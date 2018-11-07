Lada Vesta снова лидирует! Самые продаваемые автомобили России

В сентябре новая Гранта на время сместила Весту на второе место, но в октябре последняя взяла реванш и снова стала самой востребованной моделью на рынке, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ.

В октябре продажи составили 160 425 штук (+8,2%). Всего за 10 месяцев с начала года в России удалось реализовать 1 457 857 автомобилей (+14,1%). В пятерку октябрьских лидеров вошли Lada Vesta (10 668; +61%), Lada Granta (10 269; +25%), Kia Rio (7899; —10%), Hyundai Creta (5856 шт.; —9%) и Hyundai Solaris (5399; +6%).

Хороший результат в октябре относительно того же месяца прошлого года показали модели Kia Optima (+69%), Kia cee’d (плюс 49%) и Mitsubishi Outlander (+23%).

В рейтинге по маркам по-прежнему с большим отрывом лидирует Лада с результатом 32 005 автомобилей (+12%). По положительной динамике среди марок, чьи продажи перевалили за тысячу экземпляров, стоит отметить Mitsubishi — 4238 шт. (+40%), Skoda — 7614 штук (+33%), Volkswagen — 9928 шт. (+24%), BMW — 3105 шт. (+21%) и Kia — 21 002 шт. (+21%). Среди тех, кто неожиданно сбавил темпы, оказались Lifan — 1450 шт. (-20%), Lexus — 1742 шт. (-15%), коммерческие автомобили ГАЗ — 5457 шт. (-11%), Ford — 4398 шт. (-9%) и Renault — 12 154 шт. (-7%). То есть, по сути, те марки, продажи которых росли в то время, когда весь рынок падал.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отмечает, что рост продаж в октябре не стал сюрпризом, учитывая тот факт, что дата повышения НДС не за горами. А вот насчет роста спроса на автомобили с января 2019 года у автоэкспертов есть сомнения, так как понятно, что цены вырастут и все будет зависеть от того, насколько сильно.

Руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян обратил внимание «За рулем.РФ», что наиболее уверенный рост демонстрирует массовый сегмент. На первые 10 марок-лидеров по объему продаж в октябре приходится почти 80% спроса и почти 124 тысячи проданных автомобилей. Как правило, для массового сегмента наиболее характерна волатильность спроса вследствие ценовых колебаний, поэтому покупатели в условиях заранее известного и запланированного роста цен действуют особенно решительно.

Премиальный сегмент тоже чувствует себя уверенно, показывая рост к октябрю 2017 года +8,6%: здесь не так сильна зависимость от ценовых колебаний. С другой стороны, серьезное воздействие на динамику того или иного бренда оказывает новизна модельного ряда и вывод на рынок новых моделей. До конца этого года, а также в начале следующего в этом сегменте готовится ряд ярких премьер, поэтому, вполне возможно, даже на фоне роста цен из-за НДС премиальный сегмент продолжит рост.

В целом же велика вероятность, что темпы роста рынка в 2019 году существенно снизятся, в особенности в первом квартале следующего года. Связано это, в первую очередь, с двумя причинами:

1. Повышение ставки НДС с 1 января 2019 года до 20% неизбежно приведет к соразмерному росту цен на новые автомобили. При этом не стоит забывать о том, что индексация цен на новые автомобили происходила неоднократно в течение 2018 года, что связано, в свою очередь, с факторами инфляции и ослаблением национальной валюты.

2. Радикальное уменьшение господдержки, направленной на стимулирование спроса на новые автомобили. По имеющейся информации, на 2019 год запланировано 10 млрд рублей на программы для стимулирования спроса, в то время как на аналогичные нужды было выделено 34,4 млрд рублей в 2018 году и 62,3 млрд рублей в 2017 году.

Кроме того, отметил аналитик, в начале 2019 года нас ждут помимо подорожавших в очередной раз автомобилей еще и возросшие ставки по кредитным продуктам.

Итоги продаж предыдущих месяцев ищите по ссылке.

Цены на автомобили постепенно растут, а вместе с ними и суммы автокредитов.



ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ОКТЯБРЬ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — ОКТЯБРЬ 2018/2017 ГГ.

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