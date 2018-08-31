Официал или серый дилер: у кого лучше купить машину?

Судя по обилию серых дилеров на рынке, люди по-прежнему охотно ведутся на заманчивые предложения о покупке нового автомобиля по более низкой цене, чем у официалов. «За рулем» выяснил, есть ли шанс заполучить призрачную выгоду.

Лет пять назад шансы купить честный новый автомобиль у серого дилера по более привлекательной цене, чем в обычном салоне, были. Тогда неофициалы могли получать машины непосредственно у импортеров. Используя хитроумные схемы, они приобретали крупные партии машин по ценам, которые действительно были ниже, чем у официальных дилеров. По такой схеме дельцы могли закупать автомобили якобы для таксопарка, а потом продавали их обычным клиентам с реальным дисконтом и при этом — как бы честно —зарабатывали. Однако подобные лазейки давно прикрыли.

Одна из схем прошлых лет, когда серые дилеры покупали новые машины непосредственно у импортера: сегодня фирма на бумаге является таксомоторной компанией и закупает крупную партию автомобилей с приличной скидкой, а завтра она превращается в обычный автосалон и выгодно распродает свежие машины.

Сегодня серые дилеры могут покупать новые машины только у официалов, то есть относительно честных вариантов продавать дешевле рынка у них не осталось. Формально серый игрок может закупать машины со скидкой, например корпоративной. Однако нынешние реалии таковы, что официальные дилеры имеют маржу с продажи новых автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей всего в 20 000 — 30 000 рублей, и им уже некуда особо двигаться при их реализации на сторону, так как конкуренция на рынке очень высока и всем надо выживать. Поэтому неофициалы все чаще зарабатывают только на обмане своего клиента.

Самые популярные схемы обмана

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Даже без схемы с конкретным «кидаловом», когда клиент остается без машины и без своих кровных, у серых дилеров достаточно ходов, чтобы выудить у покупателя побольше денег.

Самая элементарная схема — когда человек приезжает за машиной по очень заманчивой цене, а ее на самом деле нет. В данном случае дилеру главное завлечь клиента в салон, чтобы так или иначе впарить ему другой автомобиль, подороже. Также распространен вариант, когда по приезде покупателя выясняется, что машина находится на другом складе. При этом, чтобы ее пригнали, нужно внести залог (около 10% стоимости), который является невозвратным. В итоге эту машину все же привозят, но ее окончательный ценник уже не является таким привлекательным. Клиент отказывается от нее, но залог ему не возвращают. И тут, пока человек находится в стрессовом состоянии, ему начинают предлагать другие варианты, которые выгодны именно автосалону.

Если вы все же решились на покупку нового автомобиля у серого дилера, да еще и в кредит, то очень внимательно читайте договор купли-продажи в части кредитных ставок. Иначе можете нажить себе «ипотеку»!

Очень часто серые дилеры хорошо навариваются на кредитах. На словах они озвучивают разумные проценты, а при подписании бумаг незаметно включают в договор кучу дополнительных пунктов. В итоге ставка возрастает в разы: со стартовых 5–10% до 30–50% и даже выше!

Также серые дилеры любят набивать карманы на дорогом дополнительном оборудовании. Скажем, клиент получает свою машину за умеренные 500 000 рублей, но с условием обязательного дооснащения на 100 000 — 200 000 рублей. И все вроде бы кажется понятным. Но у того же официального дилера эти «допы» и их установка обойдутся гораздо дешевле. Кстати, в случае проведения таких работ у неофициалов никаких гарантий у клиента не остается, если вдруг проявится неисправность, вызванная самим дополнительным оборудованием или качеством его установки.

Если человек каким-то чудом все же покупает машину у неофициала дешево, то, скорее всего, она имеет серьезные механические или кузовные проблемы. Либо она свалилась с автовоза, и официальный дилер, получив страховые выплаты, сбагрил ее серому игроку, а тот починил ее «на коленке». Либо у автомобиля обнаружились серьезные проблемы, например, с мотором, и дилеру было проще продать ее на сторону. Во всех подобных случаях клиент, купивший автохлам у неофициала, уже не найдет концов, доказать что-либо будет очень сложно.

При перевозке машин на автовозе случается всякое. Не очень серьезные повреждения автомобилей официальный дилер может исправить самостоятельно и качественно. А когда дело доходит до страхового случая, то списанную новую машину запросто может купить серый дилер и привести ее в товарный вид дешево (с соответствующим качеством) и далее выгодно для себя продать.

Еще одним минусом может стать сокращенный срок заводской гарантии на автомобиль. Момент отсчета ее периода начинается со дня, когда официальный дилер продает новую машину серому. А автомобиль может простоять и полгода в ожидании своего покупателя, которому вместо, к примеру, 3 лет гарантии останется 2,5.

У кого же лучше покупать машину?

Сегодня нет ни малейшего смысла пытаться искать выгоды при покупке новой машины на площадках серых дилеров. Весь их бизнес заточен на выуживание денег из кармана покупателей. В итоге мифическая низкая цена обязательно превысит планку официального дилера, причем значительно.

Конечно, официалы тоже не всегда бывают белыми и пушистыми. Периодически они норовят продать клиенту дополнительные услуги, но это всегда носит более цивилизованный характер и уж точно не будет никаких откровенно мошеннических схем. А если на пальцах прикинуть все достоинства покупки у официала, то должны отпасть последние сомнения. Во-первых, официалы часто сотрудничают с банками, предлагая клиентам интересные кредитные программы. При этом вас уже никто не обманет со ставками по кредиту.

При покупке нового автомобиля любой официальный дилер предложит вам гораздо больше, чем неофициальный. В этом сегменте рынка «шоколадная» цена от серого игрока в итоге становится слишком высокой.

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Во-вторых, учитывая высокую конкуренцию на рынке и, в целом, сложную ситуацию для всех дилеров, они часто идут на дополнительные уступки. Это, например, суммирование различных скидок и предложений, которые еще пару лет назад не складывались. Вдобавок многие, даже официальные, игроки готовы и поторговаться. Если найти общий язык с менеджером, то можно выбить неплохую скидку. К примеру, если в вашем городе не один дилер по интересующей вас марке, то с автомобиля стоимостью 1,5–2,0 млн рублей реально сбить до 200 тыс. рублей.

Кроме того, любой официальный дилер предложит вам тест-драйв. Такая услуга есть далеко не у всех серых автосалонов. Также клиент официала получает гарантию на дополнительное оборудование. Если из-за него возникла какая-то неисправность, то вопрос решат бесплатно.

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Слово эксперту

Александр Булатов, старший менеджер отдела оценки автомобилей с пробегом компании «У Сервис +»

«Автомобильный бизнес является низкомаржинальным. Его неотъемлемые части — огромное количество затрат, большие сроки окупаемости, долгосрочные кредиты. Сегодня, к примеру, официальные дилеры выживают именно за счет послепродажного обслуживания (это их основная статья дохода) и развивающегося рынка трейд-ин. А основатели неофициальных автосалонов нацелены на минимальные затраты и сроки окупаемости, а также на высокую маржинальность. Учитывая, что машины им приходится покупать у официальных дилеров, то необходимую доходность они получают из кармана покупателей. Речь в данном случае о повышенных кредитных ставках, обмане со страховкой. Все рассчитано на то, чтобы в итоге продать машину заметно дороже, чем обещает реклама. Чудес не бывает!

С одной стороны, серый дилер не обременен таким количеством необходимых затрат и обязательств перед производителем (например, сервис, склад запчастей, а также здание и шоу-рум, соответствующие определенным требованиям). Но при этом у неофициального автосалона нет и партнерских отношений со страховыми компаниями и банками, чтобы предоставлять клиентам выгодные условия.

Говоря о рынке новых автомобилей, нет никаких реальных причин пользоваться услугами серых дилеров. На них можно обращать внимание только при подборе подержанных машин. Только в этом случае действительно можно найти более интересные предложения, чем у официальных дилеров».



