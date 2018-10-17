Продажи автомобилей в Европе рухнули почти на четверть. Россия осталась в тройке

Из-за введения новых сертификационных требований в сентябре продажи новых автомобилей в ЕС упали на 23,5%.

В первый месяц осени 2018 года в Европе было продано 1 091 220 автомобилей (-23,5%). Крупнейшим рынком по итогам сентября стала Великобритания — 338 894 проданных автомобиля (-20,5%). Следом идут Германия, где продажи новых автомобилей составили 200 134 автомобиля (-30,5%) и Франция (148 750 автомобилей; —12,8%). Таким образом, Россия, где по итогам сентября был продан 157 371 новый автомобиль (+6,5%) сохранила место в первой тройке, на которое вышла в августе этого года.

Сильнейшее за последнее десятилетие падение продаж связано с вступлением в силу нового сертификационного цикла WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), который пришел на смену NEDC, мало имеющему общего с реальными условиями эксплуатации автомобилей. Естественно, по новому циклу показатели расхода топлива и выброса вредных веществ увеличились.

Многие компании не успели полностью сертифицировать свои модели по WLTP, после чего их продажи попали под запрет с 1 сентября. Например, у европейского лидера, концерна Volkswagen AG, продажи в странах ЕС рухнули на 48%. Причем у марки Audi, входящей в концерн, продажи вообще упали на 60%. На столько же снизились продажи Alfa Romeo — это два антилидера продаж новых автомобилей по итогам сентября в Старом Свете.

Впрочем, из-за резкого скачка продаж в августе (+31,5%) и позитивных результатов продаж за предыдущие месяцы по итогам 9 месяцев продажи на европейском рынке выросли на 2,5%, до 11 951 957 автомобилей, говорится в отчете европейской ассоциации дилеров и автопроизводителей (ACEA).

ACEA не дает прогноз до конца года, но надеется, что рынок восстановится после такого заметного провала.

Какие модели новых автомобилей пользуются наибольшей популярностью — топ-25 моделей по итогам сентября.

По итогам первого полугодия две Лады оказались в топ-100 самых популярных новых автомобилей в Европе.

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