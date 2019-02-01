Toyota отзывает более 80 тыс. автомобилей в России

Установленные в этих машинах подушки безопасности Takata способны убить осколками тех, кого должны, наоборот, спасти.

Компания Toyota отзывает в России 84 257 автомобилей, которые были проданы на территории нашей страны в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года. Под сервисную кампанию попали три модели Toyota — Hilux, Auris и Corolla, а также пять моделей Lexus: ES350, GX 460, IS250, IS250C и IS-F.

Отзывная кампания была объявлена после того, как выяснилось, что все они оборудованы подушками безопасности водителя или переднего пассажира производства печально известной и уже обанкротившейся фирмы Takata. В их конструкции применяется определенный тип газогенератор, который при срабатывании во время аварии ранит пассажиров осколками своего корпуса. Возможен и фатальный исход.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться в сервисы ближайших официальных дилеров марок Toyota и Lexus, мастера которых абсолютно бесплатно заменят неисправные газогенераторы фронтальных подушек безопасности на новые.

О необходимости явиться в сервис владельцев отзываемых машин оповестят уполномоченные представители ООО «Тойота Мотор» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попадает под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов отзываемых транспортных средств, опубликованным на сайте Росстандарта.

Предыдущий отзыв Toyota касался кроссоверов CH-R, из-за затянутых недостаточно сильно болтов подшипников задней ступицы.

Ранее в РФ были обнаружены и отозваны пожароопасные Приусы.

Фото: Toyota