Названы самые популярные легковые автомобили в мире

Рейтинг представило аналитическое агентство Focus2move. Лидирует в нем Toyota Corolla.



Мировой рынок новых легковых автомобилей с 2009 года стабильно растет на 2–3 процента ежегодно. За последние пять лет продажи увеличились с 80 млн до 94 млн единиц, а в 2018 году прогнозируется достичь 98 миллионов, чтобы на следующий год перешагнуть планку в 100 миллионов проданных легковых автомобилей в мире. За первые восемь месяцев 2018 года продажи легковых машин составили 61,9 млн единиц (+3,0%). Однако введение правительством Трампа пошлин на импортные автомобили постепенно меняет глобальные перспективы, и перспектива роста рынка автомобилей в будущем остается туманной.

По итогам продаж семи месяцев Топ-100 самых продаваемых автомобилей мира возглавила Toyota Corolla — японская компания реализовала 816 748 (-3,4%) машин этой модели. На втором месте Ford F-Series с 722 566 (+7,3%) проданными машинами. Третье место досталось Volkswagen Golf — 572 772 машины, что на 1,9% больше результата прошлого года. На четвертом месте самый продаваемый седан в Северной Америке — Honda Civic с 563 333 экземплярами (-3,1%). С мая этого года на пятое место вернулась Toyota RAV4 с продажей 561 601 автомобиля (+1,0%), сражаясь за право находиться на этой ступеньке с Volkswagen Tiguan, который отстает лишь ненамного — 539 463 проданных машины (+14,2%). На седьмом месте Volkswagen Polo с 499 462 шт. (+31,2%), за ним следуют Honda CR-V — 460 904 шт. (-3,2%), Toyota Camry — 454 094 (0%) и на 10-м — Chevrolet Silverado с 430 708 шт. (-11,2%).

Российские автомобили в мировом Топ-100 не присутствуют. А вот «китайцев» сразу несколько: в рейтинг вошли Wuling Hongguang (28-е место), Baojun 510 (36-е) и Geely Boyue (66-е). Есть даже индийский автомобиль — Maruti Dzire (60-е).

Самые продаваемые модели новых легковых автомобилей в мире за период с января по июль 2018/2017 гг.

Рейтинг

2018 г.

Рейтинг

2017 г.

Модель

Продажи за 7 месяцев 2018 г.

Изменение к АППГ

1

1

Toyota Corolla

816 748

—3,4%

2

2

Ford F-Series

722 566

7,3%

3

3

Volkswagen Golf

572 772

1,9%

4

4

Honda Civic

563 333

—3,1%

5

5

Toyota RAV4

561 601

1,0%

6

7

Volkswagen Tiguan

539 463

14,2%

7

10

Volkswagen Polo

499 462

31,2%

8

6

Honda CR-V

460 904

—3,2%

9

11

Toyota Camry

454 094

0%

10

8

Chevrolet Silverado

430 708

—11,7%

Фото: Depositphotos

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