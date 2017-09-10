Toyota Corolla получит кросс-версию

Японцы зарегистрировали новое имя Corolla Cross в европейском патентном бюро. Что это будет за автомобиль, остается только догадываться.

Вероятнее всего, хэтчбеку увеличат дорожный просвет (но автомобиль так и останется моноприводным), он получит защитный обвес из неокрашенного пластика и перенастроенные рулевое управление и подвеску.

Конкурентов у Toyota Corolla Cross будет хоть отбавляй: это Ford Focus Active, Volkswagen Golf Alltrack, а по то сторону океана она сможет бороться с Chevrolet Spark Activ и Subaru Crosstrek.

Как и обычный хэтчбек, новинка должна получить 1,8- и 2-литровые бензиновые двигатели, механическую коробку передач и хитрый вариатор, который способен прикидываться автоматом.

На рынок машина может выйти уже в ближайшее время, ведь особых доработок для этого не потребуется.

Таким машинам прогнозируют большой успех в Северной Америке. Небольшие хэтчбеки подходят тем, кто ведет активный образ жизни, но не нуждается в кроссовере, внедорожнике или пикапе.

У нас последней новинкой от Toyota стал компактный кроссовер C-HR. «За рулем» познакомился с ним и готов рассказать обо всех плюсах этой машины.

Ну а наибольший интерес у российского покупателя должен вызвать легендарный Крузак. Недавно в Сети оказались фотографии этой обновленной машины.

Фото: Toyota