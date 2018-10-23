Названы самые популярные легковые автомобили в мире

Мировой рынок новых легковых автомобилей с 2009 года стабильно растет на 2–3 процента ежегодно. За последние пять лет продажи увеличились с 80 млн до 94 млн единиц, а в 2018 году прогнозируется достичь 98 миллионов, чтобы на следующий год перешагнуть планку в 100 миллионов проданных легковых автомобилей в мире. За первые восемь месяцев 2018 года продажи легковых машин составили 61,9 млн единиц (+3,0%). Однако введение правительством Трампа пошлин на импортные автомобили постепенно меняет глобальные перспективы, и перспектива роста рынка автомобилей в будущем остается туманной.
По итогам продаж семи месяцев Топ-100 самых продаваемых автомобилей мира возглавила Toyota Corolla — японская компания реализовала 816 748 (-3,4%) машин этой модели. На втором месте Ford F-Series с 722 566 (+7,3%) проданными машинами. Третье место досталось Volkswagen Golf — 572 772 машины, что на 1,9% больше результата прошлого года. На четвертом месте самый продаваемый седан в Северной Америке — Honda Civic с 563 333 экземплярами (-3,1%). С мая этого года на пятое место вернулась Toyota RAV4 с продажей 561 601 автомобиля (+1,0%), сражаясь за право находиться на этой ступеньке с Volkswagen Tiguan, который отстает лишь ненамного — 539 463 проданных машины (+14,2%). На седьмом месте Volkswagen Polo с 499 462 шт. (+31,2%), за ним следуют Honda CR-V — 460 904 шт. (-3,2%), Toyota Camry — 454 094 (0%) и на 10-м — Chevrolet Silverado с 430 708 шт. (-11,2%).
Российские автомобили в мировом Топ-100 не присутствуют. А вот «китайцев» сразу несколько: в рейтинг вошли Wuling Hongguang (28-е место), Baojun 510 (36-е) и Geely Boyue (66-е). Есть даже индийский автомобиль — Maruti Dzire (60-е).
- Это исследование касается уже отечественного авторынка. Выяснилось, какие автомобили чаще всего попадают в аварии — это машины японского и немецкого производства, а реже всего — авто премиум-класса и внедорожники.
- В сентябре из-за введения новых сертификационных требований продажи новых автомобилей в Евросоюзе упали на 23,5%.
Самые продаваемые модели новых легковых автомобилей в мире за период с января по июль 2018/2017 гг.
|
Рейтинг
2018 г.
|
Рейтинг
2017 г.
|
Модель
|
Продажи за 7 месяцев 2018 г.
|
Изменение к АППГ
|
1
|
1
|
Toyota Corolla
|
816 748
|
—3,4%
|
2
|
2
|
Ford F-Series
|
722 566
|
7,3%
|
3
|
3
|
Volkswagen Golf
|
572 772
|
1,9%
|
4
|
4
|
Honda Civic
|
563 333
|
—3,1%
|
5
|
5
|
Toyota RAV4
|
561 601
|
1,0%
|
6
|
7
|
Volkswagen Tiguan
|
539 463
|
14,2%
|
7
|
10
|
Volkswagen Polo
|
499 462
|
31,2%
|
8
|
6
|
Honda CR-V
|
460 904
|
—3,2%
|
9
|
11
|
Toyota Camry
|
454 094
|
0%
|
10
|
8
|
Chevrolet Silverado
|
430 708
|
—11,7%
Фото: Depositphotos
Читать комментарии