Российский авторынок: третье место в Европе!

По итогам продаж в августе этого года авторынок России занял третье место, уступив лишь рынкам Германии и Франции.

Лишь трех с небольшим тысяч проданных автомобилей не хватило российскому авторынку, чтобы обойти рынок Франции

Благодаря росту продаж автомобилей в августе 2018 года, Россия обогнала по этому показателю Испанию и Великобританию. Как отмечает «Автостат», продажи на авторынках этих стран тоже росли. Рост количества проданных автомобилей в Европе обусловлен сентябрьским введением новых правил сертификации автомобилей WLTP вместо NEDC (ужесточение норм выброса СО2).

Самым большим авторынком Европы остается Германия, где в августе этого года было реализовано 316 тыс. 405 машин. Это на 24,7% больше, чем в августе 2017 года. По заявлению Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) за последние 9 лет это лучший показатель августа, когда всплеск продаж был обусловлен введением утилизационных бонусов.

Вторым по величине в Европе оказался авторынок Франции. Там в августе 2018 года дилеры продали 150 тыс. 391 новых автомобилей. Рост продаж по отношению к августу прошлого года, вызванный WLTP, составил 40%.

Продажи новых автомобилей в августе 2018 года в количестве 147 тыс. 388 штук позволили российскому авторынку занять третью строчку рейтинга. По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), это на 11% больше, чем в августе 2017 года.

Пятерку самых крупных авторынков Европы в августе 2018 года замыкают Испания с результатом 107 тыс. 692 проданных автомобиля (рост составил 48,7% к августу прошлого года) и Великобритания, на территории которой было реализовано 94 тыс. 94 автомобиля (рост на 23,1%).

Один из крупнейших авторынков Старого света — итальянский — в августе вырос на 9,5%. Всего в прошлом месяце там было продано 91 тыс. 551 автомобиль. Местные аналитики отмечают увеличение спроса на турбодизельные двигатели, автомобили с которыми составили 55% от общего числа продаж.

Покупая автомобиль, нужно различать официальных и «серых» дилеров.

Интерес автопроизводителей к российскому рынку прекрасно иллюстрирует Московский автосалон (ММАС).

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