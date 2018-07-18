Названы самые угоняемые автомобили в России. Рейтинг страховщиков

Опрос страховых компаний, в которых автовладельцы страхуют свои автомобили по каско, позволил назвать марки и модели, которые в России особенно популярны среди угонщиков.

В зоне особого риска находятся автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford. Это и немудрено: массовые автомобили угоняют для того, чтобы разобрать на запчасти, а более дорогие затем получают вторую — «серую» — жизнь с перебитыми номерами и фальшивыми документами.

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А вот автомобили отечественных марок (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ) у угонщиков пользовались куда меньшей популярностью. Впрочем, «нашемарки» редко страхуют от угона и ущерба, потому у страховщиков статистика выглядит именно таким образом.

В список самых угоняемых моделей по данным страховщиков вошли Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV4, Toyota Hilux, Lexus LX, Lexus RX, Lexus GX, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai ix35, Hyundai i30, Hyundai Genesis, Mazda CХ-5, Kia Sportage, Kia Rio, Kia Ceed, Kia Optima, Kia Quoris, BMW 5-й серии, BMW X6, Ford Focus, Ford Mondeo, УАЗ Patriot, Lada 4x4, Land Rover Discovery, Audi A6 allroad, Nissan Almera, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Renault Duster, Renault Logan/Sandero, Renault Fluence, Mitsubishi ASX, Volkswagen Passat, Peugeot 408, Infiniti QX70.

По словам страховщиков, картина не меняется уже много лет: угоняют те автомобили, которых больше всего на рынке, сообщает РИА Новости, которое и провело исследование.

Разнятся данные страховщиков и по самым убыточным для них моделям в первом полугодии. В одной страховой в лидерах Hyundai i30, Genesis и Peugeot 408, а в другой антирейтинг возглавляют Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Tucson, Ford Focus и Kia Optima.

Фото: Deposiphotos.com