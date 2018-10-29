Россияне притормозили с автокредитами. Топ-10 ведущих регионов

В третьем квартале этого года количество выданных автокредитов достигло 205,6 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 0,5%. А вот доля кредитных автомобилей в общих продажах и вовсе упала.

Если сравнивать со вторым кварталом, то в июле — сентябре 2018 года количество выданных автокредитов даже немного сократилось — на 1,8% (во 2-м кв. 2018 г. было выдано 209,4 тыс. автокредитов). Это следует из информации 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй.

Если сопоставить данные о покупке новых автомобилей и количестве выданных автокредитов, то выходит, что доля кредитных автомобилей в общем объеме рынка составила 50,3% от общих продаж, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2 п.п. (в 3-м кв. 2017 года — 53,5%), свидетельствуют данные НБКИ и «Автостата».

По регионам картина разная. Так, среди 15 лидеров по автокредитованию в 3-м квартале 2018 года больше всего сократилась доля проданных в кредит автомобилей в Нижегородской (-13,4%), Самарской (-11,9%) областях и в Татарстане (-9,8%). Рост доли кредитных автомобилей отмечен в Свердловской области (+15,1%), Ханты-Мансийском АО (+13,2%) и Челябинской области (+7,3%).

Есть ощущение, что россияне насытились автокредитами, спрос на них стабилизировался, хотя автокредитование по-прежнему находится на достаточно высоком уровне и продолжает серьезно поддерживать автопром, стимулируя продажи автомобилей.

За последние пять лет самая высокая доля кредитных автомобилей (как новых, так и подержанных) в общих продажах оказалась в 3-м квартале 2017 года и составила 53,5%. Для сравнения: в 3-м кв. 2014 года эта доля составляла 40,7%, в 3-м кв. 2015 года — 38,8%, в 3-м кв. 2016 года — 49,3%, а в 3-м кв. 2018 года — 50,3%.

ТОП-15 регионов с наибольшими объемами рынка в 3-м кв. 2018 г.

Регионы Объем рынка в 3-м кв. 2018 г., шт. Автокредиты Доля автокредитов в объеме рынка в 3 кв. 2018 г., % 3-м кв. 2018 г., шт. Изменение к 3 кв. 2017 г., % г. Москва 55 962 15 762 0,5 28,2 Московская область 34 160 12 410 —0,6 36,3 г. Санкт-Петербург 28 181 12 875 —3,5 45,7 Республика Татарстан 17 433 11 135 —9,8 63,9 Краснодарский край 16 234 7310 1,1 45,0 Республика Башкортостан 14 722 10 477 3,0 71,2 Самарская область 13 556 6340 —11,9 46,8 Свердловская область 13 544 7876 15,1 58,2 Челябинская область 11 242 7444 7,3 66,2 Ростовская область 10 705 5666 —3,8 52,9 Нижегородская область 9668 5814 —13,4 60,1 Пермский край 8438 6190 —6,5 73,4 Ханты-Мансийский автономный округ 7880 3805 13,2 48,3 Ставропольский край 7140 3368 —5,8 47,2 Воронежская область 6936 3734 4,1 53,8

(Данные и расчеты НБКИ и агентства «Автостат» ведутся на основании регистраций в ГИБДД, а не продаж новых легковых автомобилей в РФ.)

Первичный и вторичный рынки традиционно разнятся, так какие же автомобили чаще покупают новыми, а какие — подержанными? Об этом в нашем материале.

Также стало известно, машин каких марок (как новых, так и подержанных) насчитывается больше всего среди зарегистрированных в России 43 млн легковых машин.



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