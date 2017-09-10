Новый седан Toyota Corolla: первое фото и дата премьеры

Компания Toyota опубликовала первую фотографию модели Corolla, которую представят 16 ноября в Китае.

Toyota Corolla 2020 модельного года

Публикация первой фотографии новой Toyota Corolla предвещает скорую премьеру автомобиля двенадцатого поколения, которая состоится на этой неделе на Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу в Китае. Ранее в Сети появились эскизы модели, показывающие силуэт седана, а до этого рядом сайтов публиковались шпионские фотографии автомобиля, по которым можно было судить лишь о пропорциях машины — настолько плотным был камуфляж тестовых экземпляров.

Силуэты Toyota Corolla 2020 модельного года

Теперь можно представить, какой будет новая Corolla. Помимо силуэта мы теперь видим детали дизайна: узкие сложносоставные фары, огромный воздухозаборник, нависающий капот и нити противотуманок.

Новинка построена на платформе TNGA, что должно сделать машину просторнее за счет длинной колесной базы. Оснащаться новая Corolla для российского покупателя будет, вероятно, двигателем ESTEC, который придет на смену 1,33-литровому агрегату. Его объем составляет 1,5 литра, а мощность достигает 111 л.с. Но это пока только предположения.

Премьера новой Toyota Corolla, прямые трансляции которой будут вести ряд сайтов, назначена на этот четверг, 15 ноября, и начнется в 19:00 по тихоокеанскому времени.

Фото: Toyota