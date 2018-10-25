Несмотря на серьезный провал продаж новых легковых автомобилей в Старом Свете в сентябре этого года, в целом за первые девять месяцев продажи в Европе выросли на 2,4%, до 12 315 215 автомобилей. Стоит отметить, что составляющее рейтинг агентство focus2move учитывает в своих данных продажи не только в странах ЕС, но и за его пределами, так что в рейтинг вошли такие страны, как Россия, Украина, Казахстан — всего 44 страны.
Лидером по продажам остался Volkswagen Golf, продажи которого за первые девять месяцев снизились на полпроцента (404 269 автомобилей), а по итогам сентября рухнули почти в полтора раза (28 981 автомобиль; —48,5%). Столь серьезное падение продаж связано с вступлением в силу в Европе нового сертификационного цикла WLTP. Многие автопроизводители, включая и Volkswagen, попросту не успели сертифицировать свои модели по новым, более жестким правилам.
На вторую позицию в рейтинге, улучшив свое положение на одну позицию, вышла еще одна модель Volkswagen — хэтчбек Polo. Его продажи в январе-сентябре 2018 года выросли на 2,3%, до 291 347 автомобилей, а в сентябре упали на 10,8%, до 25 402 штук. Замыкает тройку Renault Clio с результатом в 287 152 автомобиля за первые 9 месяцев (+3,7%), включая 23 689 автомобилей в сентябре (-22%).
В Топ-100 по-прежнему присутствуют две модели Лады. Причем обе серьезно улучшили свои позиции. Если по итогам первого полугодия Лада Веста занимала 56-ю строчку рейтинга, то по итогам первых девяти месяцев она поднялась на 49-е место. У Лады Гранты, которая возглавила топ продаж в России в сентябре, успехи еще лучше: за третий квартал модель поднялась с 65-го на 55-е место.
Самые популярные автомобили в Европе. Топ-10*:
|
Место
|
Модель
|
Продажи, шт.
|
К 2017 г., %
|
1.
|
VW Golf
|
404 269
|
—0,5
|
2.
|
VW Polo
|
291 347
|
+2,3
|
3.
|
Renault Clio
|
287 152
|
+3,7
|
4.
|
Nissan Qashqai
|
232 783
|
+3,8
|
5.
|
VW Tiguan
|
232 600
|
+12,5%
|
6.
|
Ford Fiesta
|
218 663
|
+6,4
|
7.
|
Skoda Octavia
|
205 160
|
+2,6
|
8.
|
Peugeot 208
|
184 336
|
—0,4
|
9.
|
Ford Focus
|
177 550
|
—8
|
10.
|
Renault Captur
|
174 769
|
+9,8
|
…
|
|
|
|
49.
|
Lada Vesta
|
82 794
|
+46,5
|
…
|
|
|
|
55.
|
Lada Granta
|
74 463
|
+6
* По итогам января-сентября 2018 г. по данным агентства focus2move
- Ранее аналитики focus2move назвали самые популярные модели новых автомобилей в мире.
- А здесь можно найти рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников в России.
Фото: Volkswagen
Читать комментарии (5)