Toyota Corolla получит кросс-версию

Японцы зарегистрировали новое имя Corolla Cross в европейском патентном бюро. Что это будет за автомобиль, остается только догадываться.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Toyota > Corolla

Вероятнее всего, хэтчбеку увеличат дорожный просвет (но автомобиль так и останется моноприводным), он получит защитный обвес из неокрашенного пластика и перенастроенные рулевое управление и подвеску.

Конкурентов у Toyota Corolla Cross будет хоть отбавляй: это Ford Focus Active, Volkswagen Golf Alltrack, а по то сторону океана она сможет бороться с Chevrolet Spark Activ и Subaru Crosstrek.

Как и обычный хэтчбек, новинка должна получить 1,8- и 2-литровые бензиновые двигатели, механическую коробку передач и хитрый вариатор, который способен прикидываться автоматом.

На рынок машина может выйти уже в ближайшее время, ведь особых доработок для этого не потребуется.

Таким машинам прогнозируют большой успех в Северной Америке. Небольшие хэтчбеки подходят тем, кто ведет активный образ жизни, но не нуждается в кроссовере, внедорожнике или пикапе.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Corolla (5)

Toyota 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Интересная внешность, просторный салон, высокая посадка, неприхотливость

Недостатки:

Бедные материалы отделки, скрипят тормоза

Комментарий:

Комплектация Стиль Плюс, турецкого производства. Суммирую первые впечатления после полугода эксплуатации. Первое, что хочется отметить — интересный дизайн, в нем действительно есть какие-то самурайские мотивы. Но это если смотреть спереди. Сзади — уже не так интересно. Сбоку — машина как машина....

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