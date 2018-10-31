Названы суммы автокредитов: они растут следом за ценами!

Всего за год средний размер кредитов на покупку автомобилей увеличился более чем на 100 000 рублей.

Кредитование остается популярным способом покупки автомобиля
Кредитование остается популярным способом покупки автомобиля

После анализа данных от 4100 кредиторов Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало, что в третьем квартале этого года средний размер кредитов на покупку автомобиля вырос до 781 600 рублей. В третьем квартале 2017 года средний автокредит составлял 679 100 рублей. То есть рост среднего размера автокредитов составил 102 500 рублей, или 15,1%.

Самый большой средний размер автокредита на сегодняшний день наблюдается в Москве и составляет чуть более 1,1 млн рублей. На втором месте Московская область, жители которой берут на покупку машин в среднем 954 000 рублей. Третье место заняла Иркутская область с результатом 926 600 рублей, а Санкт-Петербург оказался лишь на четвертом месте. Там средний размер автокредита составляет 914 000 рублей. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край, где жителям для покупки автомобиля не хватает в среднем 871 700 рублей.

Меньше всех денег на покупку автомобиля просят жители Удмуртии (633 800 рублей), Татарстана (640 800 рублей), Воронежской области (643 200 рублей) и Оренбургской области (643 500 рублей).

Быстрее всего сумма среднего автокредита растет в Ставропольском крае — на 22,8% за год, в Чувашии рост составил 21,9%, в Белгородской области — 20,3%, в Самарской области — 18,6%, а в Архангельской — 18,5%. Самый медленный рост среднего автокредита наблюдается в Липецкой области, где он составил 7,7%, и в Красноярском крае — 8,5%.

Динамика среднего размера автокредита в регионах РФ

Место по размеру кредита

Регион

3 квартал 2017, рублей

3 квартал 2018, рублей

Изменение, %

1

Москва

947 985

1 105 310

16,6

2

Московская область

814 007

953 961

17,2

3

Иркутская область

800 122

926 625

15,8

4

Санкт-Петербург

801 857

914 014

14,0

5

Краснодарский край

752 071

871 660

15,9

6

Ханты-Мансийский АО — Югра

744 890

844 176

13,3

7

Новосибирская область

730 299

839 027

14,9

8

Ленинградская область

730 999

829 127

13,4

9

Красноярский край

734 325

797 034

8,5

10

Ставропольский край

647 374

795 274

22,8

11

Калужская область

683 045

795 114

16,4

12

Архангельская область

651 515

772 144

18,5

13

Тверская область

687 494

768 987

11,9

14

Тульская область

679 589

762 011

12,1

15

Омская область

654 269

741 487

13,3

16

Рязанская область

625 883

741 006

18,4

17

Ростовская область

660 651

738 666

11,8

18

Вологодская область

628 399

735 851

17,1

19

Белгородская область

608 845

732 444

20,3

20

Свердловская область

640 734

730 614

14,0

21

Владимирская область

638 501

728 460

14,1

22

Кемеровская область

619 863

727 004

17,3

23

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

627 906

711 138

13,3

24

Ульяновская область

599 120

706 580

17,9

25

Нижегородская область

595 577

703 908

18,2

26

Волгоградская область

603 084

694 106

15,1

27

Саратовская область

600 181

690 304

15,0

28

Челябинская область

606 120

679 443

12,1

29

Ярославская область

600 668

673 888

12,2

30

Пензенская область

581 789

671 627

15,4

31

Самарская область

565 923

671 276

18,6

32

Липецкая область

623 146

671 008

7,7

33

Чувашская Республика

548 659

669 023

21,9

34

Пермский край

555 451

658 050

18,5

35

Кировская область

593 119

651 250

9,8

36

Оренбургская область

584 584

643 498

10,1

37

Воронежская область

578 865

643 243

11,1

38

Республика Башкортостан

576 996

641 618

11,2

39

Республика Татарстан

566 277

640 806

13,2

40

Удмуртская Республика

544 069

633 807

16,5

Фото: Jesse Collins on Unsplash

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