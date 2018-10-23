Названы самые популярные легковые автомобили в мире

Рейтинг представило аналитическое агентство Focus2move. Лидирует в нем Toyota Corolla.

Мировой рынок новых легковых автомобилей с 2009 года стабильно растет на 2–3 процента ежегодно. За последние пять лет продажи увеличились с 80 млн до 94 млн единиц, а в 2018 году прогнозируется достичь 98 миллионов, чтобы на следующий год перешагнуть планку в 100 миллионов проданных легковых автомобилей в мире. За первые восемь месяцев 2018 года продажи легковых машин составили 61,9 млн единиц (+3,0%). Однако введение правительством Трампа пошлин на импортные автомобили постепенно меняет глобальные перспективы, и перспектива роста рынка автомобилей в будущем остается туманной.По итогам продаж семи месяцев Топ-100 самых продаваемых автомобилей мира возглавила Toyota Corolla — японская компания реализовала 816 748 (-3,4%) машин этой модели. На втором месте Ford F-Series с 722 566 (+7,3%) проданными машинами. Третье место досталось Volkswagen Golf — 572 772 машины, что на 1,9% больше результата прошлого года. На четвертом месте самый продаваемый седан в Северной Америке — Honda Civic с 563 333 экземплярами (-3,1%). С мая этого года на пятое место вернулась Toyota RAV4 с продажей 561 601 автомобиля (+1,0%), сражаясь за право находиться на этой ступеньке с Volkswagen Tiguan, который отстает лишь ненамного — 539 463 проданных машины (+14,2%). На седьмом месте Volkswagen Polo с 499 462 шт. (+31,2%), за ним следуют Honda CR-V — 460 904 шт. (-3,2%), Toyota Camry — 454 094 (0%) и на 10-м — Chevrolet Silverado с 430 708 шт. (-11,2%).Российские автомобили в мировом Топ-100 не присутствуют. А вот «китайцев» сразу несколько: в рейтинг вошли Wuling Hongguang (28-е место), Baojun 510 (36-е) и Geely Boyue (66-е). Есть даже индийский автомобиль — Maruti Dzire (60-е).

Это исследование касается уже отечественного авторынка. Выяснилось, какие автомобили чаще всего попадают в аварии — это машины японского и немецкого производства, а реже всего — авто премиум-класса и внедорожники.

В сентябре из-за введения новых сертификационных требований продажи новых автомобилей в Евросоюзе упали на 23,5%.

Самые продаваемые модели новых легковых автомобилей в мире за период с января по июль 2018/2017 гг.

Рейтинг 2018 г. Рейтинг 2017 г. Модель Продажи за 7 месяцев 2018 г. Изменение к АППГ 1 1 Toyota Corolla 816 748 —3,4% 2 2 Ford F-Series 722 566 7,3% 3 3 Volkswagen Golf 572 772 1,9% 4 4 Honda Civic 563 333 —3,1% 5 5 Toyota RAV4 561 601 1,0% 6 7 Volkswagen Tiguan 539 463 14,2% 7 10 Volkswagen Polo 499 462 31,2% 8 6 Honda CR-V 460 904 —3,2% 9 11 Toyota Camry 454 094 0% 10 8 Chevrolet Silverado 430 708 —11,7%

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