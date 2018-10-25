Самые популярные автомобили в Европе. Лада Веста — в Топ-50

Аналитики назвали самые популярные автомобили, которые продаются на европейском континенте. Лидер остался прежним, а вот дальше есть изменения.

Несмотря на серьезный провал продаж новых легковых автомобилей в Старом Свете в сентябре этого года, в целом за первые девять месяцев продажи в Европе выросли на 2,4%, до 12 315 215 автомобилей. Стоит отметить, что составляющее рейтинг агентство focus2move учитывает в своих данных продажи не только в странах ЕС, но и за его пределами, так что в рейтинг вошли такие страны, как Россия, Украина, Казахстан — всего 44 страны.

Лидером по продажам остался Volkswagen Golf, продажи которого за первые девять месяцев снизились на полпроцента (404 269 автомобилей), а по итогам сентября рухнули почти в полтора раза (28 981 автомобиль; —48,5%). Столь серьезное падение продаж связано с вступлением в силу в Европе нового сертификационного цикла WLTP. Многие автопроизводители, включая и Volkswagen, попросту не успели сертифицировать свои модели по новым, более жестким правилам.

На вторую позицию в рейтинге, улучшив свое положение на одну позицию, вышла еще одна модель Volkswagen — хэтчбек Polo. Его продажи в январе-сентябре 2018 года выросли на 2,3%, до 291 347 автомобилей, а в сентябре упали на 10,8%, до 25 402 штук. Замыкает тройку Renault Clio с результатом в 287 152 автомобиля за первые 9 месяцев (+3,7%), включая 23 689 автомобилей в сентябре (-22%).

В Топ-100 по-прежнему присутствуют две модели Лады. Причем обе серьезно улучшили свои позиции. Если по итогам первого полугодия Лада Веста занимала 56-ю строчку рейтинга, то по итогам первых девяти месяцев она поднялась на 49-е место. У Лады Гранты, которая возглавила топ продаж в России в сентябре, успехи еще лучше: за третий квартал модель поднялась с 65-го на 55-е место.

Самые популярные автомобили в Европе. Топ-10*:

Место

Модель

Продажи, шт.

К 2017 г., %

1.

VW Golf

404 269

—0,5

2.

VW Polo

291 347

+2,3

3.

Renault Clio

287 152

+3,7

4.

Nissan Qashqai

232 783

+3,8

5.

VW Tiguan

232 600

+12,5%

6.

Ford Fiesta

218 663

+6,4

7.

Skoda Octavia

205 160

+2,6

8.

Peugeot 208

184 336

—0,4

9.

Ford Focus

177 550

—8

10.

Renault Captur

174 769

+9,8

49.

Lada Vesta

82 794

+46,5

55.

Lada Granta

74 463

+6

* По итогам января-сентября 2018 г. по данным агентства focus2move

Фото: Volkswagen

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