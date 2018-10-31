Названы суммы автокредитов: они растут следом за ценами!

Всего за год средний размер кредитов на покупку автомобилей увеличился более чем на 100 000 рублей.

Кредитование остается популярным способом покупки автомобиля

После анализа данных от 4100 кредиторов Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало, что в третьем квартале этого года средний размер кредитов на покупку автомобиля вырос до 781 600 рублей. В третьем квартале 2017 года средний автокредит составлял 679 100 рублей. То есть рост среднего размера автокредитов составил 102 500 рублей, или 15,1%.

Самый большой средний размер автокредита на сегодняшний день наблюдается в Москве и составляет чуть более 1,1 млн рублей. На втором месте Московская область, жители которой берут на покупку машин в среднем 954 000 рублей. Третье место заняла Иркутская область с результатом 926 600 рублей, а Санкт-Петербург оказался лишь на четвертом месте. Там средний размер автокредита составляет 914 000 рублей. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край, где жителям для покупки автомобиля не хватает в среднем 871 700 рублей.

Меньше всех денег на покупку автомобиля просят жители Удмуртии (633 800 рублей), Татарстана (640 800 рублей), Воронежской области (643 200 рублей) и Оренбургской области (643 500 рублей).

Быстрее всего сумма среднего автокредита растет в Ставропольском крае — на 22,8% за год, в Чувашии рост составил 21,9%, в Белгородской области — 20,3%, в Самарской области — 18,6%, а в Архангельской — 18,5%. Самый медленный рост среднего автокредита наблюдается в Липецкой области, где он составил 7,7%, и в Красноярском крае — 8,5%.

Динамика среднего размера автокредита в регионах РФ

Место по размеру кредита Регион 3 квартал 2017, рублей 3 квартал 2018, рублей Изменение, % 1 Москва 947 985 1 105 310 16,6 2 Московская область 814 007 953 961 17,2 3 Иркутская область 800 122 926 625 15,8 4 Санкт-Петербург 801 857 914 014 14,0 5 Краснодарский край 752 071 871 660 15,9 6 Ханты-Мансийский АО — Югра 744 890 844 176 13,3 7 Новосибирская область 730 299 839 027 14,9 8 Ленинградская область 730 999 829 127 13,4 9 Красноярский край 734 325 797 034 8,5 10 Ставропольский край 647 374 795 274 22,8 11 Калужская область 683 045 795 114 16,4 12 Архангельская область 651 515 772 144 18,5 13 Тверская область 687 494 768 987 11,9 14 Тульская область 679 589 762 011 12,1 15 Омская область 654 269 741 487 13,3 16 Рязанская область 625 883 741 006 18,4 17 Ростовская область 660 651 738 666 11,8 18 Вологодская область 628 399 735 851 17,1 19 Белгородская область 608 845 732 444 20,3 20 Свердловская область 640 734 730 614 14,0 21 Владимирская область 638 501 728 460 14,1 22 Кемеровская область 619 863 727 004 17,3 23 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 627 906 711 138 13,3 24 Ульяновская область 599 120 706 580 17,9 25 Нижегородская область 595 577 703 908 18,2 26 Волгоградская область 603 084 694 106 15,1 27 Саратовская область 600 181 690 304 15,0 28 Челябинская область 606 120 679 443 12,1 29 Ярославская область 600 668 673 888 12,2 30 Пензенская область 581 789 671 627 15,4 31 Самарская область 565 923 671 276 18,6 32 Липецкая область 623 146 671 008 7,7 33 Чувашская Республика 548 659 669 023 21,9 34 Пермский край 555 451 658 050 18,5 35 Кировская область 593 119 651 250 9,8 36 Оренбургская область 584 584 643 498 10,1 37 Воронежская область 578 865 643 243 11,1 38 Республика Башкортостан 576 996 641 618 11,2 39 Республика Татарстан 566 277 640 806 13,2 40 Удмуртская Республика 544 069 633 807 16,5

Тем временем рост количества выдаваемых автокредитов замедляется.

Чтобы подать заявку на выгодный автокредит, нужно собрать правильный пакет документов.

Фото: Jesse Collins on Unsplash