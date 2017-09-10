Toyota показала новую Corolla

Компания Toyota опубликовала фотографии и характеристики седана Corolla 12-го поколения.

Toyota Corolla 2020 модельного года (12-е поколение)

Презентация модели состоялась сегодня в Китае. Toyota Corolla 2020 модельного года построена на новой глобальной платформе TNGA, которая использовалась при создании таких автомобилей, как Avalon, C-HR и Camry.

Toyota Corolla 2020 модельного года (12-е поколение)

Несмотря на новую платформу, колесная база седана не изменилась и по-прежнему составляет 2,7 метра. Новая Corolla даже стала немного короче, но шире. Так, колея спереди и сзади выросла на 13 и 23 мм соответственно. При этом заднюю балку в подвеске сзади инженеры заменили на многорычажную.

Внешность Toyota Corolla 12-го поколения более динамична, отличается узкими светодиодными фарами и большими 18-дюймовыми колесами.

Toyota Corolla 2020 модельного года (12-е поколение)

Линейка двигателей новой Короллы будет отличаться от рынка к рынку, но общими для многих станут два мотора. Это рядный 169-сильный бензиновый агрегат объемом 2 литра, который будет работать в паре с вариатором, способным в ручном режиме переключения передач имитировать 10-ступенчатую коробку. В качестве альтернативы для Короллы предложат 6-ступенчатую механику. Другой глобальный двигатель — это знакомый, но обновленный 1,8-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор. Его мощность теперь составляет более 140 л.с., но при этом агрегат стал экономичнее.

Toyota Corolla 2020 модельного года (12-е поколение)

Все Corolla будут оснащаться богатым набором систем активной безопасности. Например, системой предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения, системой удержания в полосе и системой управления дальним светом фар. В базовую комплектацию также войдут медийная система с 7-дюймовым экраном. В качестве опции будет предлагаться 8-дюймовый монитор. Панель приборов также оснащена монитором: 4,2-дюймовым в базе и 7-дюймовым за дополнительную плату. Разработчики заявляют, что обзор с места водителя в новом седане улучшился благодаря низкой линии окон, тонким передним стойкам и смещенным боковым зеркалам заднего вида.

Ожидается, что Toyota Corolla 12-го поколения поступит в продажу весной 2019 года.

1,33-литровый двигатель Toyota Corolla, скорее всего, будет заменен на новый.

Toyota Corolla является в России одним из самых популярных автомобилей.

Фото: Toyota