ГИБДД обнародовала список новых аварийных мест в Москве

Московская ГИБДД совместно с Центром организации дорожного движения выявили на территории столицы 92 аварийно-опасных участка дорог. На них в последнее время наблюдалась высокая концентрация ДТП, сообщили в московской Госавтоинспекции.
Так, на пополнивших список участках МКАДа, Варшавского, Дмитровского, Можайского шоссе, Кутузовского проспекта, Профсоюзной улицы, проспекта 60-летия Октября и Ленинского проспекта с начала года произошло более 1100 аварий. Чаще всего причинами ДТП становились несоблюдение скоростного режима и дистанции.
«В список наиболее аварийно-опасных магистралей вошли МКАД, Варшавское шоссе, Дмитровское шоссе, Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект. С начала года там произошло порядка 1150 дорожно-транспортных происшествий. Транспортным комплексом совместно с ГИБДД ведется непрерывная работа по выявлению и ликвидации аварийно-опасных участков. Для повышения безопасности применяются такие меры, как установка комплексов фотовидеофиксации, строительство и реконструкция светофоров, пересмотр схемы организации дорожного движения на перегруженных участках, изменение скоростного режима, установка дополнительных знаков и строительство новых участков дорог», — рассказали в ГУ ГИБДД по Москве.
Перечень аварийно-опасных участков в Москве в 2018 году:
- 1-я Магистральная ул., д. 18 — 4-я Магистральная ул.;
- 3-й квартал Капотни, д. 12;
- 4-й Новомихайловский пр., д. 15 — Черепановых пр.;
- а/д «Подольск — А-101 Москва-Рославль», км 11 300;
- а/д М-9 «Балтия», 20 км (в направлении центра);
- Азовская ул. — Болотниковская ул.;
- Алтуфьевское ш., д. 93А;
- Багратионовский пр., д. 12;
- Балаклавский пр-т — Чертановская ул.;
- Балаклавский пр-т, д. 7А;
- Барышиха ул., д. 12;
- Башиловская ул. — 1-я Квесисская ул.;
- Бесединское ш. — Братеевская ул.;
- Боровское ш. д. 27;
- Боровское ш., д. 36;
- Братеевская ул. — Ключева ул.;
- Бутырская ул., д. 46;
- Варшавское ш. д. 99А, стр. 1 — ул. Дорожная;
- Варшавское ш., д. 16 (в область);
- Варшавское ш., д. 47, к. 1;
- Варшавское ш., д. 5 — Новоданиловский пр-д;
- Воздвиженка ул., д. 9;
- Волгоградский пр-т, вл. 1, стр. 11 по ул. Шоссейная;
- Волгоградский пр-т, д. 32, к. 11;
- Волжский б-р, д. 51А;
- Волоколамское ш. — Походный пр.;
- Волоколамское ш., д. 139;
- Волоколамское ш., д. 32;
- Воронежская ул. — Ясеневая ул.;
- д. Шарапово, Придорожная ул., д. 1;
- Дмитровское ш., д. 85 (XL) — Коровинское ш.;
- Зацепский Вал ул., д. 5;
- Зеленый пр-т — Перовская ул. — Плеханова ул.;
- Земляной Вал ул., д. 24/30, стр. 1А;
- Знаменка ул., д. 19;
- Ижорская ул. д. 8 — Бусиновский пр.;
- Каширское ш. (дублер) — Шипиловская ул.;
- Каширское ш., д. 64, к. 1;
- Кировоградская ул., д. 13, д. 24;
- Коровинское ш., д. 3, д. 5 — Селигерская ул.;
- Косинское ш. — Лухмановская ул. — Красковская ул.;
- Косинское ш. — Салтыковская ул.;
- Крымский Вал ул., д. 9, стр. 45 (внутренняя сторона);
- Кутузовский пр-т, 9 км, (ст.м. «Славянский бульвар»);
- Кутузовский пр-т, вл. 72;
- Куусинена ул. д. 11;
- Ленинский пр-т, д. 45А;
- Ленинский пр-т, д. 78–83;
- Ленинский пр-т, д. 79;
- Ленинский пр-т, д. 60, 61, 62, 63;
- Липецкая ул., д. 52А;
- Ломоносовский пр-т, д. 27;
- Маршала Захарова ул., д. 16;
- Мира пр-т, д.1 09 (дублер);
- Мира пр-т, д. 222, стр. 4;
- Мичуринский пр-т — Ломоносовский пр-т;
- Мичуринский пр-т — ул. Никулинская;
- МКАД 21,4–21,6 км (внешняя сторона);
- МКАД 3,8–4,0 км (внутренняя сторона);
- МКАД 31,4–31,6 км (внешняя сторона);
- МКАД 89,8–90,0 км (внешняя сторона);
- Мусы Джалиля ул. — Задонский пр. — Ореховый пр.;
- Новый Арбат, ул., д. 31/12;
- Одесская ул., д. 3;
- Панфиловский пр-т — Генерала Алексеева пр-т;
- Панфиловский пр-т — Гоголя ул.;
- Подрезковская 2-я ул., д. 14, стр. 2;
- Профсоюзная ул., д. 144, стр. 1;
- Профсоюзная ул., д. 138;
- Профсоюзная ул., д. 41А по ул. Ген. Тюленева;
- Профсоюзная ул. — Островитянова ул.;
- Рязанский пр-т, д.103А;
- Рязанский пр-т, д.18;
- Свободный пр-т 21/2, стр. 1 — Сапёрный пр-д — 5-й пр-т Новогиреева;
- Свободы ул., д. 38;
- Северодвинская ул., вл. 20;
- Сельскохозяйственная ул., д. 17;
- Серпуховская Застава пл.;
- Сущевский Вал ул., д. 24;
- Сходненская ул., д. 8;
- Таллинская ул., д. 32;
- Ткацкая ул. — Вельяминовская ул.;
- Трикотажный пр., д. 3;
- Фабрициуса ул. — Сходненская ул.;
- Шереметьевская ул., д. 6;
- Шипиловская ул. — Борисовский пр.;
- Широкая ул., д. 8;
- Щелковское ш. — Монтажная ул. — Щелковский пр.;
- Энтузиастов ш., д. 31 — МОЖД;
- Энтузиастов ш., д. 40 — Будённого пр-т;
- Энтузиастов ш. — 2-я Владимирская ул.;
- Ярцевская ул., д. 29, к. 4.
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Фото: Tom Grimbert on Unsplash
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