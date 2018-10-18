ГИБДД обнародовала список новых аварийных мест в Москве

Перечень опасных точек в столице пополнился новыми — на МКАДе, Варшавском и Дмитровском шоссе, а также на Ленинском проспекте.

Москва
Москва

Московская ГИБДД совместно с Центром организации дорожного движения выявили на территории столицы 92 аварийно-опасных участка дорог. На них в последнее время наблюдалась высокая концентрация ДТП, сообщили в московской Госавтоинспекции.

Так, на пополнивших список участках МКАДа, Варшавского, Дмитровского, Можайского шоссе, Кутузовского проспекта, Профсоюзной улицы, проспекта 60-летия Октября и Ленинского проспекта с начала года произошло более 1100 аварий. Чаще всего причинами ДТП становились несоблюдение скоростного режима и дистанции.

«В список наиболее аварийно-опасных магистралей вошли МКАД, Варшавское шоссе, Дмитровское шоссе, Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект. С начала года там произошло порядка 1150 дорожно-транспортных происшествий. Транспортным комплексом совместно с ГИБДД ведется непрерывная работа по выявлению и ликвидации аварийно-опасных участков. Для повышения безопасности применяются такие меры, как установка комплексов фотовидеофиксации, строительство и реконструкция светофоров, пересмотр схемы организации дорожного движения на перегруженных участках, изменение скоростного режима, установка дополнительных знаков и строительство новых участков дорог», — рассказали в ГУ ГИБДД по Москве.

Перечень аварийно-опасных участков в Москве в 2018 году:

  • 1-я Магистральная ул., д. 18 — 4-я Магистральная ул.;
  • 3-й квартал Капотни, д. 12;
  • 4-й Новомихайловский пр., д. 15 — Черепановых пр.;
  • а/д «Подольск — А-101 Москва-Рославль», км 11 300;
  • а/д М-9 «Балтия», 20 км (в направлении центра);
  • Азовская ул. — Болотниковская ул.;
  • Алтуфьевское ш., д. 93А;
  • Багратионовский пр., д. 12;
  • Балаклавский пр-т — Чертановская ул.;
  • Балаклавский пр-т, д. 7А;
  • Барышиха ул., д. 12;
  • Башиловская ул. — 1-я Квесисская ул.;
  • Бесединское ш. — Братеевская ул.;
  • Боровское ш. д. 27;
  • Боровское ш., д. 36;
  • Братеевская ул. — Ключева ул.;
  • Бутырская ул., д. 46;
  • Варшавское ш. д. 99А, стр. 1 — ул. Дорожная;
  • Варшавское ш., д. 16 (в область);
  • Варшавское ш., д. 47, к. 1;
  • Варшавское ш., д. 5 — Новоданиловский пр-д;
  • Воздвиженка ул., д. 9;
  • Волгоградский пр-т, вл. 1, стр. 11 по ул. Шоссейная;
  • Волгоградский пр-т, д. 32, к. 11;
  • Волжский б-р, д. 51А;
  • Волоколамское ш. — Походный пр.;
  • Волоколамское ш., д. 139;
  • Волоколамское ш., д. 32;
  • Воронежская ул. — Ясеневая ул.;
  • д. Шарапово, Придорожная ул., д. 1;
  • Дмитровское ш., д. 85 (XL) — Коровинское ш.;
  • Зацепский Вал ул., д. 5;
  • Зеленый пр-т — Перовская ул. — Плеханова ул.;
  • Земляной Вал ул., д. 24/30, стр. 1А;
  • Знаменка ул., д. 19;
  • Ижорская ул. д. 8 — Бусиновский пр.;
  • Каширское ш. (дублер) — Шипиловская ул.;
  • Каширское ш., д. 64, к. 1;
  • Кировоградская ул., д. 13, д. 24;
  • Коровинское ш., д. 3, д. 5 — Селигерская ул.;
  • Косинское ш. — Лухмановская ул. — Красковская ул.;
  • Косинское ш. — Салтыковская ул.;
  • Крымский Вал ул., д. 9, стр. 45 (внутренняя сторона);
  • Кутузовский пр-т, 9 км, (ст.м. «Славянский бульвар»);
  • Кутузовский пр-т, вл. 72;
  • Куусинена ул. д. 11;
  • Ленинский пр-т, д. 45А;
  • Ленинский пр-т, д. 78–83;
  • Ленинский пр-т, д. 79;
  • Ленинский пр-т, д. 60, 61, 62, 63;
  • Липецкая ул., д. 52А;
  • Ломоносовский пр-т, д. 27;
  • Маршала Захарова ул., д. 16;
  • Мира пр-т, д.1 09 (дублер);
  • Мира пр-т, д. 222, стр. 4;
  • Мичуринский пр-т — Ломоносовский пр-т;
  • Мичуринский пр-т — ул. Никулинская;
  • МКАД 21,4–21,6 км (внешняя сторона);
  • МКАД 3,8–4,0 км (внутренняя сторона);
  • МКАД 31,4–31,6 км (внешняя сторона);
  • МКАД 89,8–90,0 км (внешняя сторона);
  • Мусы Джалиля ул. — Задонский пр. — Ореховый пр.;
  • Новый Арбат, ул., д. 31/12;
  • Одесская ул., д. 3;
  • Панфиловский пр-т — Генерала Алексеева пр-т;
  • Панфиловский пр-т — Гоголя ул.;
  • Подрезковская 2-я ул., д. 14, стр. 2;
  • Профсоюзная ул., д. 144, стр. 1;
  • Профсоюзная ул., д. 138;
  • Профсоюзная ул., д. 41А по ул. Ген. Тюленева;
  • Профсоюзная ул. — Островитянова ул.;
  • Рязанский пр-т, д.103А;
  • Рязанский пр-т, д.18;
  • Свободный пр-т 21/2, стр. 1 — Сапёрный пр-д — 5-й пр-т Новогиреева;
  • Свободы ул., д. 38;
  • Северодвинская ул., вл. 20;
  • Сельскохозяйственная ул., д. 17;
  • Серпуховская Застава пл.;
  • Сущевский Вал ул., д. 24;
  • Сходненская ул., д. 8;
  • Таллинская ул., д. 32;
  • Ткацкая ул. — Вельяминовская ул.;
  • Трикотажный пр., д. 3;
  • Фабрициуса ул. — Сходненская ул.;
  • Шереметьевская ул., д. 6;
  • Шипиловская ул. — Борисовский пр.;
  • Широкая ул., д. 8;
  • Щелковское ш. — Монтажная ул. — Щелковский пр.;
  • Энтузиастов ш., д. 31 — МОЖД;
  • Энтузиастов ш., д. 40 — Будённого пр-т;
  • Энтузиастов ш. — 2-я Владимирская ул.;
  • Ярцевская ул., д. 29, к. 4.

Фото: Tom Grimbert on Unsplash

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