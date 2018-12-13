Опубликован свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности

Автомобили Toyota признали самыми надежными, но при этом не самыми ремонтопригодными. В этой номинации лучшими оказались модели Mazda.

Компания CarMD, выпускающая приложения для диагностики двигателей, провела большое исследование, на основе которого был составлен рейтинг надежности двигателей автомобилей с присвоением им индекса ремонтопригодности и с указанием сумм, необходимых для устранения поломок.

В этом году в исследовании приняли участие более 5,6 млн автомобилей, выпущенных с 1996 по 2018 годы, в которых в период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года загоралась контрольная лампа «Проверь двигатель».

Согласно результатам исследования, реже всего контрольная лампа загоралась у автомобилей Toyota. Немного чаще (по нарастающей) это происходит у машин марок Acura, Hyundai, Honda и Mitsubishi. Что касается самых надежных моделей, то вы будете удивлены. На первом месте оказался Audi Q5 2016 года выпуска. На втором — Subaru Crosstrek (по-нашему — XV), после которого следуют и три модели Honda: CR-V, HR-V и Civic.

Но мало иметь надежный автомобиль, нужно, чтобы он был ремонтопригодным, потому что в итоге ломается все, и не требующим много денег на устранение неисправностей. По этому параметру лидируют автомобили Mazda. Средняя стоимость ремонта двигателей этих машин составила 286 долларов (18 997 руб.). На втором месте — Kia со средней стоимостью ремонта 320 долларов (21 255 руб.). Замыкает тройку лидеров Dodge, ремонт объемных двигателей которых обходится в среднем в 326 долларов (21 654 руб.). На следующих строчках рейтинга расположились автомобили Hyundai (328 долл., или 21 787 руб.) и Chrysler (329 долл., или 21 853 руб.). Это что касается марок в целом.

Среди конкретных моделей самыми недорогими в ремонте стали Hyundai Tucson и Accent 2017 года выпуска, средняя стоимость ремонта двигателей которых составила 67 и 69 долларов соответственно (4450 и 4583 руб.). На дешевый ремонт могут рассчитывать и владельцы Kia Rio 2016 года выпуска (70 долл., или 4650 руб.), Toyota Prius 2014 года выпуска (83 доллара, или 5513 руб.) и Mitsubishi Mirage 2017 года выпуска (84 долл., или 5580 руб.).

А теперь смешная статистика: в исследовании говорится, что «наиболее распространенным и недорогим ремонтом, который получили 9 из 10 бюджетных автомобилей, является проверка или замена незакрепленной, поврежденной или отсутствующей крышки горловины бензобака». То есть владельцы всегда должны, в первую очередь, проверять крышку бензобака, прежде чем бежать в сервис, где за 70 долларов им расскажут, какие они идиоты.

Дополнительные подробности исследования смотрите в нашей фотогалерее:

С рейтингом надежности автомобилей от Consumer Reports можно ознакомиться здесь.

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Фото: CarMD, depositphotos.com