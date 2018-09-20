Первичный и вторичный рынки автомобилей традиционно разнятся. И если на одном из них популярны автомобили одного класса, это не значит, что они главенствуют и на другом.

По итогам продаж за 8 месяцев 2018 года вторичный рынок более чем в три раза превосходит рынок новых автомобилей

Согласно исследованию агентства «Автостат», в котором аналитики изучили сегментацию российского авторынка с делением на новые и подержанные автомобили, новыми чаще всего в России покупаются кроссоверы (SUV), а подержанными — автомобили класса В, что говорит о постоянном росте популярности кроссоверов на нашем авторынке. Такой вывод специалисты агентства сделали на основе продаж за 8 месяцев 2018 года.

Всего с января по август этого года в России было реализовано 1,02 млн новых автомобилей и 3,5 млн подержанных. До деления транспортных средств на новые автомобили и машины с пробегом самыми популярными оказались кроссоверы и автомобили классов В (малогабаритные), С (компактные) и D (полноразмерные). Их предпочитают 92,8% покупателей новых автомобилей и 87,5% людей, выбирающих автомобили с пробегом.

Как уже упоминалось, на рынке новых автомобилей чаще приобретаются кроссоверы. Их предпочитают 43,1% покупателей. Еще 37,9% остановили свой выбор на автомобилях сегмента В. И только 6,6% и 5,2% людей, купивших в этом году новые автомобили, предпочли машины классов С и D соответственно. Остальные 7,2% покупателей остановили свой выбор на городских автомобилях класса А, бизнес-седанах, представительских лимузинах, минивэнах, пикапах, купе и так далее.

Всего россияне за 8 месяцев 2018 года купили 4,52 млн автомобилей

Выбирая автомобили с пробегом, люди в этом году чаще всего предпочитали машины класса В. Их обладателями стали 37,8% покупателей. Подержанные кроссоверы и внедорожники приобрели 21,4% покупателей, а машины класса С — 18,8%. И только десятая часть, а точнее 9,5% покупателей, раскошелились на автомобили класса D. На автомобили других классов обратили внимание лишь 12,5% покупателей.

При дальнейшем росте популярности кроссоверов этот сегмент во время анализа придется также делить на классы, чтобы картина не была слишком общей.

Стало известно и то, в каких регионах России продается больше всего подержанных автомобилей.

Рост цен на автомобили может привести к тому, что вторичный рынок продолжит расти, переманивая покупателей с рынка новых автомобилей.

Фото: Depositphotos, «Автостат»