автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП, расклад такой: Honda (31,5%), Mazda (30,4%), Jaguar (30,3%), BMW (30%) и Mercedes (29,6%), причем разброс у лидеров небольшой — до 2%. Среди тех брендов, чьи автомобили реже всего попадают в аварии, Bentley (12,7%), УАЗ (16,6%), Great Wall (18,2%), Smart (18,2%) и Mini (19,4%).

Завсегдатаем аварий является Audi S5: почти 43% машин этой модели участвовали в ДТП. За ней следует кроссовер Citroen C4 Aircross с долей 39,2% битых машин, в тройке лидеров и Jaguar X-Type с 38,2%. В первую пятерку также вошли Cadillac CTS (37,9%) и довольно редкий автомобиль представительского класса Volkswagen Phaeton (37,1%).

В топ моделей с самыми аккуратными водителями вошли: Mercedes G-Class AMG, Jeep Wrangler и Porsche 911.

Данные предоставил сервис Авто.ру.

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