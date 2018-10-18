ГИБДД обнародовала список новых аварийных мест в Москве

Перечень опасных точек в столице пополнился новыми — на МКАДе, Варшавском и Дмитровском шоссе, а также на Ленинском проспекте.

Москва

Московская ГИБДД совместно с Центром организации дорожного движения выявили на территории столицы 92 аварийно-опасных участка дорог. На них в последнее время наблюдалась высокая концентрация ДТП, сообщили в московской Госавтоинспекции.

Так, на пополнивших список участках МКАДа, Варшавского, Дмитровского, Можайского шоссе, Кутузовского проспекта, Профсоюзной улицы, проспекта 60-летия Октября и Ленинского проспекта с начала года произошло более 1100 аварий. Чаще всего причинами ДТП становились несоблюдение скоростного режима и дистанции.

«В список наиболее аварийно-опасных магистралей вошли МКАД, Варшавское шоссе, Дмитровское шоссе, Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект. С начала года там произошло порядка 1150 дорожно-транспортных происшествий. Транспортным комплексом совместно с ГИБДД ведется непрерывная работа по выявлению и ликвидации аварийно-опасных участков. Для повышения безопасности применяются такие меры, как установка комплексов фотовидеофиксации, строительство и реконструкция светофоров, пересмотр схемы организации дорожного движения на перегруженных участках, изменение скоростного режима, установка дополнительных знаков и строительство новых участков дорог», — рассказали в ГУ ГИБДД по Москве.

Перечень аварийно-опасных участков в Москве в 2018 году:

1-я Магистральная ул., д. 18 — 4-я Магистральная ул.;

3-й квартал Капотни, д. 12;

4-й Новомихайловский пр., д. 15 — Черепановых пр.;

а/д «Подольск — А-101 Москва-Рославль», км 11 300;

а/д М-9 «Балтия», 20 км (в направлении центра);

Азовская ул. — Болотниковская ул.;

Алтуфьевское ш., д. 93А;

Багратионовский пр., д. 12;

Балаклавский пр-т — Чертановская ул.;

Балаклавский пр-т, д. 7А;

Барышиха ул., д. 12;

Башиловская ул. — 1-я Квесисская ул.;

Бесединское ш. — Братеевская ул.;

Боровское ш. д. 27;

Боровское ш., д. 36;

Братеевская ул. — Ключева ул.;

Бутырская ул., д. 46;

Варшавское ш. д. 99А, стр. 1 — ул. Дорожная;

Варшавское ш., д. 16 (в область);

Варшавское ш., д. 47, к. 1;

Варшавское ш., д. 5 — Новоданиловский пр-д;

Воздвиженка ул., д. 9;

Волгоградский пр-т, вл. 1, стр. 11 по ул. Шоссейная;

Волгоградский пр-т, д. 32, к. 11;

Волжский б-р, д. 51А;

Волоколамское ш. — Походный пр.;

Волоколамское ш., д. 139;

Волоколамское ш., д. 32;

Воронежская ул. — Ясеневая ул.;

д. Шарапово, Придорожная ул., д. 1;

Дмитровское ш., д. 85 (XL) — Коровинское ш.;

Зацепский Вал ул., д. 5;

Зеленый пр-т — Перовская ул. — Плеханова ул.;

Земляной Вал ул., д. 24/30, стр. 1А;

Знаменка ул., д. 19;

Ижорская ул. д. 8 — Бусиновский пр.;

Каширское ш. (дублер) — Шипиловская ул.;

Каширское ш., д. 64, к. 1;

Кировоградская ул., д. 13, д. 24;

Коровинское ш., д. 3, д. 5 — Селигерская ул.;

Косинское ш. — Лухмановская ул. — Красковская ул.;

Косинское ш. — Салтыковская ул.;

Крымский Вал ул., д. 9, стр. 45 (внутренняя сторона);

Кутузовский пр-т, 9 км, (ст.м. «Славянский бульвар»);

Кутузовский пр-т, вл. 72;

Куусинена ул. д. 11;

Ленинский пр-т, д. 45А;

Ленинский пр-т, д. 78–83;

Ленинский пр-т, д. 79;

Ленинский пр-т, д. 60, 61, 62, 63;

Липецкая ул., д. 52А;

Ломоносовский пр-т, д. 27;

Маршала Захарова ул., д. 16;

Мира пр-т, д.1 09 (дублер);

Мира пр-т, д. 222, стр. 4;

Мичуринский пр-т — Ломоносовский пр-т;

Мичуринский пр-т — ул. Никулинская;

МКАД 21,4–21,6 км (внешняя сторона);

МКАД 3,8–4,0 км (внутренняя сторона);

МКАД 31,4–31,6 км (внешняя сторона);

МКАД 89,8–90,0 км (внешняя сторона);

Мусы Джалиля ул. — Задонский пр. — Ореховый пр.;

Новый Арбат, ул., д. 31/12;

Одесская ул., д. 3;

Панфиловский пр-т — Генерала Алексеева пр-т;

Панфиловский пр-т — Гоголя ул.;

Подрезковская 2-я ул., д. 14, стр. 2;

Профсоюзная ул., д. 144, стр. 1;

Профсоюзная ул., д. 138;

Профсоюзная ул., д. 41А по ул. Ген. Тюленева;

Профсоюзная ул. — Островитянова ул.;

Рязанский пр-т, д.103А;

Рязанский пр-т, д.18;

Свободный пр-т 21/2, стр. 1 — Сапёрный пр-д — 5-й пр-т Новогиреева;

Свободы ул., д. 38;

Северодвинская ул., вл. 20;

Сельскохозяйственная ул., д. 17;

Серпуховская Застава пл.;

Сущевский Вал ул., д. 24;

Сходненская ул., д. 8;

Таллинская ул., д. 32;

Ткацкая ул. — Вельяминовская ул.;

Трикотажный пр., д. 3;

Фабрициуса ул. — Сходненская ул.;

Шереметьевская ул., д. 6;

Шипиловская ул. — Борисовский пр.;

Широкая ул., д. 8;

Щелковское ш. — Монтажная ул. — Щелковский пр.;

Энтузиастов ш., д. 31 — МОЖД;

Энтузиастов ш., д. 40 — Будённого пр-т;

Энтузиастов ш. — 2-я Владимирская ул.;

Ярцевская ул., д. 29, к. 4.

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Фото: Tom Grimbert on Unsplash