Россияне притормозили с автокредитами. Топ-10 ведущих регионов

Если сравнивать со вторым кварталом, то в июле — сентябре 2018 года количество выданных автокредитов даже немного сократилось — на 1,8% (во 2-м кв. 2018 г. было выдано 209,4 тыс. автокредитов). Это следует из информации 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй.
Если сопоставить данные о покупке новых автомобилей и количестве выданных автокредитов, то выходит, что доля кредитных автомобилей в общем объеме рынка составила 50,3% от общих продаж, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2 п.п. (в 3-м кв. 2017 года — 53,5%), свидетельствуют данные НБКИ и «Автостата».
По регионам картина разная. Так, среди 15 лидеров по автокредитованию в 3-м квартале 2018 года больше всего сократилась доля проданных в кредит автомобилей в Нижегородской (-13,4%), Самарской (-11,9%) областях и в Татарстане (-9,8%). Рост доли кредитных автомобилей отмечен в Свердловской области (+15,1%), Ханты-Мансийском АО (+13,2%) и Челябинской области (+7,3%).
Есть ощущение, что россияне насытились автокредитами, спрос на них стабилизировался, хотя автокредитование по-прежнему находится на достаточно высоком уровне и продолжает серьезно поддерживать автопром, стимулируя продажи автомобилей.
За последние пять лет самая высокая доля кредитных автомобилей (как новых, так и подержанных) в общих продажах оказалась в 3-м квартале 2017 года и составила 53,5%. Для сравнения: в 3-м кв. 2014 года эта доля составляла 40,7%, в 3-м кв. 2015 года — 38,8%, в 3-м кв. 2016 года — 49,3%, а в 3-м кв. 2018 года — 50,3%.
ТОП-15 регионов с наибольшими объемами рынка в 3-м кв. 2018 г.
|
Регионы
|
Объем рынка в 3-м кв. 2018 г., шт.
|
Автокредиты
|
Доля автокредитов в объеме рынка в 3 кв. 2018 г., %
|
|
3-м кв. 2018 г., шт.
|
Изменение к 3 кв. 2017 г., %
|
г. Москва
|
55 962
|
15 762
|
0,5
|
28,2
|
Московская область
|
34 160
|
12 410
|
—0,6
|
36,3
|
г. Санкт-Петербург
|
28 181
|
12 875
|
—3,5
|
45,7
|
Республика Татарстан
|
17 433
|
11 135
|
—9,8
|
63,9
|
Краснодарский край
|
16 234
|
7310
|
1,1
|
45,0
|
Республика Башкортостан
|
14 722
|
10 477
|
3,0
|
71,2
|
Самарская область
|
13 556
|
6340
|
—11,9
|
46,8
|
Свердловская область
|
13 544
|
7876
|
15,1
|
58,2
|
Челябинская область
|
11 242
|
7444
|
7,3
|
66,2
|
Ростовская область
|
10 705
|
5666
|
—3,8
|
52,9
|
Нижегородская область
|
9668
|
5814
|
—13,4
|
60,1
|
Пермский край
|
8438
|
6190
|
—6,5
|
73,4
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
7880
|
3805
|
13,2
|
48,3
|
Ставропольский край
|
7140
|
3368
|
—5,8
|
47,2
|
Воронежская область
|
6936
|
3734
|
4,1
|
53,8
(Данные и расчеты НБКИ и агентства «Автостат» ведутся на основании регистраций в ГИБДД, а не продаж новых легковых автомобилей в РФ.)
- Первичный и вторичный рынки традиционно разнятся, так какие же автомобили чаще покупают новыми, а какие — подержанными? Об этом в нашем материале.
- Также стало известно, машин каких марок (как новых, так и подержанных) насчитывается больше всего среди зарегистрированных в России 43 млн легковых машин.
Фото: Depositphotos
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