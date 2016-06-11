5 самых бесполезных автомобильных опций

Многие автомобильные опции сулят владельцу машины немалые блага и преимущества: например, система Start/Stop обещает экономию бензина и снижение вредных выбросов. Но «За рулем» разглядел оборотную сторону медали.

Реклама, согласно Джорджу Оруэллу, — это громыхание палкой внутри помойного ведра. Поэтому, чтобы заставить покупателя приобрести новую машину, производитель вовсе не обязан придавать ей качественно новые черты — порой достаточно красиво их описать и громко заявить о «новинке». Под рекламный грохот клиент легче уверует в то, что его жизнь после покупки очередной пустышки заметно улучшится.

Некоторые порождения подобного грохота приведены ниже.

1. Старт/стоп

На бумаге режим «Старт/стоп» действительно выглядит аппетитно. Подъезжаете к светофору, останавливаетесь на красный — моторчик быстро отключается, экономя личное топливо и общественный кислород. Отпускаете тормоз — двигатель быстренько просыпается.

Теоретически стоимость неистраченного бензина постоянно оседает у вас в кармане. А сознание заботы об экологии невольно возвышает вас над недостойными особями, портящими воздух своими поршнями. При этом умная система постоянно следит за напряжением бортсети, при необходимости возвращая движок с генератором к жизни. В общем, продумано всё.

Или не всё? Вот выдержка с бээмвэшного форума:

«Нужно тут было с перекрестка побыстрей убраться — так меня чуть в бок не стукнули из-за стоп-старта этого. Может, опция и нормальная на спокойной машине, но не на БМВ. Вот доберусь до дилера и отключу уже наконец. (gonzalis)»

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Действительно, вопросы к Старт/стопам стали появляться давно. Несколько лет назад журналисты немецкого AutoBild взяли на тест 15 автомобилей с системой Start/Stop и решили померить задержку старта со светофора. Получилось, что многие стартстопные тачки откровенно «спят» на перекрестках, теряя до полутора секунд, а то и больше. Конечно, можно не обращать на это никакого внимания — мол, пораньше сниму ногу с тормоза, но загвоздка в том, что владельцев новомодной опции никто о подобном ухудшении динамики не предупреждал.

Впрочем, это все пустяки. Гораздо интереснее, экономит ли «Старт/стоп» наши деньги. Производители часто намекают аж на 10% выигрыша, однако реальные замеры на Volkswagen Passat 2.0 TDI разница составила… 0,1 л/100 км! Тех, кто не верит, приглашаю пройтись по ссылке. Сопоставьте эту «экономию» с условиями вялоползущего города — насчитаете менее процента. Расчеты простейшие — предположим, для ровного счета, что часовой расход топлива автомобиля составляет 1 л/ч. Переводим это в рубли и секунды — при цене бензина в 45 руб. за литр получаем 45 руб./ч, или 75 коп./мин., или 1,25 коп./с. Удобнее считать в минутах: постоял на красный минуту — сэкономил 75 копеек. За 10 минут имеем 7.50 чистой прибыли. Стоит ли такая игра свеч?

Конечно, копейки — тоже деньги. Но самое обидное заключается в том, что движение в вялоползущей пробке из экономических расчетов придется убрать. Стартер начнет конвульсивно дергаться, не понимая, что от него хотят. Та же реакция будет у батареи: при увеличении числа пусков раз эдак в 20 (а то и в 100!) по сравнению с «былыми временами» им придется очень плохо. А генератору постоянно придется подзаряжать батарею, забирая энергию всё из того же бензобака — откуда же еще? Отдельный разговор про нейтрализатор, который по определению должен постоянно быть горячим. Именно поэтому сиюминутные копеечные выигрыши обязаны будут сполна отыграться на вашем кармане: сотни пусков в час даром пройти не могут.

В общем, стоит ли удивляться тому, что владельцы стараются отключать вредный «Старт/стоп»? Но в стоимость купленной машины он уже вошел…

2. Бесключевой доступ

Подходите к своей машине, а она радостно «виляет хвостом» — щелкает замочками и мигает лампочками. Никаких ключей, никаких брелочков с кнопочками — вас уже признали за хозяина, поскольку у вас в кармане лежит электронная метка. Это и есть бесключевой доступ — ну очень удобная, казалось бы, опция.

Удобно, спору нет. Но так и хочется спросить: а не начнет ли ваша машинка вилять хвостом перед кем-то еще?

Увы — начнет! Если для угона (или кражи из салона) обычной машины жулику необходима определенная квалификация (отмычки, код-грабберы и прочие премудрости), то вскрытие «бесключевой» машины можно проводить, задействуя «мальчиков на побегушках». Как это делается, рассказывали практически все СМИ, причем «За рулем» был в зачинщиках. В двух словах напоминаю алгоритм: наивный владелец, приехавший в гипермаркет, отправляется за покупками, а за ним в паре метров топает угонщик с ретранслятором в сумке. Метка, грубо говоря, сдуру принимает его за автомобиль… Как только они удаляются на почтительное расстояние от машины, угонщик подает сигнал своему коллеге. Тот в одно движение открывает автомобиль с помощью второго блока ретранслятора, закамуфлированного, например, под обычную рацию, пускает мотор и уезжает. Связь с настоящей меткой больше не нужна — машина, потеряв ее, уже не заглохнет.

Реального противоядия против такого угона нет. Владельцам советуют прятать свои метки в металлизированные чехольчики, устанавливать дополнительные противоугонки и прочие премудрости, убивающие на корню саму идею бесключевого доступа. А Васька слушает, да ест… простите, опция живет и здравствует.

3. Низкопрофильные шины

Такую резину часто называют изолентой на колесах: уж больно несерьезно она выглядит. Впрочем, обладатели таких автомобилей придерживаются иного мнения: мол, смотрится агрессивно, круто и т.п. И, конечно же, на трассе владелец такой машины тут же «порвет» всех остальных…

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Спору нет: жесткое колесо лучше катится, не тратя энергию на деформацию тоненькой шины, оно позволяет осуществлять так называемые переставки, не подламываясь вбок — в общем, ведет себя по-спортивному. Но это далеко не вся правда.

Про комфортную езду забудьте сразу: фактически вы приблизили автомобиль к телеге, а потому будете ощущать всем своим существом каждую соринку на дороге. При этом каждая выбоина на дороге может стать последней в жизни колеса — грыжа, треснувший диск и прочие прелести. Подвеска перейдет в состояние нескончаемого стресса, на который она изначально не была рассчитана. Повысится и шумность езды: жесткое колесо просто обязано шуметь сильнее мягкого. Причем все перечисленные минусы относятся именно к асфальту и прочим ровным покрытиям: на бездорожье с такими колесами лучше не соваться вообще.

4. Панорамная крыша

Главное достоинство автомобиля с панорамной крышей — эффектный внешний вид плюс ощущение пространства: этого не отнять. Над тобой парят грифы, орлы и вороны, в вышине светит солнце, а по ночам горят звезды Южного Креста или, скажем, Тау Кита.

А теперь спустимся обратно на Землю… И тут же выяснится, что упомянутые птички не только парят, но и, простите, гадят. И чаще всего как раз на крышу. Но одно дело, когда, сидя в машине, ты этого не замечаешь — и совсем другое, когда продукты жизнедеятельности загораживают тебе Южный Крест и все остальное. А если люк был открыт, то может получиться совсем уж конфузная ситуация…

От птичек — к солнцу. На жаре салон, превращенный в парник, разогреется так, что сразу захочется воспользоваться общественным транспортом. Системы климат-контроля тоже не любят «панораму»: зимой такая крыша всегда ледяная, а летом — наоборот: кондей будет работать на пределе. К тому же находиться на солнцепеке занятие не из приятных: металлическая крыша покажется раем. Но даже в прохладную погоду не каждому захочется постоянно сидеть в эдаком «аквариуме», в который на тебя поглядывают сверху водители автобусов и всяческих большегрузов.

5. Светодиоды

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Некоторые производители предлагают задние LED-фонари как опцию, а частенько владельцы сами затевают «тюнинг», заменяя лампы накаливания полупроводниками. Цель угадывается легко: современно, круто, надежно — да и загораются такие фонари чуть быстрее, чем лампы накаливания. О деньгах в таких случаях обычно не думают. А есть ли у таких фонарей иные минусы, кроме их цены?

Первый минус можно назвать несерьезным: владелец машины практически никогда не увидит, как горят его огоньки. Поэтому можно сказать, что он фактически потратил деньги «на чужого дядю»… Однако и «дядя» будет недоволен: ведь на практике задняя LED-оптика многим кажется излишне яркой, ослепляющей. А самый главный минус такой оптики — низкая ремонтопригодность. Мало того, что светодиоды, как правило, не меняются поодиночке — они при этом подключаются к бортсети не напрямую, а через электронный блок, который также может занедужить. И если раньше ремонт заднего фонаря чаще всего сводился к примитивной замене лампочки, то теперь номер не пройдет: куда проще будет заменить фонарь в сборе. Если быстро отыщете его в продаже, конечно.

Светодиодная головная оптика сегодня, что называется, рулит: она хорошая, дорогая и «крутая». А вот задние фонари привыкли к светодиодам давно — и не только на дорогих автомобилях.

Стиль жизни

Подобных примеров можно привести множество. Тут и тупые штатные навигаторы, неспособные видеть дальше Москвы, и голосовое управление режимами, которым даже манагеры не рекомендуют пользоваться всерьез, и многое другое. К сожалению, отказаться от многих опций порой бывает невозможно. Прекрасно помню, как при выборе комплектации новой машины из 70 имевшихся автомобилей подходящих оказалось всего два… Но пожелание остается: не хватайте все подряд — старайтесь выбирать!

Не таите зла на производителей и продавцов. Ведь любой маркетинг — это продажа клиенту стандарта жизни. Как говорится, ничего личного — только бизнес.