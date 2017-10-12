Toyota готовит обновление Land Cruiser 200

Нынешнее поколение японского внедорожника производится уже больше десяти лет. Но, похоже, в Toyota решили максимально долго делать машину, ставшую легендой.

«Крузак» любят не только в России, но и на Ближнем Востоке: внедорожник является последним из рамных автомобилей на рынке. О его проходимости и надежности складывают легенды, а у нас эта машина имеет еще и особый статус. Именно в одной из ближневосточных стран и удалось сфотографировать обновленный автомобиль.

Несмотря на то, что Toyota Land Cruiser 200 производится без каких-либо серьезных изменений с 2007 года, японцы не хотят отказываться от этой модели. Поэтому «двухсотку» готовят к легкому фейслифтингу, который позволит ей прожить на рынке еще несколько лет.

Судя по появившимся в Сети фотографиям, в Toyota, как и в прошлые два раза, решили внести минимальные изменения в дизайн внедорожника. Спереди у Land Cruiser 200 появится новая радиаторная решетка с меньшим количеством горизонтальных плашек, иной бампер, а сзади изменения и вовсе коснутся лишь нижней части бампера.

Какие изменения ждут интерьер машины, пока неизвестно. Вероятнее всего, в Toyota изменят архитектуру передней панели. Должна появиться новая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

А вот каких-либо изменений по технической части ожидать не стоит. «Крузак» по-прежнему будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом от 4 до 5,7 литра (в зависимости от региона) и 4,5-литровым турбодизелем.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 традиционно входит в топ лидеров по угонам автомобилей в России.

Осенью прошлого года на российском рынке появилась спецверсия Toyota Land Cruiser 200, которая получила название Excalibur.

Фото: hamad1two3 / instagram