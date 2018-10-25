Аналитики назвали самые популярные автомобили, которые продаются на европейском континенте. Лидер остался прежним, а вот дальше есть изменения.

Несмотря на серьезный провал продаж новых легковых автомобилей в Старом Свете в сентябре этого года, в целом за первые девять месяцев продажи в Европе выросли на 2,4%, до 12 315 215 автомобилей. Стоит отметить, что составляющее рейтинг агентство focus2move учитывает в своих данных продажи не только в странах ЕС, но и за его пределами, так что в рейтинг вошли такие страны, как Россия, Украина, Казахстан — всего 44 страны.

Лидером по продажам остался Volkswagen Golf, продажи которого за первые девять месяцев снизились на полпроцента (404 269 автомобилей), а по итогам сентября рухнули почти в полтора раза (28 981 автомобиль; —48,5%). Столь серьезное падение продаж связано с вступлением в силу в Европе нового сертификационного цикла WLTP. Многие автопроизводители, включая и Volkswagen, попросту не успели сертифицировать свои модели по новым, более жестким правилам.

На вторую позицию в рейтинге, улучшив свое положение на одну позицию, вышла еще одна модель Volkswagen — хэтчбек Polo. Его продажи в январе-сентябре 2018 года выросли на 2,3%, до 291 347 автомобилей, а в сентябре упали на 10,8%, до 25 402 штук. Замыкает тройку Renault Clio с результатом в 287 152 автомобиля за первые 9 месяцев (+3,7%), включая 23 689 автомобилей в сентябре (-22%).

В Топ-100 по-прежнему присутствуют две модели Лады. Причем обе серьезно улучшили свои позиции. Если по итогам первого полугодия Лада Веста занимала 56-ю строчку рейтинга, то по итогам первых девяти месяцев она поднялась на 49-е место. У Лады Гранты, которая возглавила топ продаж в России в сентябре, успехи еще лучше: за третий квартал модель поднялась с 65-го на 55-е место.

Самые популярные автомобили в Европе. Топ-10*:

Место Модель Продажи, шт. К 2017 г., % 1. VW Golf 404 269 —0,5 2. VW Polo 291 347 +2,3 3. Renault Clio 287 152 +3,7 4. Nissan Qashqai 232 783 +3,8 5. VW Tiguan 232 600 +12,5% 6. Ford Fiesta 218 663 +6,4 7. Skoda Octavia 205 160 +2,6 8. Peugeot 208 184 336 —0,4 9. Ford Focus 177 550 —8 10. Renault Captur 174 769 +9,8 … 49. Lada Vesta 82 794 +46,5 … 55. Lada Granta 74 463 +6

* По итогам января-сентября 2018 г. по данным агентства focus2move

Ранее аналитики focus2move назвали самые популярные модели новых автомобилей в мире.

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Фото: Volkswagen