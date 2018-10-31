Названы суммы автокредитов: они растут следом за ценами!

После анализа данных от 4100 кредиторов Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало, что в третьем квартале этого года средний размер кредитов на покупку автомобиля вырос до 781 600 рублей. В третьем квартале 2017 года средний автокредит составлял 679 100 рублей. То есть рост среднего размера автокредитов составил 102 500 рублей, или 15,1%.
Самый большой средний размер автокредита на сегодняшний день наблюдается в Москве и составляет чуть более 1,1 млн рублей. На втором месте Московская область, жители которой берут на покупку машин в среднем 954 000 рублей. Третье место заняла Иркутская область с результатом 926 600 рублей, а Санкт-Петербург оказался лишь на четвертом месте. Там средний размер автокредита составляет 914 000 рублей. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край, где жителям для покупки автомобиля не хватает в среднем 871 700 рублей.
Меньше всех денег на покупку автомобиля просят жители Удмуртии (633 800 рублей), Татарстана (640 800 рублей), Воронежской области (643 200 рублей) и Оренбургской области (643 500 рублей).
Быстрее всего сумма среднего автокредита растет в Ставропольском крае — на 22,8% за год, в Чувашии рост составил 21,9%, в Белгородской области — 20,3%, в Самарской области — 18,6%, а в Архангельской — 18,5%. Самый медленный рост среднего автокредита наблюдается в Липецкой области, где он составил 7,7%, и в Красноярском крае — 8,5%.
Динамика среднего размера автокредита в регионах РФ
|
Место по размеру кредита
|
Регион
|
3 квартал 2017, рублей
|
3 квартал 2018, рублей
|
Изменение, %
|
1
|
Москва
|
947 985
|
1 105 310
|
16,6
|
2
|
Московская область
|
814 007
|
953 961
|
17,2
|
3
|
Иркутская область
|
800 122
|
926 625
|
15,8
|
4
|
Санкт-Петербург
|
801 857
|
914 014
|
14,0
|
5
|
Краснодарский край
|
752 071
|
871 660
|
15,9
|
6
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
744 890
|
844 176
|
13,3
|
7
|
Новосибирская область
|
730 299
|
839 027
|
14,9
|
8
|
Ленинградская область
|
730 999
|
829 127
|
13,4
|
9
|
Красноярский край
|
734 325
|
797 034
|
8,5
|
10
|
Ставропольский край
|
647 374
|
795 274
|
22,8
|
11
|
Калужская область
|
683 045
|
795 114
|
16,4
|
12
|
Архангельская область
|
651 515
|
772 144
|
18,5
|
13
|
Тверская область
|
687 494
|
768 987
|
11,9
|
14
|
Тульская область
|
679 589
|
762 011
|
12,1
|
15
|
Омская область
|
654 269
|
741 487
|
13,3
|
16
|
Рязанская область
|
625 883
|
741 006
|
18,4
|
17
|
Ростовская область
|
660 651
|
738 666
|
11,8
|
18
|
Вологодская область
|
628 399
|
735 851
|
17,1
|
19
|
Белгородская область
|
608 845
|
732 444
|
20,3
|
20
|
Свердловская область
|
640 734
|
730 614
|
14,0
|
21
|
Владимирская область
|
638 501
|
728 460
|
14,1
|
22
|
Кемеровская область
|
619 863
|
727 004
|
17,3
|
23
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
627 906
|
711 138
|
13,3
|
24
|
Ульяновская область
|
599 120
|
706 580
|
17,9
|
25
|
Нижегородская область
|
595 577
|
703 908
|
18,2
|
26
|
Волгоградская область
|
603 084
|
694 106
|
15,1
|
27
|
Саратовская область
|
600 181
|
690 304
|
15,0
|
28
|
Челябинская область
|
606 120
|
679 443
|
12,1
|
29
|
Ярославская область
|
600 668
|
673 888
|
12,2
|
30
|
Пензенская область
|
581 789
|
671 627
|
15,4
|
31
|
Самарская область
|
565 923
|
671 276
|
18,6
|
32
|
Липецкая область
|
623 146
|
671 008
|
7,7
|
33
|
Чувашская Республика
|
548 659
|
669 023
|
21,9
|
34
|
Пермский край
|
555 451
|
658 050
|
18,5
|
35
|
Кировская область
|
593 119
|
651 250
|
9,8
|
36
|
Оренбургская область
|
584 584
|
643 498
|
10,1
|
37
|
Воронежская область
|
578 865
|
643 243
|
11,1
|
38
|
Республика Башкортостан
|
576 996
|
641 618
|
11,2
|
39
|
Республика Татарстан
|
566 277
|
640 806
|
13,2
|
40
|
Удмуртская Республика
|
544 069
|
633 807
|
16,5
- Тем временем рост количества выдаваемых автокредитов замедляется.
- Чтобы подать заявку на выгодный автокредит, нужно собрать правильный пакет документов.
Фото: Jesse Collins on Unsplash
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