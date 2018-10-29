Самые распространенные на рынке трехлетки: какие встречаются чаще всего

Приоткроем «карты» — типичным трехлетним автомобилем в массовом сегменте является переднеприводный седан, а в премиальном — полноприводный внедорожник.

Аналитики взяли данные о продажах новых автомобилей в 2015 году и проанализировали их по шести параметрам — тип кузова, тип двигателя, объем двигателя, мощность, коробка передач и привод. Стояла задача определить самые часто встречающиеся значения по указанным параметрам среди трехлетних автомобилей. Таким образом были составлены «портреты» наиболее популярных машин в массовом и премиальном сегментах.

Выяснилось, что типичный автомобиль в массовом сегменте — это переднеприводный седан с бензиновым мотором объемом от 1 до 2 литров мощностью 100–149 л.с. и механической коробкой передач . Доля таких автомобилей в выборке — 28%. На втором месте по популярности такие же седаны, но с автоматической коробкой передач — 10,6%, на третьем — универсалы с теми же параметрами и механической коробкой.

При этом в массовом сегменте больше всего (до 66%) машин с двигателями мощностью от 100 до 149 л.с., а на долю машин с мотором мощностью до 100 л. с. приходится 18,6%. Автомобилей с передним приводом здесь 74,7%, с полным — 25,3%. По типу кузова лидируют седаны с долей в 48,7%. Второе место занимают внедорожники (32%), а третье — хэтчбеки (11,6%). На долю машин с бензиновым мотором приходится до 97,4%. По критерию «объем двигателя» лидируют машины с моторами от 1 до 2 литров — 72,4%, а доля автомобилей, оснащенных двигателями объемом от 2 до 3 литров, составила 24,6%.

В премиальном сегменте картинка другая — здесь на первое место вышел дизельный внедорожник/кроссовер с объемом двигателя от 3 до 4 литров, мощностью 200–249 л.с. с автоматом и полным приводом . Доля таких автомобилей в выборке составила 19,5%. На втором месте — полноприводные дизельные внедорожники/кроссоверы с объемом двигателя от 2 до 3 литров, мощностью 150–199 л.с. Такие занимают 11,6% рынка трехлеток. И наконец, на третьем месте — бензиновые внедорожники литражом от 2 до 3 литров, мощностью 150–199 л.с., с автоматом и полным приводом — 10,3%.

Если рассматривать каждый из шести параметров по отдельности, то тут в премиум-сегменте на первом месте внедорожники/кроссоверы (68%), а на втором и третьем — седаны (24,6%) и купе (3,4%). По типу мотора соотношение бензиновых моторов к дизельным составляет 60,4% к 39,6%. В категориях «объем двигателя» и «мощность» лидируют агрегаты объемом от 2 до 3 литров (43,2%), мощностью 150–199 л.с. (42%). Доля автомобилей с автоматом в премиальном сегменте составляет 99%, полноприводных — 72,3%, заднеприводных — 15,7% и переднеприводных — 12%.

(Исследование проведено агентством «Автостат Инфо» совместно с проектом «Правильная цена».)

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